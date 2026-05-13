Eltűnt az Alibaba profitja - Mi történik a kínai óriásnál?
Az Alibaba alaptevékenységének nyereségessége jelentősen visszaesett a márciussal záruló negyedévben, aminek hátterében a mesterséges intelligenciába és az e-kereskedelembe történő masszív beruházások állnak - közölte a Cnbc.
A vállalat kamatok, adózás és amortizáció előtti korrigált eredménye (korrigált EBITA) 5,1 milliárd jüanra, vagyis mintegy 750 millió dollárra zsugorodott, ami

84 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához képest.

Ez a mutató az egyszeri tételek kiszűrésével az alaptevékenység jövedelmezőségét tükrözi.

A cég komoly összegeket fektet AI-chipekbe, adatközpontokba, valamint Qwen nevű saját nyelvi modelljeinek fejlesztésébe. Ezek a beruházások a felhőszolgáltatási üzletágban már megtérülni látszanak. A szegmens a mesterséges intelligencia iránti kínai keresletnek köszönhetően az Alibaba egyik legjobban teljesítő területévé vált, a negyedévben 38 százalékos bevételnövekedéssel.

A befektetőket ugyanakkor aggasztja, hogy a vállalat egyre többet költ az úgynevezett gyorskereskedelemre (quick commerce). Ez az üzleti modell akár egy órán belüli kiszállítást ígér a vásárlóknak, és mára a kínai e-kereskedelmi nagyágyúk egyik legfontosabb versenyterületévé nőtte ki magát. Az agresszív terjeszkedés ára a számokon is jól látszik. Az Alibaba kínai e-kereskedelmi divíziójának korrigált EBITA-ja 40 százalékkal zuhant éves összevetésben a márciusi negyedévben amellett, hogy a "gyorskereskedelem" árbevétele 57 százalékkal nőtt. Ezzel párhuzamosan a vállalat legnagyobb bevételi forrása, az ügyfélmenedzsmentből származó bevétel mindössze 1 százalékkal nőtt.

Az Alibaba részvényei 1 százalékos mínuszban állnak a nyitás előtti kereskedésben.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

