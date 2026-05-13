Elkezdi venni a saját részvényeit a Siemens, eurómilliárdok mozdulhatnak meg a háttérben

A maximálisan 6 milliárd euró értékű részvény-visszavásárlási programot legfeljebb öt évre tervezi a cég,

és a vállalat készpénztermelő képességébe vetett bizalmát tükrözi. A Siemens második negyedéves rendelésállománya 11 százalékkal nőtt, ami elsősorban a szoftvermegoldások és az intelligens épülettechnológia iránti keresletnek köszönhető. A nyereség ugyanakkor csökkent, és enyhén elmaradt az elemzői várakozásoktól.

A gyári szoftvereket és automatizálási technológiákat fejlesztő Digital Industries részleg 35 százalékos nyereségnövekedést könyvelt el. Ezt a bővülést főként a magasabb szoftverbevételek hajtották. Bár az előfizetéses árazási modellre való átállás korábban visszafogta a bevételeket, a vállalat most megemelte a divízió bevételnövekedési és haszonkulcsra vonatkozó előrejelzését.

A Smart Infrastructure üzletág, amely a kisfeszültségű hálózatoktól kezdve az épületfűtési és -hűtési rendszerekig széles portfóliót kínál, jelentős lendületet kapott a villamosítási trendből. A részleg rendelésállománya 26 százalékkal nőtt, ezen belül az adatközponti értékesítések három számjegyű bővülést mutattak.

A Mobility divíziónál szintén emelkedtek a megrendelések. A nyereség azonban visszaesett az amerikai vámok és egy projekt csúszása miatt, így ennél az egységnél a cég rontott a bevételi kilátásokon.

A piaci kockázatok között ugyanakkor a cégvezetés a háborút, az inflációt és a beszállítói láncokat emíltette.

A mesterséges intelligencia terén a Siemens áprilisban, a hannoveri ipari vásáron mutatott be egy ágensalapú rendszert, amely képes önállóan gépi kódot írni. Szabályozási fronton is kedvező fordulat történt az iparág számára. Az Európai Unió ideiglenes megállapodást kötött az AI-szabályok egyszerűsítéséről, amely már különbséget tesz az ipari és a fogyasztói célú technológiák között, ennek köszönhetően a Siemenshez hasonló ipari szereplőknek kevesebb bürokratikus akadállyal kell szembenézniük. Roland Busch vezérigazgató korábban kilátásba helyezte: ha a szabályozás nem változik, a cég más régiókba csoportosíthatja át az AI-beruházásait.

A Siemens emellett tárgyalásokat folytat az olasz Mer Mec vasúttechnológiai vállalat felvásárlásáról. Az akvizíció jelentősen erősíthetné a Mobility divízió szoftverkínálatát. A Busch vezette stratégia részeként a vállalat az elmúlt években a Dotmatics és az Altair összesen 15 milliárd dolláros felvásárlásával bővítette szoftverportfólióját, miközben több üzletágától, köztük a Siemens Energytől is megvált. A Siemens Healthineersben meglévő többségi részesedésének eladásáról a részvényesek a 2027. februári közgyűlésen szavazhatnak.

