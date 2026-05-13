Fontos adat jött Amerikából - Vegyesen teljesítettek a tőzsdék
Fontos adat jött Amerikából - Vegyesen teljesítettek a tőzsdék

Mérsékelt optimizmus látszott ma kezdetben a piacokon, az ázsiai tőzsdék többnyire emelkedtek reggel és az európai indexek is erősödéssel kezdték a napot. Napközben azonban mérséklődtek a pluszok. Az amerikai tőzsdék vegyesen teljesítettek. Az iráni helyzet mellett a befektetők figyelme Donald Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök talákozójára irányult, emellett délután érkezett egy amerikai adat, ami az inflációs nyomás erősödésére utalt. A budapesti tőzsdén a Magyar Telekom részvényeit volt érdemes figyelni, a társaság ugyanis tegnap, piaczárás után tette közzé első negyedéves számait és bejelentette, hogy júliustól visszavezeti az inflációkövető díjkorrekciót.
Vegyesen zárt Amerika

Nem volt egységes irány a tengerentúlon a szerdai kereskedésben: a Dow Jones értéke 0,3 százalékot esett, míg az S&P 500 értéke közel 0,6 százalékot, a Nasdaq értéke pedig 1,2 százalékot erősödött a keddi záróértékéhez képest.

A Nasdaq a legerősebb

Nincs egységes irány a tengerentúlon a szerdai kereskedés első szakaszában: a Dow Jones értéke 0,3 százalékot esett, míg az S&P 500 értéke 0,6 százalékot, a Nasdaq értéke pedig 1,2 százalékot erősödött a keddi záróértékéhez képest. Utóbbi részvényindex jó szereplésében kulcsszerepet játszanak a chipgyártó vállalatok.

Osztalékfizetés jön a SunDell Estate-nél

A SunDell Estate közgyűlése jóváhagyta a 2025-ös üzleti év után járó osztalék kifizetését. A társaság összesen több mint 3,2 milliárd forintot oszt fel, ami részvényenként bruttó 2250 forintos kifizetést jelent a befektetőknek.

Alulteljesítő volt ma a magyar tőzsde, megütötték az OTP-t és a Molt

Mérsékelt optimizmus látszott ma az európai piacokon, amelyhez képest a magyar tőzsde alulteljesítő volt. Az alulteljesítés mögött elsősorban két blue chip, az OTP és a Mol állt. Az OTP részben azért is esett ma, mert pénteken teszi közzé negyedéves számait a bank, és a ma megjelent elemzői konszenzus alapján profitcsökkenésre lehet számítani. Eközben a Molnál az fokozhatta az eladói nyomást, hogy ma kijött egy friss célár a részvényre, ami jóval alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál. A Magyar Telekom ezzel szemben szépen emelkedett, miután a társaság tegnap, piaczárás után tette közzé első negyedéves számait és bejelentette, hogy júliustól visszavezeti az inflációkövető díjkorrekciót.

Csak a Nasdaq emelkedik

Vegyesen nyitottak az amerikai tőzsdék, esik a Dow és az S&P 500, a két index 0,5, illetve 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq emelkedik, 0,1 százalékkal a chipgyártóknak köszönhetően.

Zsugorodó profit az OTP-nél - Mi történik a banknál?

Pénteken hajnalban érkeznek az OTP friss, első negyedéves számai. Az elemzői várakozások alapján profitvisszaeséssel indulhatott az év az OTP-nél, miközben az alapbanki működés továbbra is erős maradhatott. Az elemzők szerint a bevételek és a működési eredmény tovább nőhetett az első negyedévben, az adózott profitot azonban komolyan visszahúzhatták az állami terhek és a különadók. A piac most arra figyel, hogy a menedzsment változtat-e az idei várakozásain a gyengébb profitszámok fényében.

Céláremlés jött a Molra, de nincs benne sok köszönet

500 forinttal megemelte az Oddo BHF a Mol részvényeire vonatkozó célárát, de az új, 3600 forintos célár még mindig több mint 12 százalékos árfolyamesést vetít előre. A párizsi központú elemzőház ezért továbbra is alulsúlyozásra ajánlja a papírt - írja a vg.hu.

1 százalékos mínuszban a BUX

A magyar piacon is egyre nagyobb mínuszokat látni, a BUX 1 százalékos csökkenésnél jár. A blue chipek közül a Mol és az OTP teljesít a leggyengébben ma, 1,5 százalék körüli esésekkel.

Esnek az európai indexek

Az európai indexek is lejjebb kerültek az amerikai adat közlését követően, a DAX még tartja magát, de már csak 0,3 százalékos pluszban áll, a CAC-40 és az FTSE-100 pedig a tegnapi záróértéke alá került.

250 pontos mínuszban várja a nyitást a Dow

A termelői árindex adatot követően a Dow 250 pontos, vagyis 0,5 százalékos mínuszban várja a nyitást, esik az S&P futures is.

Óriásit ugrott az inflációs nyomás az USA-ban

A vártnál jóval erősebb amerikai termelői árindex érkezett áprilisban: havi alapon 1,4%-kal emelkedett a várt 0,5% helyett, éves alapon pedig 6,0%-ra gyorsult a 4,9%-os konszenzussal szemben. A termelői maginfláció is kellemetlen meglepetést hozott, ami erősítheti a Fed óvatosságát.

Lefordultak a tőzsdék, mínuszban a BUX

Kissé lefordultak az európai tőzsdék a nyitás óta, bár az irányadó indexek többsége továbbra is pluszban áll. A BUX tegnapi záróértéke alá került a déli órákra, miután a Telekom kivételével mindegyik hazai blue chip esik.

A héten lesz a vezércsere a Fed élén – Mi a mérlege a Powell-korszaknak?

Az amerikai Federal Reserve System történetének egyik legnagyobb fordulatának is nevezhető, hogy amikor május 15-én véget ér Jerome Powell két ciklusos elnöksége a Fed élén, örökségét valószínűleg egy feltűnő irónia hatja majd át: örökségét valójában az az ember biztosította be, aki a legagresszívebben igyekezett aláásni pozícióját.

Eltűnt az Alibaba profitja - Mi történik a kínai óriásnál?

Az Alibaba alaptevékenységének nyereségessége jelentősen visszaesett a márciussal záruló negyedévben, aminek hátterében a mesterséges intelligenciába és az e-kereskedelembe történő masszív beruházások állnak - közölte a Cnbc.

Kifutott a Tisza-bet, jöhet a 200 dolláros olajár - Hova menekül most a nagy pénz?

Teltházzal zajlott a májusi Portfolio Investment Day, ahol az áprilisi magyar országgyűlési választás utáni új politikai-gazdasági korszak, a Hormuzi-szoros körüli feszültségek, az erősödő forint és a magyar eszközök felértékelődési lehetőségei adták meg az alaphangot. A szakértők szerint a következő hónapokban a geopolitika, az euró-bevezetés felé vezető út, a reáleszközök és a jól diverzifikált portfóliók szerepe kerülhet a befektetői gondolkodás középpontjába.

Az Opus az élen ma a magyar tőzsdén

A BÉT legjobban teljesítő papírja ma az Opus, 4,2 százalékos pluszban áll a részvény az elmúlt hónapok mélyrepülése után, a forgalom viszont az átlagosnál jóval alacsonyabb.

Céláremelés érkezett az egyik hazai blue chipre!

Javában zajlik a hazai negyedéves jelentési szezon, amire lépnek az elemzők is, ma reggel az egyik hazai blue chipre érkezett céláremelés, ami számottevő felértékelődési potenciált jelez a papírban a jelenlegi árfolyamhoz képest.

A Deutsche Telekom emelkedik, a Siemens esik

A legutóbb jelentő nagy európai vállalatok közül a Siemens árfolyama 0,5 százalékos mínuszban áll, annak ellenére, hogy a cég a megrendelések növekedéséről számolt be, valamint a sajátrészvény-visszavásárlási programot indít. A cégvezetés ugyanakkor az infláció és a beszállítói láncokkal kapcsolatos kockázatokra figyelmeztetett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A Deutsche Telekom  viszont 1 százalékos pluszban áll, miután a menedzsment megemelte idei várakozásait.

Nagy emelkedésben a Telekom

Felülteljesítő ma a Magyar Telekom a budapesti tőzsdén, az ok, hogy tegnapi gyorsjelentésében megemelte idei várakozásait a cég, valamint bejelentette az inflációkövető díjkorrekció visszavezetését július 1-től, ami annak idején növekedési fordulatot hozott a cégnél. A társaság emellett közölte, hogy megkezdi a legújabb sajátrészvény-vásárlási programját is holnaptól.

Az árfolyam 2,7 százalékos pluszban áll.

A forgalom az átlagosnál valamivel magasabb.

Megkezdi a saját részvények visszavásárlását a Telekom

Holnaptól újra megkezdi a sajátrészvény-visszavásárlásokat a Magyar Telekom – derül ki a társaság közleményéből.

Jelentett az Allianz, emelkedik az árfolyam

A német Allianz 52 százalékos nettó profitnövekedésről számolt be az első negyedévben. Ehhez nagymértékben hozzájárult indiai vegyesvállalati részesedéseinek az értékesítése - írja a Reuters. A biztosító árfolyama 1,6%-os emelkedést mutat a frankfurti tőzsdén a DAX 0,7%-ával szemben.

Pluszok Európában

Pluszokkal indul a nap az európai piacokon, a Stoxx 600 0,7 százalékkal, a DAX 0,8 százalékkal, a CAC-40 0,3 százalékkal, az FTSE-100 pedig 0,7 százalékkal került feljebb a nyitást követő percekben.

Emelkedik a magyar tőzsde, felülteljesít a Telekom

Emelkedéssel kezdi a napot a BUX, igazodva a vezető nyugat-európai tőzsdékhez, a Magyar Telekom felülteljesítő a gyorsjelentést követően.

Elkezdi venni a saját részvényeit a Siemens, eurómilliárdok mozdulhatnak meg a háttérben

A Siemens 6 milliárd eurós sajátrészvény-visszavásárlást jelentett be, a cég bizakodó, miután a nehéz geopolitikai környezet ellenére is jelentős rendelésállomány-növekedést ért el a második pénzügyi negyedévben. A német ipari óriás több üzletágának eredményelőrejelzését is javította, miközben a mesterséges intelligencia és az automatizálás terén is fontos lépéseket tett - írja a Bloomberg.

Jó híreket közölt a Magyar Telekom anyacége

Európa legnagyobb távközlési vállalata, a Deutsche Telekom kismértékben megemelte az idei évre vonatkozó eredményelőrejelzését. A döntés hátterében az áll, hogy a vállalat az első negyedévben mind a hazai, német piacon, mind pedig amerikai leányvállalatánál, a T-Mobile US-nél növekedést tudott elérni - írja a Bloomberg.

Óriási a baj a chipgyártó nagyhatalomnál: hetekre megbénulhat a termelés

A Samsung Electronics részvényárfolyama a szerdai kereskedésben átmenetileg több mint hat százalékot zuhant, mielőtt visszapattant, az ijedtség oka az volt, hogy a vállalat nem tudott megállapodásra jutni a szakszervezettel a bérekről - számolt be a Cnbc.

Váratlan telefonhívás jött Trumptól: az utolsó pillanatban csatlakozott az amerikai gigadelegációhoz az Nvidia vezére

Jensen Huang, az Nvidia társalapító-vezérigazgatója az utolsó pillanatban csatlakozott Donald Trump amerikai elnök kínai útjához. A látogatás fókuszában a mesterséges intelligencia és a technológiai szektor áll, különös tekintettel az Nvidia fejlett chipjeinek kínai értékesítésére - írja a Bloomberg.

Kicsit esik az olajár

Az olaj ma reggel esik, a WTI 1,4 százalékot csökkent, 100,8 dolláron áll, míg a brent 1,3 százalékkal került lejjebb, 106,3 dollárra.

Mi történik a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,9 százalékkal került lejjebb.
  • A befektetői hangulatot befolyásolta, hogy a vártnál magasabb áprilisi fogyasztói árindex érkezett az Egyesült Államokból kedd délután, ami komolyan keresztülhúzhatja a Fed kamatcsökkentési pályáját. 
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire emelkedés látszik, a Nikkei 0,8 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,3 százalékot emelkedett, míg a Shanghai Composite 0,2 százalékot emelkedett.
  • Pluszokkal indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC 0,7 százalékkal emelkedhet, míg a FTSE 0,3 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek kis emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék, a S&P 500 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékot erősödhet.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a márciusi ipari termelés második becslését és az építőipari adatokat publikálja. Nemzetközi fronton délelőtt 11 órakor egyszerre érkezik az eurózóna első negyedéves GDP-jének második becslése a kulcsfontosságú bérköltség (compensation per employee) adattal együtt, valamint az eurózóna márciusi ipari termelése és az IEA havi olajpiaci jelentése. Délután az amerikai termelői infláció (PPI) áprilisi adata egészíti ki a keddi CPI-t, este 21:15-kor pedig Christine Lagarde, az EKB elnöke tart beszédet, ahol minden kamatpályára vonatkozó utalást élesen árazni fog a piac.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,8 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 39,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 84,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 760,56 0,1% 0,9% 3,8% 3,5% 17,3% 48,2%
S&P 500 7 400,96 -0,2% 2,0% 8,6% 8,1% 26,6% 82,2%
Nasdaq 29 064,8 -0,9% 3,7% 15,7% 15,1% 39,3% 123,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 62 742,57 0,5% 5,4% 10,2% 24,6% 66,7% 122,9%
Hang Seng 26 347,91 -0,2% 1,7% 1,8% 2,8% 11,9% -6,7%
CSI 300 4 948,05 -0,1% 2,9% 6,7% 6,9% 27,2% -1,9%
Európai részvényindexek              
DAX 23 954,93 -1,6% -1,8% 0,6% -2,2% 1,6% 58,1%
CAC 7 979,92 -0,9% -1,0% -3,4% -2,1% 1,7% 27,1%
FTSE 10 265,32 0,0% 0,5% -3,2% 3,4% 19,3% 46,6%
FTSE MIB 48 990,98 -1,4% 0,9% 2,9% 9,0% 22,7% 100,3%
IBEX 17 573,6 -1,6% -0,5% -3,5% 1,5% 28,7% 95,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 132 484,91 -1,3% -2,5% -0,3% 19,3% 41,3% 200,0%
ATX 5 848,98 -1,5% 0,8% 0,6% 9,8% 33,0% 73,7%
PX 2 502,5 -1,0% 1,8% -5,6% -6,8% 15,4% 125,4%
Magyar blue chipek              
OTP 41 660 -2,2% -2,1% 0,9% 18,7% 53,6% 198,0%
Mol 4 100 -0,1% -5,0% 1,1% 39,5% 34,9% 86,4%
Richter 12 370 -1,8% -3,7% -3,4% 25,4% 16,7% 47,3%
Magyar Telekom 2 418 0,3% -2,4% 3,4% 34,9% 46,5% 488,3%
Nyersanyagok              
WTI 105,78 4,2% 0,1% 7,6% 84,7% 67,1% 60,1%
Brent 107,96 3,6% -1,7% 13,3% 77,4% 66,0% 55,8%
Arany 4 664,75 -1,4% 1,8% -2,5% 7,9% 44,1% 154,9%
Devizák              
EURHUF 357,9500 0,7% -1,0% -4,6% -6,8% -11,6% 0,2%
USDHUF 305,0147 1,0% -1,3% -4,7% -6,7% -16,3% 3,1%
GBPHUF 412,8450 0,4% -1,4% -4,2% -6,3% -14,2% -0,8%
EURUSD 1,1736 -0,4% 0,3% 0,1% -0,1% 5,6% -2,8%
USDJPY 157,0050 0,0% -0,4% -1,3% 0,2% 5,9% 43,5%
GBPUSD 1,3523 -0,9% -0,3% 0,4% 0,5% 2,4% -4,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 80 491 -1,5% -0,5% 10,3% -9,3% -21,7% 63,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,46 1,1% 0,9% 3,2% 7,1% 0,0% 163,2%
10 éves német állampapírhozam 3,07 1,8% 1,1% 1,7% 7,2% 16,1% -2 535,7%
10 éves magyar állampapírhozam 5,75 0,0% -5,6% -13,1% -16,3% -17,9% 93,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Módosított idei várakozásain a Magyar Telekom: mutatjuk a főbb számokat

Csökkent az első negyedévben a Magyar Telekom bevétele év/év alapon, ami leginkább a rendszerintegráció/IT üzletág számlájára írható. Az eredmények azonban minden főbb soron növekedtek, a marzsok javultak, és az elemzői várakozásokat is felül tudták teljesíteni. A menedzsment frissítette 2026-os célkitűzéseit, a távközlési cégeknél kiemelten figyelt eredményességi mutató, az EBITDA AL és az osztalék alapját képező módosított nettó eredményre optimistább most a cég, mint 3 hónappal ezelőtt.

Sorsdöntő találkozóra készül Trump és Hszi Csin-ping: egy háború mellett a világkereskedelem jövője is a tét

Egy kétpárti amerikai szenátorcsoport levélben szólította fel Donald Trump elnököt, hogy a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tartandó csúcstalálkozóján ne tegyen engedményeket a hazai hajóépítő ipar védelmét szolgáló kereskedelmi intézkedések terén.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

