„A vevőink nem értik, miért drágább egy magyar termék, mint egy spanyol vagy német” – Hosszan sorolták a cégvezetők, mi minden fenntarthatatlan Magyarországon

Alapvetően pozitív, hogy Magyarország újra elkezdett közeledni az Európai Unió felé, de több olyan tényező van, ami a jövőben fenntarthatatlan – értettek egyet magyarországi vállalatvezetők a Videoton Holding székesfehérvári üzleti fórumának panelbeszélgetésében. Kiemelték, hogy a túl erős forintárfolyam minden exportra termelő vállalatot sújt, sokat segítene, ha tovább korrigálna az árfolyam. Emellett a magas energiaárakat nevezték komoly problémának, mivel ez jelentősen megdrágítja a magyar gyárak termelését.

Szerdán tartotta szokásos éves üzleti fórumát Székesfehérváron a Videoton Holding, az eseményen Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője adott makrogazdasági és pénzpiaci helyzetképet, majd helyi nagyvállalatok vezetői beszélgettek a kilátásokról.

A választási eredmény nagymértékben növeli a bizalmat Magyarország iránt, remélem, hogy ennek lesz pozitív hatása az üzleti életben – mondta a panelbeszélgetésben Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója. Szerinte

a jelenlegi euróárfolyam fenntarthatatlan a cégek számára, sokat segítene az exportáló vállalatoknak, ha korrigálna az árfolyam.

Nem csak a túl erős forint, hanem a kiszámíthatatlanság is probléma, az üzlet a kiszámíthatóságot szereti – tette hozzá Sinkó. Az üzletember kiemelte: tavaly ősszel 393-as euróárfolyam mellett tervezték a 2026-os évet, a jelenlegi árfolyammal az idén növekedés biztosan nem lesz a cégnél.

Vezérigazgató-társa, Lakatos Péter kicsit árnyalta a képet az árfolyam kapcsán:

Az elmúlt években sokkal több pénzt kerestünk, mint amennyire jók voltunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltunk jók, de sokan elkényelmesedtek.

Lakatos azt emelte ki, hogy a mostani helyzet egy lehetőség arra, hogy a vállalatok bizonyítsák a versenyképességünket, a közvetlen versenytársaik ugyanebben a működési környezetben vannak.

Természetesen hatnak ránk a politikai változások, de nem ezért dolgozunk, nem ezét gondolkodunk Magyarországban – emelte ki Ványi Péter, a Harman Becker Hungary Kft. gyárvezetője. Hozzátette, hogy a saját cégük szempontjából pozitívan értékeli, hogy az elmúlt két-három évben az autóipar átalakulása mellett nem zsugorodtak.

Az árfolyam és a kiszámíthatóság mellett visszatérő kockázat volt a vállalatvezetők részéről az energiaárak alakulása. Frank Iepema, a Hydro Extrusion Hungary Kft. ügyvezető igazgatója szerint a jelenlegi energiaárak mellett a magyar vállalatok egy része már nem tud talpon maradni. Példaként hozta fel, hogy a földgáz ára tavaly 30%-kal volt magasabb, mint más országokban, ahol működik a cég, a villamosenergia esetében pedig még nagyobb a különbség. Ennek oka részben a megújuló energia szélesebb elterjedése más országokban, a másik ok pedig a különböző energia pótdíjak, melyek meredeken emelkedtek.

A vevők nem akarják kifizetni ezeket a díjakat, nem értik, miért drágább a magyar termék, mint egy spanyol vagy német. Ez pedig már látszik a rendelésállományunkon a veszteségünkön és a jövőbeli beruházási terveinken is

- emelte ki Iepema.

Egyelőre az önkormányzatok is kivárnak a választások után, tegnap találkozott a 25 megyei jogú város képviselője, megbeszéltük, mik azok a problémafelvetések, melyeket el fogunk juttatni az új kormánynak – mondta a fórumon Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Szerinte jelenleg annyit tehetnek, hogy felkészülnek bizonyos intézményfenntartói feladatokra, bár egyelőre nyitott kérdés, visszakapják-e az iskolák fenntartását.

Az energia kapcsán Cser-Palkovics kiemelte, hogy jelenleg a város távfűtése nagyban függ a földgáztól, ami remélhetőleg változni fog, de akkor pedig jelentősen függhet a villamosenergiától. Ez pedig már felveti a hálózatfejlesztés szükségességét is, mellyel kapcsolatban már megkezdődtek az egyeztetések a szolgáltatóval.

