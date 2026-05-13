Áttörés előtt a körforgásos gazdaság, de a stratégiai szintű megoldások még hiányoznak

2026. október 5-7. között rendezik meg a körforgásos gazdaság egyik legfontosabb európai találkozóját Budapesten. A Circular Economy Hotspot a szervező BCSDH legutóbbi kutatásában megmutatkozott szakadékot kívánja áthidalni: eszerint a vállalatok már elindultak a körforgásos gazdaság felé vezető úton, a valódi áttöréshez szükséges stratégiai szintű megoldások azonban még hiányoznak.

A Circular Economy Hotspot egy évente megrendezésre kerülő találkozó, mely a Hollandiában 2016-ban megrendezett eseményből nőtte ki magát. Azóta eljutott Luxemburgba, Skóciába, Belgiumba, Katalóniába, Észak-Rajna-Vesztfáliába, Dublinba és Ljubljanába, idén pedig Budapest ad otthont a neves rendezvénynek.

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) és a Körforgásos Gazdaság Platform szervezésében megvalósuló konferencia választ keres arra a problémára, hogy

a körforgásos gazdaság terjedése ellenére a valódi, rendszerszintű átalakulás még nem történt meg.

A BCSDH egy korábbi felmérése rámutatott, hogy bár a tagvállalataiknak a jelentős része, 75 százaléka már alkalmaz különböző körforgásos megoldásokat, ezek jellemzően elszigetelt lépések maradnak, és ritkán állnak össze átfogó üzleti stratégiává, ami a vállalatok csupán 21 százalékának van. A cégek többsége inkább a könnyebben bevezethető, gyors eredményt hozó megoldásokat választja: 59 százalékuknak a hulladékgazdálkodás, 49 százalékuknak a megújuló erőforrások fenntartható beszerzése terén vannak célkitűzései, miközben a komplexebb, nagyobb hatású átalakulások háttérbe szorulnak. Ez a működési szintű megközelítés azonban nem elegendő ahhoz, hogy a gazdaság egésze fenntartható pályára álljon.

Márta Irén, a BCSDH ügyvezető igazgatója szerint a következő időszak kulcskérdése az, hogy a vállalatok képesek-e stratégiai szinten kezelni a körforgásos működést: „Ma még túl sok vállalat gondolkodik projektekben, miközben a körforgásos gazdaság valójában üzleti modellváltást igényel” – véli a szakember. Szerinte mindaddig nem beszélhetünk valódi áttörésről, amíg ez a váltás nem jelenik meg a vállalati stratégiákban és a teljes értékláncban.

Márta Irén Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért, igazgató

A Circular Economy Hotspot olyan platformot kíván teremteni, ahol a vállalatok nemcsak megismerhetik a legújabb nemzetközi trendeket és üzleti megoldásokat, hanem konkrét válaszokat is kaphatnak arra, hogyan lehet a körforgásosságot beépíteni a működésükbe. A hangsúly a gyakorlati alkalmazhatóságon, az együttműködéseken és a finanszírozási kérdéseken lesz. A nemzetközi szakmai közeg és a hazai szereplők találkozása pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy a jelenlegi, inkább megfelelési kényszer által hajtott működés helyett egy jóval tudatosabb, versenyképességet erősítő megközelítés váljon meghatározóvá.

