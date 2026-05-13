Dübörög az autóimport Magyarországon, megérkeztek a friss számok

Az elmúlt hetekben a forint euróval szembeni erősödése szintén kedvező piaci környezetet teremthet. Ha az árfolyam tartósan stabil marad, az a következő hónapokban kiegyensúlyozottabb árkörnyezetet eredményezhet az autópiacon is. Bár ez pozitív fejlemény a vásárlók számára, a piacon továbbra sem várható érdemi árcsökkenés, ezért sokan már most is aktívan keresik a megfelelő ajánlatokat – olvasható az egyesület közleményében.
A nemzetközi autóipar továbbra is változó gazdasági és technológiai környezetben működik. Az elmúlt évek intenzív átalakulása után a gyártók fókusza egyre inkább a piaci igényekhez való alkalmazkodásra és a költséghatékonyságra helyeződik át. A vásárlói döntéseket ma már nemcsak a technológiai szempontok, hanem az infláció, a finanszírozási lehetőségek és az üzemeltetési költségek is jelentősen befolyásolják, különösen Magyarországon – hívja fel a figyelmet az egyesület.
A hazai piacon továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a belső égésű motorral szerelt modellek és a hibridek, mivel ezek sok vásárló számára még mindig kiszámíthatóbb és elérhetőbb alternatívát jelentenek. A keresletben továbbra is erős a SUV modellek és a gazdaságosan fenntartható családi autók iránti érdeklődés, miközben a céges flottapiac is fokozatosan élénkül.
Az autógyártók egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a technológiai rugalmasságra, vagyis arra, hogy párhuzamosan többféle hajtásláncot kínáljanak a különböző piaci igények kiszolgálására. Emellett a digitalizáció, a vezetéstámogató rendszerek fejlődése és az új finanszírozási konstrukciók is egyre fontosabb szerepet kapnak a piaci versenyben.
Magyarország továbbra is meghatározó szereplője az európai autóiparnak, különösen gyártási és beszállítói oldalról. A piaci várakozások alapján a következő hónapokban is fennmaradhat a mérsékelt növekedés, különösen stabil árfolyamkörnyezet és kiszámítható piaci feltételek mellett.
Személyautó
2026 első négy hónapjában a személyautók regisztrációja továbbra is növekedést mutatott az előző év azonos időszakához képest.
Áprilisban 11 832 új személygépkocsit helyeztek forgalomba, ami 9,7 százalékos bővülést jelentett éves összevetésben, míg a kivonások utáni nettó piacváltozás 11,4 százalék volt. A január–áprilisi időszakban összesen 48 291 új személyautó került forgalomba Magyarországon. A piac tehát továbbra is stabil növekedési pályán mozog, még a visszafogottabb gazdasági környezet ellenére is.
A kategóriák között továbbra is a SUV modellek dominálnak. Az első négy hónap alapján a C-SUV szegmens vezeti a piacot 14 606 darabos forgalomba helyezéssel és 30,25 százalékos részesedéssel, amelyet a B-SUV kategória követ 11 516 darabbal és 23,85 százalékos piaci aránnyal. Harmadik helyen a C-alsó-közép kategória áll 6 016 darabbal és 12,46 százalékos részesedéssel, míg a D-SUV modellek 10,95 százalékot képviselnek. Az ötödik legnépszerűbb kategória a B-kisautó szegmens lett 5,53 százalékos piaci részesedéssel. A piac szerkezete alapján továbbra is a magasabb építésű modellek iránt mutatkozik a legerősebb kereslet.
Az elektromos autók szegmensében továbbra is kiemelkedő növekedés tapasztalható.
Áprilisban 1 420 tisztán elektromos személygépkocsit helyeztek forgalomba, ami 101,7 százalékos emelkedést jelentett az előző év azonos hónapjához képest. A kumulált adatok alapján az első négy hónapban összesen 4 618 elektromos személyautó került forgalomba, ami 48,4 százalékos növekedést jelent. A bővülés hátterében továbbra is az állami támogatások, a vállalati flottavásárlások és az egyre szélesebb modellkínálat áll.
A plug-in hibridek piaca szintén jelentős erősödést mutatott. Áprilisban 994 plug-in hibrid személygépkocsit helyeztek forgalomba, ami 74,1 százalékos növekedést jelentett éves összevetésben, míg a kumulált növekedés elérte a 95,6 százalékot. Az első négy hónap során összesen 3 403 plug-in hibrid személyautó került forgalomba Magyarországon. A plug-in hibridek továbbra is fontos szerepet töltenek be az alternatív hajtású járművek piacán, különösen azok körében, akik az elektromos közlekedés előnyeit a hagyományos hajtás rugalmasságával kívánják ötvözni.
Kishaszonjármű
2026 első négy hónapjában a kishaszonjárművek piaca mérsékelt csökkenést mutatott. A január–áprilisi időszakban összesen 7 285 új kishaszonjárművet helyeztek forgalomba Magyarországon.
A szegmens teljesítményét továbbra is elsősorban a vállalati és flottavásárlások határozzák meg, miközben a gazdasági környezet és a beruházási döntések óvatossága mérsékeltebb növekedési ütemet eredményezett. A piacot ugyanakkor továbbra is stabilan támogatják az e-kereskedelemhez, logisztikához és városi áruszállításhoz kapcsolódó keresleti igények.
Nagyhaszonjármű, Autóbusz, Közúti pótkocsi
A nagyhaszonjárművek piaca 6,2 százalékkal bővült, ami mérsékelt, de stabil növekedésnek tekinthető. A piac teljesítményét elsősorban a flottamegújítások, az európai logisztikai és infrastruktúra-fejlesztések, valamint a fuvarozási kereslet fokozatos élénkülése támogatta. Több piacon továbbra is meghatározó szempont az újabb, hatékonyabb és alacsonyabb kibocsátású járművek beszerzése, ami szintén hozzájárult az új rendeléseken keresztül a szegmens erősödéséhez. A magas finanszírozási költségek és a gazdasági bizonytalanság ugyanakkor továbbra is visszafogják a gyorsabb növekedést.
Az autóbuszok forgalomba helyezése 2026 első négy hónapjában több mint kétszerese volt az előző év azonos időszakának, 110,7 százalékos növekedést mutatva. A jelentős bővülés hátterében elsősorban a buszparkok megújítása, valamint a piac ciklikus működése áll, mivel a nagyobb flottabeszerzések jellemzően időszakosan, hullámokban jelennek meg. A mostani eredmény ugyanakkor egyértelműen pozitív fejleménynek tekinthető a szegmens szempontjából.
A közúti pótkocsik piaca 1,4 százalékos visszaesést mutatott, ami gyakorlatilag stagnáló keresletet jelez. A szegmens ugyanakkor továbbra is stabilnak tekinthető, és mivel a pótkocsik piaca jellemzően együtt mozog a nagyhaszonjármű-szegmens teljesítményével, az év hátralévő részében mérsékelt élénkülés sem kizárt.
Motorkerékpár
A motorkerékpárok piaca hosszú ideje tartó pozitív trend után tovább folytatta a növekedést, ráadásul kifejezetten magas arányban, 48,7 százalékkal több motorkerékpárt helyeztek forgalomba 2026-ban az első 4 hónapban, mint 2025. első négy hónapjában.
Használt autók
Ami a használt autókat illeti, jelentősen növekedett a személyautók regisztrációja, méghozzá 18,8 százalékkal. Bár az utóbbi években a piac beállt arra a pozitív trendre, mely szerint az új autók száma a magasabb, mint a használt autóké, áprilisig a használtautók regisztrációja, ha minimális mértékben is, de túlszárnyalta az új autókét.
Előrejelzés
A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete minden évben elkészíti becslését a következő év várható forgalomba helyezési adatairól.
2026-rA az egyesület a piac idei teljesítményével megegyező eredményre számít a gépjármű-kategóriák döntő többségében.
2-5 százalékos növekedést prognosztizál az egyesület 2026-ra a motorkerékpárok piacán.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
