  • Megjelenítés
Ami nem történt meg, nem is fáj? Láthatatlan veszteséget szenved el a kiskereskedelem
Üzlet

Ami nem történt meg, nem is fáj? Láthatatlan veszteséget szenved el a kiskereskedelem

Portfolio
A régiós nagyvárosokban egymás után jelennek meg új kiskereskedelmi és szolgáltató nemzetközi márkák, miközben Budapest – és sok esetben az egész magyar piac – gyakran kimarad az első körből. A jelenség túlmutat azon, hogy milyen üzletek nyílnak a plázákban: a szabályozási környezet kiszámíthatóságát, a fejlesztések mozgásterét, a vásárlóerőt és végső soron a befektetői kockázat megítélését is jelzi. A témában tegnap Nagy Bálint, a Pénzcentrum főszerkesztője volt a Portfolio Checklist vendége (a 11. perctől).
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés
KÖVESS MINKET

Magyarországon a probléma nem elsősorban látványos “kivonulásokban” jelenik meg, hanem abban a kevésbé feltűnő veszteségben, hogy több, a régióban már jelen lévő márka meg sem érkezik. A korlátozások hatása így sokszor nem leeresztett rolókban, hanem elmaradt beruházásokban, óvatosabb expanzióban, kisebb üzletméretekben és későbbre tolódó piacra lépésben csapódik le. Ez a “nem történt meg” típusú kár ugyanakkor a versenyképesség szintjén hasonló súlyú lehet, mint amikor a már itt működő láncok nem tudnak terjeszkedni.

A háttérben három, egymást erősítő tényező rajzolódik ki:

  • a plázastop egyre szigorúbb rendszere,
  • a nettó árbevétel alapú kiskereskedelmi különadó,
  • valamint az árstop/árrésszabályok és a kötelező akciózások logikája.

A plázastop a fejlesztések engedélyezését tette nehézkessé és kiszámíthatatlanná – nemcsak új egységek építésénél, hanem sokszor már a kisebb átalakításoknál is –, miközben a különadó akkor is terheli a szereplőket, amikor a profitabilitás gyenge. Nagy Bálint szerint

az első és legfontosabb mindenféleképpen az, hogy kiszámítható, ad hoc döntésektől mentes szabályozási környezet legyen Magyarországon.

Még több Üzlet

Fontos találkozóra figyelnek a piacok - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Társkeresési trendek: az AI karjaiban kötnek ki a magányos magyar szinglik

Céláremelés érkezett az egyik hazai blue chipre!

A piaci árazásban mindez befektetői oldalon kockázati felárként jelenik meg, ami a régiós versenytársakhoz képest érdemben rontja a magyar piac vonzerejét.

A lemaradás több mutatóban is tetten érhető: a frissen belépő márkák száma és a kiskereskedelmi kínálat “sűrűsége” egyaránt alacsonyabb, mint számos környező országban, és a különböző szegmensek eltérően reagálnak a magyar piaci feltételekre. Miközben az árérzékenyebb, diszkont jellegű területek látványosabban tudtak terjeszkedni, a high-end luxus, a nemzetközi beauty-láncok és több food & beverage szereplő belépése sokkal inkább elmaradt.

Hogy mekkora átfutási ideje lehet a megváltozott környezetnek, és mikor realizálódhat a környezetváltozás a márkák terjeszkedésében és bővülésében, arról is szó esett a Checklist tegnapi adásában.

KÖVESS MINKET

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: az első ülés után érkeznek a fontos bejelentések
Váratlan fordulat Ukrajnában: megtörtént, amire kevesen számítottak, összeomlóban az oroszok a fronton
Bejelentést tett a Pentagon: már a legújabb, veszélyesnek tartott mesterséges intelligencia védi a rendszereiket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility