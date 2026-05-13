Bemondták a elemzők: történelmi csúcsokra lőhet ki az amerikai tőzsde a mesterséges intelligencia miatt

A Morgan Stanley megemelte az S&P 500 indexre vonatkozó célárát, az elemző optimistán tekint az amerikai részvénypiacra, amelyet elsősorban az erős vállalati eredmények hajtanak.

A stratéga az S&P 500 évvégi célárfolyamát 7800-ról 8000 pontra emelte, ez az index keddi, 7400 pontos záróértékéhez képest mintegy

8 százalékos emelkedési potenciált jelent.

A Morgan Stanley hangsúlyozta, hogy optimizmusuk mögött nem az értékeltségi szorzók emelkedése, hanem a várhatóan erős vállalati eredménynövekedés áll.

Az S&P 500 vállalatainak egy részvényre jutó nyeresége 2026-ban várhatóan 23 százalékkal ugrik az előző évhez képest. A növekedésben a mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazásából fakadó hatékonyságjavulás és az erősödő árazási erő egyaránt szerepet játszik.

Az elemzőház szerint az értékeltségi szorzók akár mérsékelten csökkenhetnek is, ha a közeljövőben várt kamatcsökkentésekkel kapcsolatos remények halványulnak.

A Morgan Stanley ugyanakkor 2027 közepére 8300 pontos célárfolyamot határozott meg az S&P 500-ra. Emellett az EPS-becslések 2027-re 380, 2028-ra pedig 429 dolláros nyereséget vetítenek előre (2026-ra 339 dollárt várnak).

Az első negyedéves gyorsjelentési szezon eddig erős képet mutat. Az LSEG I/B/E/S adatai alapján a május 8-ig jelentő 440 S&P 500 vállalat 83,2 százaléka felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az index emellett áprilisban a 2020 novembere óta látott legnagyobb havi százalékos emelkedést produkálta.

A Morgan Stanley szerint a következő tizenkét hónap során az eredménykörnyezet kedvező marad. A pénzintézet ugyanakkor az inflációt jelölte meg legnagyobb kockázatként, amely alááshatja az optimista forgatókönyvet. A geopolitikai feszültségek, a private credit-piaci aggodalmak és az AI okozta iparági átrendeződés ellenére a vállalati eredmények eddig ellenállónak bizonyultak.

A Morgan Stanley nem az egyetlen piaci szereplő, amely pozitívabban ítéli meg az amerikai részvénypiac kilátásait. A hónap elején a HSBC és az RBC is megemelte az S&P 500-ra vonatkozó előrejelzését. Egy külön elemzésben a Morgan Stanley az európai részvényeket tömörítő MSCI Europe index 2027 közepére vonatkozó célárfolyamát is megemelte, 2600-ról 2700 pontra.

Forrás: Reuters

