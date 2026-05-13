Alulteljesítő volt ma a magyar tőzsde, megütötték az OTP-t és a Molt

Mérsékelt optimizmus látszott ma az európai piacokon, amelyhez képest a magyar tőzsde alulteljesítő volt. Az alulteljesítés mögött elsősorban két blue chip, az OTP és a Mol állt. Az OTP részben azért is esett ma, mert pénteken teszi közzé negyedéves számait a bank, és a ma megjelent elemzői konszenzus alapján profitcsökkenésre lehet számítani. Eközben a Molnál az fokozhatta az eladói nyomást, hogy ma kijött egy friss célár a részvényre, ami jóval alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál. A Magyar Telekom ezzel szemben szépen emelkedett, miután a társaság tegnap, piaczárás után tette közzé első negyedéves számait és bejelentette, hogy júliustól visszavezeti az inflációkövető díjkorrekciót.

Ma a BUX-index 1,1 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Két hazai blue chip, a Magyar Telekom és a Richter árfolyama emelkedett ma, előbbié 2,6 százalékkal, utóbbié 0,1 százalékkal, eközben az OTP és a Mol árfolyama esett, előbbi 1,7, utóbbi 2,9 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A magyar midcapek ma vegyesen teljesítettek, a 18 részvény felének az árfolyama emelkedett, a másik feléé viszont esett. A legjobban az ANY teljesít, amelynek az árfolyama 3,1 százalékot emelkedett, az Akko papírjai viszont a lista végén álltak 4,3 százalékos eséssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 15,0 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és az ANY részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

