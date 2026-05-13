Céláremlés jött a Molra, de nincs benne sok köszönet
500 forinttal megemelte az Oddo BHF a Mol részvényeire vonatkozó célárát, de az új, 3600 forintos célár még mindig több mint 12 százalékos árfolyamesést vetít előre. A párizsi központú elemzőház ezért továbbra is alulsúlyozásra ajánlja a papírt - írja a vg.hu.

Vannak ennél jóval optimistább elemzők is, a svájci UBS például 5100 forintos célárat tart fenn a Molra.

Az Oddo a frissített prognózissal továbbra is a magyar olajtársaság egyik legpesszimistább kritikusának számít.

Náluk alacsonyabb, 3300 forintos célárat jelenleg csupán a Santander Brokerage Poland tart érvényben.

Az LSEG adatbázisa szerint a szélesebb piaci megítélés jóval kiegyensúlyozottabb: az átlagos elemzői várakozás 4006 forint, ami kismértékben marad el az aktuális árfolyamtól. A Mol részvényeit követő szakértők többsége összességében bizakodó: a brókerházak közül jelenleg öten vételt, ketten tartást, további ketten pedig eladást javasolnak.

