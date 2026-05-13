„A vevőink nem értik, miért drágább egy magyar termék, mint egy spanyol vagy német” – Hosszan sorolták a cégvezetők, mi minden fenntarthatatlan Magyarországon

Szerdán tartotta szokásos éves üzleti fórumát Székesfehérváron a Videoton Holding, az eseményen Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője adott makrogazdasági és pénzpiaci helyzetképet, majd helyi nagyvállalatok vezetői beszélgettek a kilátásokról.
A választási eredmény nagymértékben növeli a bizalmat Magyarország iránt, remélem, hogy ennek lesz pozitív hatása az üzleti életben – mondta a panelbeszélgetésben Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója. Szerinte
a jelenlegi euróárfolyam fenntarthatatlan a cégek számára, sokat segítene az exportáló vállalatoknak, ha korrigálna az árfolyam.
Nem csak a túl erős forint, hanem a kiszámíthatatlanság is probléma, az üzlet a kiszámíthatóságot szereti – tette hozzá Sinkó. Az üzletember kiemelte: tavaly ősszel 393-as euróárfolyam mellett tervezték a 2026-os évet, a jelenlegi árfolyammal az idén növekedés biztosan nem lesz a cégnél.
Vezérigazgató-társa, Lakatos Péter kicsit árnyalta a képet az árfolyam kapcsán:
Az elmúlt években sokkal több pénzt kerestünk, mint amennyire jók voltunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltunk jók, de sokan elkényelmesedtek.
Lakatos azt emelte ki, hogy a mostani helyzet egy lehetőség arra, hogy a vállalatok bizonyítsák a versenyképességünket, a közvetlen versenytársaik ugyanebben a működési környezetben vannak.
Természetesen hatnak ránk a politikai változások, de nem ezért dolgozunk, nem ezét gondolkodunk Magyarországban – emelte ki Ványi Péter, a Harman Becker Hungary Kft. gyárvezetője. Hozzátette, hogy a saját cégük szempontjából pozitívan értékeli, hogy az elmúlt két-három évben az autóipar átalakulása mellett nem zsugorodtak.
Az árfolyam és a kiszámíthatóság mellett visszatérő kockázat volt a vállalatvezetők részéről az energiaárak alakulása. Frank Iepema, a Hydro Extrusion Hungary Kft. ügyvezető igazgatója szerint a jelenlegi energiaárak mellett a magyar vállalatok egy része már nem tud talpon maradni. Példaként hozta fel, hogy a földgáz ára tavaly 30%-kal volt magasabb, mint más országokban, ahol működik a cég, a villamosenergia esetében pedig még nagyobb a különbség. Ennek oka részben a megújuló energia szélesebb elterjedése más országokban, a másik ok pedig a különböző energia pótdíjak, melyek meredeken emelkedtek.
A vevők nem akarják kifizetni ezeket a díjakat, nem értik, miért drágább a magyar termék, mint egy spanyol vagy német. Ez pedig már látszik a rendelésállományunkon a veszteségünkön és a jövőbeli beruházási terveinken is
- emelte ki Iepema.
Egyelőre az önkormányzatok is kivárnak a választások után, tegnap találkozott a 25 megyei jogú város képviselője, megbeszéltük, mik azok a problémafelvetések, melyeket el fogunk juttatni az új kormánynak – mondta a fórumon Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Szerinte jelenleg annyit tehetnek, hogy felkészülnek bizonyos intézményfenntartói feladatokra, bár egyelőre nyitott kérdés, visszakapják-e az iskolák fenntartását.
Az energia kapcsán Cser-Palkovics kiemelte, hogy jelenleg a város távfűtése nagyban függ a földgáztól, ami remélhetőleg változni fog, de akkor pedig jelentősen függhet a villamosenergiától. Ez pedig már felveti a hálózatfejlesztés szükségességét is, mellyel kapcsolatban már megkezdődtek az egyeztetések a szolgáltatóval.
