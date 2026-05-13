Eladhatják a magyar repteret, több mint 10 millió euró folyhatna be belőle
Folyamatosan csökkenő utasforgalma miatt bizonytalanná vált a Győr-Pér repülőtér jövője. A létesítmény sorsáról jelenleg is zárt körű egyeztetéseket folytatnak a tulajdonosok. A több mint tízmillió euró értékűre becsült repülőtér korábban az Audi számára is stratégiai fontossággal bírt. Fenntarthatóbb működtetése vagy esetleges eladása érdekében a győri városvezetés már megkezdte a tárgyalásokat a partnerekkel - írja a Kisalföld.

A huszonhárom éve megnyitott repülőtér

2012-ben élte fénykorát, amikor évi 33 ezer utast fogadott.

A rákövetkező években az Audi Hungaria akkori vezetése a gyors megközelíthetőség miatt még komoly versenyelőnyként hivatkozott a létesítményre. A forgalom azonban azóta drasztikusan visszaesett. A koronavírus-járvány idején mindössze 2300 utast regisztráltak. Bár 2023-ra némileg javult a helyzet, a számok még így is csupán a csúcsidőszak negyedét érik el.

A repülőtér maga állami tulajdon, de az üzemeltetést végző társaságban a győri önkormányzat mellett a Széchenyi István Egyetem és az Audi Hungaria is részesedéssel bír.

A győri Városstratégiai Bizottság közelmúltbeli döntése értelmében Pintér Bence polgármester és Hajtó Péter független képviselő közösen tárgyal a tulajdonostársakkal a repülőtér sorsáról.

Hajtó Péter tájékoztatása szerint az egyeztetések jelenleg is zajlanak. A téma érzékenysége miatt azonban ezek egyelőre zárt ajtók mögött történnek. Kiemelte, hogy a városvezetés stratégiai jelentőségűként kezeli az ügyet. A jelenlegi kihívásokkal teli gazdasági környezetben egy olyan hosszú távon fenntartható megoldáson dolgoznak, amely Győr számára a legkedvezőbb. Bár konkrétumokat nem árult el, megerősítette, hogy a repülőteret üzemeltető társaság jelentős értéket képvisel.

Ez az összeg akár a tízmillió eurót is meghaladhatja.

Egyelőre nyitott kérdés, hogy a városvezetés meg tudja-e teremteni a hatékonyabb és gazdaságosabb üzemeltetés feltételeit, vagy esetleg megválik a tulajdonrészétől. A döntés részleteiről és a további tervekről később várható hivatalos polgármesteri tájékoztatás.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

