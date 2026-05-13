Fontos adat jött Amerikából - Vegyesen teljesítettek a tőzsdék

Vegyesen zárt Amerika
Nem volt egységes irány a tengerentúlon a szerdai kereskedésben: a Dow Jones értéke 0,3 százalékot esett, míg az S&P 500 értéke közel 0,6 százalékot, a Nasdaq értéke pedig 1,2 százalékot erősödött a keddi záróértékéhez képest.
Nincs egységes irány a tengerentúlon a szerdai kereskedés első szakaszában: a Dow Jones értéke 0,3 százalékot esett, míg az S&P 500 értéke 0,6 százalékot, a Nasdaq értéke pedig 1,2 százalékot erősödött a keddi záróértékéhez képest. Utóbbi részvényindex jó szereplésében kulcsszerepet játszanak a chipgyártó vállalatok.
Osztalékfizetés jön a SunDell Estate-nél
A SunDell Estate közgyűlése jóváhagyta a 2025-ös üzleti év után járó osztalék kifizetését. A társaság összesen több mint 3,2 milliárd forintot oszt fel, ami részvényenként bruttó 2250 forintos kifizetést jelent a befektetőknek.
Alulteljesítő volt ma a magyar tőzsde, megütötték az OTP-t és a Molt
Mérsékelt optimizmus látszott ma az európai piacokon, amelyhez képest a magyar tőzsde alulteljesítő volt. Az alulteljesítés mögött elsősorban két blue chip, az OTP és a Mol állt. Az OTP részben azért is esett ma, mert pénteken teszi közzé negyedéves számait a bank, és a ma megjelent elemzői konszenzus alapján profitcsökkenésre lehet számítani. Eközben a Molnál az fokozhatta az eladói nyomást, hogy ma kijött egy friss célár a részvényre, ami jóval alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál. A Magyar Telekom ezzel szemben szépen emelkedett, miután a társaság tegnap, piaczárás után tette közzé első negyedéves számait és bejelentette, hogy júliustól visszavezeti az inflációkövető díjkorrekciót.
Vegyesen nyitottak az amerikai tőzsdék, esik a Dow és az S&P 500, a két index 0,5, illetve 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq emelkedik, 0,1 százalékkal a chipgyártóknak köszönhetően.
Zsugorodó profit az OTP-nél - Mi történik a banknál?
Pénteken hajnalban érkeznek az OTP friss, első negyedéves számai. Az elemzői várakozások alapján profitvisszaeséssel indulhatott az év az OTP-nél, miközben az alapbanki működés továbbra is erős maradhatott. Az elemzők szerint a bevételek és a működési eredmény tovább nőhetett az első negyedévben, az adózott profitot azonban komolyan visszahúzhatták az állami terhek és a különadók. A piac most arra figyel, hogy a menedzsment változtat-e az idei várakozásain a gyengébb profitszámok fényében.
Céláremlés jött a Molra, de nincs benne sok köszönet
500 forinttal megemelte az Oddo BHF a Mol részvényeire vonatkozó célárát, de az új, 3600 forintos célár még mindig több mint 12 százalékos árfolyamesést vetít előre. A párizsi központú elemzőház ezért továbbra is alulsúlyozásra ajánlja a papírt - írja a vg.hu.
1 százalékos mínuszban a BUX
A magyar piacon is egyre nagyobb mínuszokat látni, a BUX 1 százalékos csökkenésnél jár. A blue chipek közül a Mol és az OTP teljesít a leggyengébben ma, 1,5 százalék körüli esésekkel.
Esnek az európai indexek
Az európai indexek is lejjebb kerültek az amerikai adat közlését követően, a DAX még tartja magát, de már csak 0,3 százalékos pluszban áll, a CAC-40 és az FTSE-100 pedig a tegnapi záróértéke alá került.
250 pontos mínuszban várja a nyitást a Dow
A termelői árindex adatot követően a Dow 250 pontos, vagyis 0,5 százalékos mínuszban várja a nyitást, esik az S&P futures is.
Óriásit ugrott az inflációs nyomás az USA-ban
A vártnál jóval erősebb amerikai termelői árindex érkezett áprilisban: havi alapon 1,4%-kal emelkedett a várt 0,5% helyett, éves alapon pedig 6,0%-ra gyorsult a 4,9%-os konszenzussal szemben. A termelői maginfláció is kellemetlen meglepetést hozott, ami erősítheti a Fed óvatosságát.
Lefordultak a tőzsdék, mínuszban a BUX
Kissé lefordultak az európai tőzsdék a nyitás óta, bár az irányadó indexek többsége továbbra is pluszban áll. A BUX tegnapi záróértéke alá került a déli órákra, miután a Telekom kivételével mindegyik hazai blue chip esik.
A héten lesz a vezércsere a Fed élén – Mi a mérlege a Powell-korszaknak?
Az amerikai Federal Reserve System történetének egyik legnagyobb fordulatának is nevezhető, hogy amikor május 15-én véget ér Jerome Powell két ciklusos elnöksége a Fed élén, örökségét valószínűleg egy feltűnő irónia hatja majd át: örökségét valójában az az ember biztosította be, aki a legagresszívebben igyekezett aláásni pozícióját.
Eltűnt az Alibaba profitja - Mi történik a kínai óriásnál?
Az Alibaba alaptevékenységének nyereségessége jelentősen visszaesett a márciussal záruló negyedévben, aminek hátterében a mesterséges intelligenciába és az e-kereskedelembe történő masszív beruházások állnak - közölte a Cnbc.
Kifutott a Tisza-bet, jöhet a 200 dolláros olajár - Hova menekül most a nagy pénz?
Teltházzal zajlott a májusi Portfolio Investment Day, ahol az áprilisi magyar országgyűlési választás utáni új politikai-gazdasági korszak, a Hormuzi-szoros körüli feszültségek, az erősödő forint és a magyar eszközök felértékelődési lehetőségei adták meg az alaphangot. A szakértők szerint a következő hónapokban a geopolitika, az euró-bevezetés felé vezető út, a reáleszközök és a jól diverzifikált portfóliók szerepe kerülhet a befektetői gondolkodás középpontjába.
Az Opus az élen ma a magyar tőzsdén
A BÉT legjobban teljesítő papírja ma az Opus, 4,2 százalékos pluszban áll a részvény az elmúlt hónapok mélyrepülése után, a forgalom viszont az átlagosnál jóval alacsonyabb.
Céláremelés érkezett az egyik hazai blue chipre!
Javában zajlik a hazai negyedéves jelentési szezon, amire lépnek az elemzők is, ma reggel az egyik hazai blue chipre érkezett céláremelés, ami számottevő felértékelődési potenciált jelez a papírban a jelenlegi árfolyamhoz képest.
A Deutsche Telekom emelkedik, a Siemens esik
A legutóbb jelentő nagy európai vállalatok közül a Siemens árfolyama 0,5 százalékos mínuszban áll, annak ellenére, hogy a cég a megrendelések növekedéséről számolt be, valamint a sajátrészvény-visszavásárlási programot indít. A cégvezetés ugyanakkor az infláció és a beszállítói láncokkal kapcsolatos kockázatokra figyelmeztetett.
A Deutsche Telekom viszont 1 százalékos pluszban áll, miután a menedzsment megemelte idei várakozásait.
Nagy emelkedésben a Telekom
Felülteljesítő ma a Magyar Telekom a budapesti tőzsdén, az ok, hogy tegnapi gyorsjelentésében megemelte idei várakozásait a cég, valamint bejelentette az inflációkövető díjkorrekció visszavezetését július 1-től, ami annak idején növekedési fordulatot hozott a cégnél. A társaság emellett közölte, hogy megkezdi a legújabb sajátrészvény-vásárlási programját is holnaptól.
Az árfolyam 2,7 százalékos pluszban áll.
A forgalom az átlagosnál valamivel magasabb.
Megkezdi a saját részvények visszavásárlását a Telekom
Holnaptól újra megkezdi a sajátrészvény-visszavásárlásokat a Magyar Telekom – derül ki a társaság közleményéből.
Jelentett az Allianz, emelkedik az árfolyam
A német Allianz 52 százalékos nettó profitnövekedésről számolt be az első negyedévben. Ehhez nagymértékben hozzájárult indiai vegyesvállalati részesedéseinek az értékesítése - írja a Reuters. A biztosító árfolyama 1,6%-os emelkedést mutat a frankfurti tőzsdén a DAX 0,7%-ával szemben.
Pluszok Európában
Pluszokkal indul a nap az európai piacokon, a Stoxx 600 0,7 százalékkal, a DAX 0,8 százalékkal, a CAC-40 0,3 százalékkal, az FTSE-100 pedig 0,7 százalékkal került feljebb a nyitást követő percekben.
Emelkedik a magyar tőzsde, felülteljesít a Telekom
Emelkedéssel kezdi a napot a BUX, igazodva a vezető nyugat-európai tőzsdékhez, a Magyar Telekom felülteljesítő a gyorsjelentést követően.
Elkezdi venni a saját részvényeit a Siemens, eurómilliárdok mozdulhatnak meg a háttérben
A Siemens 6 milliárd eurós sajátrészvény-visszavásárlást jelentett be, a cég bizakodó, miután a nehéz geopolitikai környezet ellenére is jelentős rendelésállomány-növekedést ért el a második pénzügyi negyedévben. A német ipari óriás több üzletágának eredményelőrejelzését is javította, miközben a mesterséges intelligencia és az automatizálás terén is fontos lépéseket tett - írja a Bloomberg.
Jó híreket közölt a Magyar Telekom anyacége
Európa legnagyobb távközlési vállalata, a Deutsche Telekom kismértékben megemelte az idei évre vonatkozó eredményelőrejelzését. A döntés hátterében az áll, hogy a vállalat az első negyedévben mind a hazai, német piacon, mind pedig amerikai leányvállalatánál, a T-Mobile US-nél növekedést tudott elérni - írja a Bloomberg.
Óriási a baj a chipgyártó nagyhatalomnál: hetekre megbénulhat a termelés
A Samsung Electronics részvényárfolyama a szerdai kereskedésben átmenetileg több mint hat százalékot zuhant, mielőtt visszapattant, az ijedtség oka az volt, hogy a vállalat nem tudott megállapodásra jutni a szakszervezettel a bérekről - számolt be a Cnbc.
Váratlan telefonhívás jött Trumptól: az utolsó pillanatban csatlakozott az amerikai gigadelegációhoz az Nvidia vezére
Jensen Huang, az Nvidia társalapító-vezérigazgatója az utolsó pillanatban csatlakozott Donald Trump amerikai elnök kínai útjához. A látogatás fókuszában a mesterséges intelligencia és a technológiai szektor áll, különös tekintettel az Nvidia fejlett chipjeinek kínai értékesítésére - írja a Bloomberg.
Kicsit esik az olajár
Az olaj ma reggel esik, a WTI 1,4 százalékot csökkent, 100,8 dolláron áll, míg a brent 1,3 százalékkal került lejjebb, 106,3 dollárra.
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,9 százalékkal került lejjebb.
- A befektetői hangulatot befolyásolta, hogy a vártnál magasabb áprilisi fogyasztói árindex érkezett az Egyesült Államokból kedd délután, ami komolyan keresztülhúzhatja a Fed kamatcsökkentési pályáját.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire emelkedés látszik, a Nikkei 0,8 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,3 százalékot emelkedett, míg a Shanghai Composite 0,2 százalékot emelkedett.
- Pluszokkal indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC 0,7 százalékkal emelkedhet, míg a FTSE 0,3 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek kis emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék, a S&P 500 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékot erősödhet.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a márciusi ipari termelés második becslését és az építőipari adatokat publikálja. Nemzetközi fronton délelőtt 11 órakor egyszerre érkezik az eurózóna első negyedéves GDP-jének második becslése a kulcsfontosságú bérköltség (compensation per employee) adattal együtt, valamint az eurózóna márciusi ipari termelése és az IEA havi olajpiaci jelentése. Délután az amerikai termelői infláció (PPI) áprilisi adata egészíti ki a keddi CPI-t, este 21:15-kor pedig Christine Lagarde, az EKB elnöke tart beszédet, ahol minden kamatpályára vonatkozó utalást élesen árazni fog a piac.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,8 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 39,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 84,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 760,56
|0,1%
|0,9%
|3,8%
|3,5%
|17,3%
|48,2%
|S&P 500
|7 400,96
|-0,2%
|2,0%
|8,6%
|8,1%
|26,6%
|82,2%
|Nasdaq
|29 064,8
|-0,9%
|3,7%
|15,7%
|15,1%
|39,3%
|123,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|62 742,57
|0,5%
|5,4%
|10,2%
|24,6%
|66,7%
|122,9%
|Hang Seng
|26 347,91
|-0,2%
|1,7%
|1,8%
|2,8%
|11,9%
|-6,7%
|CSI 300
|4 948,05
|-0,1%
|2,9%
|6,7%
|6,9%
|27,2%
|-1,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 954,93
|-1,6%
|-1,8%
|0,6%
|-2,2%
|1,6%
|58,1%
|CAC
|7 979,92
|-0,9%
|-1,0%
|-3,4%
|-2,1%
|1,7%
|27,1%
|FTSE
|10 265,32
|0,0%
|0,5%
|-3,2%
|3,4%
|19,3%
|46,6%
|FTSE MIB
|48 990,98
|-1,4%
|0,9%
|2,9%
|9,0%
|22,7%
|100,3%
|IBEX
|17 573,6
|-1,6%
|-0,5%
|-3,5%
|1,5%
|28,7%
|95,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|132 484,91
|-1,3%
|-2,5%
|-0,3%
|19,3%
|41,3%
|200,0%
|ATX
|5 848,98
|-1,5%
|0,8%
|0,6%
|9,8%
|33,0%
|73,7%
|PX
|2 502,5
|-1,0%
|1,8%
|-5,6%
|-6,8%
|15,4%
|125,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 660
|-2,2%
|-2,1%
|0,9%
|18,7%
|53,6%
|198,0%
|Mol
|4 100
|-0,1%
|-5,0%
|1,1%
|39,5%
|34,9%
|86,4%
|Richter
|12 370
|-1,8%
|-3,7%
|-3,4%
|25,4%
|16,7%
|47,3%
|Magyar Telekom
|2 418
|0,3%
|-2,4%
|3,4%
|34,9%
|46,5%
|488,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|105,78
|4,2%
|0,1%
|7,6%
|84,7%
|67,1%
|60,1%
|Brent
|107,96
|3,6%
|-1,7%
|13,3%
|77,4%
|66,0%
|55,8%
|Arany
|4 664,75
|-1,4%
|1,8%
|-2,5%
|7,9%
|44,1%
|154,9%
|Devizák
|EURHUF
|357,9500
|0,7%
|-1,0%
|-4,6%
|-6,8%
|-11,6%
|0,2%
|USDHUF
|305,0147
|1,0%
|-1,3%
|-4,7%
|-6,7%
|-16,3%
|3,1%
|GBPHUF
|412,8450
|0,4%
|-1,4%
|-4,2%
|-6,3%
|-14,2%
|-0,8%
|EURUSD
|1,1736
|-0,4%
|0,3%
|0,1%
|-0,1%
|5,6%
|-2,8%
|USDJPY
|157,0050
|0,0%
|-0,4%
|-1,3%
|0,2%
|5,9%
|43,5%
|GBPUSD
|1,3523
|-0,9%
|-0,3%
|0,4%
|0,5%
|2,4%
|-4,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|80 491
|-1,5%
|-0,5%
|10,3%
|-9,3%
|-21,7%
|63,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,46
|1,1%
|0,9%
|3,2%
|7,1%
|0,0%
|163,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,07
|1,8%
|1,1%
|1,7%
|7,2%
|16,1%
|-2 535,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,75
|0,0%
|-5,6%
|-13,1%
|-16,3%
|-17,9%
|93,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
