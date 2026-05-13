  • Megjelenítés
A One is meglépi: visszatér az inflációkövető díjkorrekció, drágább lesz a mobil havidíj
Üzlet

A One is meglépi: visszatér az inflációkövető díjkorrekció, drágább lesz a mobil havidíj

Portfolio
Szeptember 1-től a One Magyarország is visszavezeti az inflációkövető díjkorrekciót – derül ki a Portfolio.hu kérdésére küldött tájékoztatásból.

A cég közlése szerint a One Magyarország 2026-ban csak a 2025. november 14. előtt bevezetett lakossági mobil-, flotta-, valamint a kisvállalati mobil- és vezetékes havidíjas szolgáltatásoknál alkalmaz inflációkövető díjkorrekciót.

A módosítás mértéke 4,4 százalék lesz, amelyet a távközlési vállalat szeptember 1-jétől érvényesít.

A díjkorrekciót a kedvezmények nélküli havi előfizetési díjra érvényesíti a vállalat és a havidíj kedvezményeket nem érinti. A díjkorrekció nem vonatkozik a kiegészítő havi előfizetési díjakra, az opcionális csomagok havi díjaira és a forgalmi díjakra.

A lakossági vezetékes díjcsomagokon, vagyis a vezetékes televízió-, telefon- és internetszolgáltatásokon a vállalat nem alkalmazza 2026-ban az automatikus inflációkövető díjkorrekciót, ellenben az átláthatóbb szolgáltatási portfólió érdekében a One Magyarország egységesíti a díjcsomagok és a kedvezmények rendszerét, melynek során egyes tarifacsomagokat és kedvezményeket megszüntethetnek és ez egyes ügyfelek esetében áremelkedéssel járhat. A vezetékes díjcsomagokat érintő módosítások várhatóan 2026. augusztus 1-jétől lépnek életbe. A részletekről a vállalat az ÁSZF-ben meghatározott módon, a későbbiek során tájékoztatja az érintett ügyfeleket.

Még több Üzlet

Kiszivárogtak a tervek: Google-adatközpont épülhet az űrben, a tech-óriás Elon Musk cégével foghat össze

Nem az emberekre szabták a jövő árampiacát: a valódi érték már a szoftverben van

Elképesztő újítást vezet be a techóriás: ezentúl a mesterséges intelligencia is elköltheti a pénzünket

Mint ismeretes, a hazai távközlési vállalatok az előző kormány kérésére tavaly elálltak az inflációkövető díjkorrekció alkalmazásától idén június 30-ig. A Magyar Telekom és a Yettel is bejelentette, hogy júliustól visszatér az inflációkövető díjkorrekció, és 4,4 százalékkal emelik díjaikat. A Yettelnél a díjváltozás a lakossági előfizetések esetén a tarifa havidíjakat érinti.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: az első ülés után érkeznek a fontos bejelentések
Megjósolta az elemző, milyen árfolyamon vezetheti be Magyarország az eurót
Eladhatják a magyar repteret, több mint 10 millió euró folyhatna be belőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility