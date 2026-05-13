Ami nem történt meg, nem is fáj? Láthatatlan veszteséget szenved el a kiskereskedelem

A régiós nagyvárosokban egymás után jelennek meg új kiskereskedelmi és szolgáltató nemzetközi márkák, miközben Budapest – és sok esetben az egész magyar piac – gyakran kimarad az első körből. A jelenség túlmutat azon, hogy milyen üzletek nyílnak a plázákban: a szabályozási környezet kiszámíthatóságát, a fejlesztések mozgásterét, a vásárlóerőt és végső soron a befektetői kockázat megítélését is jelzi. A témában tegnap Nagy Bálint, a Pénzcentrum főszerkesztője volt a Portfolio Checklist vendége (a 11. perctől).

Magyarországon a probléma nem elsősorban látványos “kivonulásokban” jelenik meg, hanem abban a kevésbé feltűnő veszteségben, hogy több, a régióban már jelen lévő márka meg sem érkezik. A korlátozások hatása így sokszor nem leeresztett rolókban, hanem elmaradt beruházásokban, óvatosabb expanzióban, kisebb üzletméretekben és későbbre tolódó piacra lépésben csapódik le. Ez a “nem történt meg” típusú kár ugyanakkor a versenyképesség szintjén hasonló súlyú lehet, mint amikor a már itt működő láncok nem tudnak terjeszkedni.

A háttérben három, egymást erősítő tényező rajzolódik ki:

a plázastop egyre szigorúbb rendszere,

a nettó árbevétel alapú kiskereskedelmi különadó,

valamint az árstop/árrésszabályok és a kötelező akciózások logikája.

A plázastop a fejlesztések engedélyezését tette nehézkessé és kiszámíthatatlanná – nemcsak új egységek építésénél, hanem sokszor már a kisebb átalakításoknál is –, miközben a különadó akkor is terheli a szereplőket, amikor a profitabilitás gyenge. Nagy Bálint szerint

az első és legfontosabb mindenféleképpen az, hogy kiszámítható, ad hoc döntésektől mentes szabályozási környezet legyen Magyarországon.

A piaci árazásban mindez befektetői oldalon kockázati felárként jelenik meg, ami a régiós versenytársakhoz képest érdemben rontja a magyar piac vonzerejét.

A lemaradás több mutatóban is tetten érhető: a frissen belépő márkák száma és a kiskereskedelmi kínálat “sűrűsége” egyaránt alacsonyabb, mint számos környező országban, és a különböző szegmensek eltérően reagálnak a magyar piaci feltételekre. Miközben az árérzékenyebb, diszkont jellegű területek látványosabban tudtak terjeszkedni, a high-end luxus, a nemzetközi beauty-láncok és több food & beverage szereplő belépése sokkal inkább elmaradt.

Hogy mekkora átfutási ideje lehet a megváltozott környezetnek, és mikor realizálódhat a környezetváltozás a márkák terjeszkedésében és bővülésében, arról is szó esett a Checklist tegnapi adásában.

A címlapkép illusztráció.