Egyszerűbb lesz vonatjegyet foglalni, ha valóra válik az EU terve
MTI
Az Európai Bizottság javaslatokat mutatott be szerdán a regionális, a távolsági és a határokon átnyúló vasúti utazások tervezése és foglalása, különösen a több üzemeltetőt érintő utazások leegyszerűsítésére.

A javaslatok brüsszeli bemutatásakor Aposztolosz Cicikosztasz közlekedésért és turizmusért felelős uniós biztos elmondta, vasúti utazás tervezését egyszerűsítő szabályok célja, hogy különösen a határokon átnyúló utazások esetében

megszüntesse az akadályokat a különböző közlekedési társaságok eltérő szolgáltatásainak kombinálásakor.

A szabályozás csökkenteni kívánja a széttagolt foglalási rendszerek okozta, különböző társaságoktól származó jegyeket tartalmazó, több szakaszból álló vonatutak foglalásának összetettségét. A zökkenőmentesebb utazási élmény megteremtése és az EU éghajlatpolitikai céljainak előmozdítása érdekében az intézkedések lehetővé és átláthatóbbá teszik az egységes jegyfoglalást több vasúttársaságnál. Az utasok összehasonlíthatják a különböző vasúttársaságok szolgáltatásait, amelyeket egyetlen tranzakció során vásárolhatnak meg egy általuk választott jegyértékesítő platformon keresztül. Ez lehet független platform, vagy a vasúttársaság jegyértékesítő szolgáltatása is - jegyezte meg.

A több szolgáltatót is igénybe vevő vasúti utazások során

a csatlakozások elmulasztása esetén az egyetlen jeggyel rendelkező utasok új, teljes körű utasjogi védelemben részesülnek.

Segítséget kapnak, melynek során indokolt esetben újra foglalhatják jegyüket, illetve díjvisszatérítést, vagy kártérítést igényelhetnek.

Az Európai Bizottság új kötelezettségeket is bevezetne a jegyértékesítő platformok és az üzemeltetők számára a tisztességes hozzáférés és az utazási lehetőségek semleges ismertetésének biztosítása érdekében. A szabályok biztosítják, hogy minden közlekedési üzemeltető tisztességes, észszerű és megkülönböztetésmentes kereskedelmi megállapodásokat köthessen a jegyértékesítő platformokkal, és fordítva - közölte Cicikosztasz.

Az repülőüzemanyagok európai rendelkezésére állására vonatkozó kérdésre válaszolva az uniós biztos megerősítette:

az Európai Bizottság jelenleg nem lát arra utaló jelet, hogy kínálati probléma állna fenn a kerozin tekintetében.

Az uniós bizottság vizsgálja az uniós tartaléktározók helyzetét, valamint a finomítók kapacitásait teljes kihasználásuk érdekében. Noha jelenleg nincs jele annak, hogy közeljövőben szükség lenne erre, de kizárólag szükség esetén az Európai Bizottság lehetővé teszi a vésztartalékok felhasználását szigorúan uniós koordináció mellett - tette hozzá.

