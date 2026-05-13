A One is meglépi: visszatér az inflációkövető díjkorrekció, drágább lesz a mobil havidíj

Szeptember 1-től a One Magyarország is visszavezeti az inflációkövető díjkorrekciót – derül ki a Portfolio.hu kérdésére küldött tájékoztatásból.

A cég közlése szerint a One Magyarország 2026-ban csak a 2025. november 14. előtt bevezetett lakossági mobil-, flotta-, valamint a kisvállalati mobil- és vezetékes havidíjas szolgáltatásoknál alkalmaz inflációkövető díjkorrekciót.

A módosítás mértéke 4,4 százalék lesz, amelyet a távközlési vállalat szeptember 1-jétől érvényesít.

A díjkorrekciót a kedvezmények nélküli havi előfizetési díjra érvényesíti a vállalat és a havidíj kedvezményeket nem érinti. A díjkorrekció nem vonatkozik a kiegészítő havi előfizetési díjakra, az opcionális csomagok havi díjaira és a forgalmi díjakra.

A lakossági vezetékes díjcsomagokon, vagyis a vezetékes televízió-, telefon- és internetszolgáltatásokon a vállalat nem alkalmazza 2026-ban az automatikus inflációkövető díjkorrekciót, ellenben az átláthatóbb szolgáltatási portfólió érdekében a One Magyarország egységesíti a díjcsomagok és a kedvezmények rendszerét, melynek során egyes tarifacsomagokat és kedvezményeket megszüntethetnek és ez egyes ügyfelek esetében áremelkedéssel járhat. A vezetékes díjcsomagokat érintő módosítások várhatóan 2026. augusztus 1-jétől lépnek életbe. A részletekről a vállalat az ÁSZF-ben meghatározott módon, a későbbiek során tájékoztatja az érintett ügyfeleket.

Mint ismeretes, a hazai távközlési vállalatok az előző kormány kérésére tavaly elálltak az inflációkövető díjkorrekció alkalmazásától idén június 30-ig. A Magyar Telekom és a Yettel is bejelentette, hogy júliustól visszatér az inflációkövető díjkorrekció, és 4,4 százalékkal emelik díjaikat. A Yettelnél a díjváltozás a lakossági előfizetések esetén a tarifa havidíjakat érinti.

