  • Megjelenítés
Elkezdi venni a saját részvényeit a Siemens, eurómilliárdok mozdulhatnak meg a háttérben
Üzlet

Elkezdi venni a saját részvényeit a Siemens, eurómilliárdok mozdulhatnak meg a háttérben

Portfolio
A Siemens 6 milliárd eurós sajátrészvény-visszavásárlást jelentett be, a cég bizakodó, miután a nehéz geopolitikai környezet ellenére is jelentős rendelésállomány-növekedést ért el a második pénzügyi negyedévben. A német ipari óriás több üzletágának eredményelőrejelzését is javította, miközben a mesterséges intelligencia és az automatizálás terén is fontos lépéseket tett - írja a Bloomberg.

A maximálisan 6 milliárd euró értékű részvény-visszavásárlási programot legfeljebb öt évre tervezi a cég,

és a vállalat készpénztermelő képességébe vetett bizalmát tükrözi. A Siemens második negyedéves rendelésállománya 11 százalékkal nőtt, ami elsősorban a szoftvermegoldások és az intelligens épülettechnológia iránti keresletnek köszönhető. A nyereség ugyanakkor csökkent, és enyhén elmaradt az elemzői várakozásoktól.

  • A gyári szoftvereket és automatizálási technológiákat fejlesztő Digital Industries részleg 35 százalékos nyereségnövekedést könyvelt el. Ezt a bővülést főként a magasabb szoftverbevételek hajtották. Bár az előfizetéses árazási modellre való átállás korábban visszafogta a bevételeket, a vállalat most megemelte a divízió bevételnövekedési és haszonkulcsra vonatkozó előrejelzését.
  • A Smart Infrastructure üzletág, amely a kisfeszültségű hálózatoktól kezdve az épületfűtési és -hűtési rendszerekig széles portfóliót kínál, jelentős lendületet kapott a villamosítási trendből. A részleg rendelésállománya 26 százalékkal nőtt, ezen belül az adatközponti értékesítések három számjegyű bővülést mutattak.
  • A Mobility divíziónál szintén emelkedtek a megrendelések. A nyereség azonban visszaesett az amerikai vámok és egy projekt csúszása miatt, így ennél az egységnél a cég rontott a bevételi kilátásokon.

A piaci kockázatok között ugyanakkor a cégvezetés a háborút, az inflációt és a beszállítói láncokat emíltette.

A mesterséges intelligencia terén a Siemens áprilisban, a hannoveri ipari vásáron mutatott be egy ágensalapú rendszert, amely képes önállóan gépi kódot írni. Szabályozási fronton is kedvező fordulat történt az iparág számára. Az Európai Unió ideiglenes megállapodást kötött az AI-szabályok egyszerűsítéséről, amely már különbséget tesz az ipari és a fogyasztói célú technológiák között, ennek köszönhetően a Siemenshez hasonló ipari szereplőknek kevesebb bürokratikus akadállyal kell szembenézniük. Roland Busch vezérigazgató korábban kilátásba helyezte: ha a szabályozás nem változik, a cég más régiókba csoportosíthatja át az AI-beruházásait.

Még több Üzlet

Dübörög az autóimport Magyarországon, megérkeztek a friss számok

Eladhatják a magyar repteret, több mint 10 millió euró folyhatna be belőle

Újra jön az inflációkövető korrekció, emeli díjait a Telekom

Kapcsolódó cikkünk

Kemény üzenetet küldött a Siemens: máshová viszi AI-beruházásait, ha nem enyhít az EU a szabályozáson

A Siemens emellett tárgyalásokat folytat az olasz Mer Mec vasúttechnológiai vállalat felvásárlásáról. Az akvizíció jelentősen erősíthetné a Mobility divízió szoftverkínálatát. A Busch vezette stratégia részeként a vállalat az elmúlt években a Dotmatics és az Altair összesen 15 milliárd dolláros felvásárlásával bővítette szoftverportfólióját, miközben több üzletágától, köztük a Siemens Energytől is megvált. A Siemens Healthineersben meglévő többségi részesedésének eladásáról a részvényesek a 2027. februári közgyűlésen szavazhatnak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fontos üzenetet kaptak Amerikából a befektetők - Mutatjuk, hogy reagált a forint
Megalakult a Tisza-kormány - Szerdán érkeznek az új bejelentések az első kormányülés után
Vegyesen zárt Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility