Elképesztő újítást vezet be a techóriás: ezentúl a mesterséges intelligencia is elköltheti a pénzünket

Az Amazon szerdán mutatta be az Alexa for Shopping nevű szolgáltatást. Az új eszköz képes

megválaszolni a vásárlók kérdéseit, összehasonlítja a termékeket, és a felhasználók nevében akár tranzakciókat is lebonyolít.

Mivel hozzáfér a korábbi vásárlási előzményekhez és egyéb adatokhoz, rendkívül személyre szabott ajánlásokat tud adni. Bár a Rufus önálló chatbotként megszűnik, ajánlórendszerét és a vásárlási előzményekre épülő funkcióit teljes egészében beépítik az új megoldásba.

Az Alexa for Shopping az Amazon keresőjébe is beépül. Ha a felhasználó egy adott termékkategóriát böngészik, a találatok között megjelenik egy csevegőablak, amely releváns információkat és ajánlott termékeket kínál. A szolgáltatás emellett lehetővé teszi a vásárlóknak, hogy beállítsanak egy célárat. Amikor a kiválasztott termék ára eléri ezt a szintet, a rendszer automatikusan értesítést küld, vagy akár önállóan lebonyolítja a vásárlást. Az eszköz használatához nem szükséges Prime-tagság. A funkció elérhető az Amazon weboldalán és mobilalkalmazásában, valamint az Echo Show okoskijelzőkön is.

Az Amazon lépése jól tükrözi azt a kiélezett versenyt, amely az MI-alapú vásárlási megoldások piacán zajlik az OpenAI, a Google és a Perplexity részvételével. Daniel Rausch, az Alexa üzletág vezetője szerint az Amazon komoly helyzeti előnyben van. A vállalat ugyanis közvetlenül hozzáfér a vásárlói véleményekhez, a hatalmas termékkatalógushoz, valamint a valós idejű készlet- és logisztikai adatokhoz. Ezzel szemben a versenytársak lényegében csak a webes keresési eredményeket tudják feldolgozni. Rausch emlékeztetett arra is, hogy a közelmúltban az OpenAI visszavonta a ChatGPT-be épített közvetlen fizetési funkciót, és inkább a kiskereskedelmi partnerekkel együttműködő alkalmazásokra fókuszál.

A keresési találatokba beépülő Alexa for Shopping ugyanakkor feszültséget okozhat az Amazon piacterén értékesítő külsős kereskedők körében. Ők ugyanis jelentős összegeket fizetnek a szponzorált termékmegjelenítésekért, és ezek a hirdetések adják az Amazon reklámbevételeinek döntő részét. Rausch megnyugtatásul közölte, hogy az új eszközben is megjelennek majd hirdetések, amennyiben azok relevánsak és javítják a vásárlói élményt. A rendszer célja ráadásul nem a találatok mesterséges szűkítése, hanem adott esetben éppen a kínálat szélesebb körű bemutatása.

