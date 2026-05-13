  • Megjelenítés
Elképesztő újítást vezet be a techóriás: ezentúl a mesterséges intelligencia is elköltheti a pénzünket
Üzlet

Elképesztő újítást vezet be a techóriás: ezentúl a mesterséges intelligencia is elköltheti a pénzünket

Portfolio
Az Amazon megszünteti Rufus nevű chatbotját, és az Alexa asszisztenst teszi mesterségesintelligencia-alapú vásárlási stratégiájának központi elemévé. A vállalat Alexa for Shopping néven új e-kereskedelmi eszközt indított. Ez az újdonság lényegében az eddigi Rufus-funkciók és az Alexa+ képességeinek ötvözete - írta a Cnbc.  A témával a május 28-ai Financial IT konferenciánk kiberbiztonsági szekciójában is foglalkozunk majd.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az Amazon szerdán mutatta be az Alexa for Shopping nevű szolgáltatást. Az új eszköz képes

megválaszolni a vásárlók kérdéseit, összehasonlítja a termékeket, és a felhasználók nevében akár tranzakciókat is lebonyolít.

Mivel hozzáfér a korábbi vásárlási előzményekhez és egyéb adatokhoz, rendkívül személyre szabott ajánlásokat tud adni. Bár a Rufus önálló chatbotként megszűnik, ajánlórendszerét és a vásárlási előzményekre épülő funkcióit teljes egészében beépítik az új megoldásba.

Az Alexa for Shopping az Amazon keresőjébe is beépül. Ha a felhasználó egy adott termékkategóriát böngészik, a találatok között megjelenik egy csevegőablak, amely releváns információkat és ajánlott termékeket kínál. A szolgáltatás emellett lehetővé teszi a vásárlóknak, hogy beállítsanak egy célárat. Amikor a kiválasztott termék ára eléri ezt a szintet, a rendszer automatikusan értesítést küld, vagy akár önállóan lebonyolítja a vásárlást. Az eszköz használatához nem szükséges Prime-tagság. A funkció elérhető az Amazon weboldalán és mobilalkalmazásában, valamint az Echo Show okoskijelzőkön is.

Még több Üzlet

Kiszivárogtak a tervek: Google-adatközpont épülhet az űrben, a tech-óriás Elon Musk cégével foghat össze

Nem az emberekre szabták a jövő árampiacát: a valódi érték már a szoftverben van

A One is meglépi: visszatér az inflációkövető díjkorrekció, drágább lesz a mobil havidíj

Az Amazon lépése jól tükrözi azt a kiélezett versenyt, amely az MI-alapú vásárlási megoldások piacán zajlik az OpenAI, a Google és a Perplexity részvételével. Daniel Rausch, az Alexa üzletág vezetője szerint az Amazon komoly helyzeti előnyben van. A vállalat ugyanis közvetlenül hozzáfér a vásárlói véleményekhez, a hatalmas termékkatalógushoz, valamint a valós idejű készlet- és logisztikai adatokhoz. Ezzel szemben a versenytársak lényegében csak a webes keresési eredményeket tudják feldolgozni. Rausch emlékeztetett arra is, hogy a közelmúltban az OpenAI visszavonta a ChatGPT-be épített közvetlen fizetési funkciót, és inkább a kiskereskedelmi partnerekkel együttműködő alkalmazásokra fókuszál.

A keresési találatokba beépülő Alexa for Shopping ugyanakkor feszültséget okozhat az Amazon piacterén értékesítő külsős kereskedők körében. Ők ugyanis jelentős összegeket fizetnek a szponzorált termékmegjelenítésekért, és ezek a hirdetések adják az Amazon reklámbevételeinek döntő részét. Rausch megnyugtatásul közölte, hogy az új eszközben is megjelennek majd hirdetések, amennyiben azok relevánsak és javítják a vásárlói élményt. A rendszer célja ráadásul nem a találatok mesterséges szűkítése, hanem adott esetben éppen a kínálat szélesebb körű bemutatása.

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: az első ülés után érkeznek a fontos bejelentések
Megjósolta az elemző, milyen árfolyamon vezetheti be Magyarország az eurót
Eladhatják a magyar repteret, több mint 10 millió euró folyhatna be belőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility