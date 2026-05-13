Fontos találkozóra figyelnek a piacok - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Váratlan telefonhívás jött Trumptól: az utolsó pillanatban csatlakozott az amerikai gigadelegációhoz az Nvidia vezére
Jensen Huang, az Nvidia társalapító-vezérigazgatója az utolsó pillanatban csatlakozott Donald Trump amerikai elnök kínai útjához. A látogatás fókuszában a mesterséges intelligencia és a technológiai szektor áll, különös tekintettel az Nvidia fejlett chipjeinek kínai értékesítésére - írja a Bloomberg.
Kicsit esik az olajár
Az olaj ma reggel esik, a WTI 1,4 százalékot csökkent, 100,8 dolláron áll, míg a brent 1,3 százalékkal került lejjebb, 106,3 dollárra.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,9 százalékkal került lejjebb.
- A befektetői hangulatot befolyásolta, hogy a vártnál magasabb áprilisi fogyasztói árindex érkezett az Egyesült Államokból kedd délután, ami komolyan keresztülhúzhatja a Fed kamatcsökkentési pályáját.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire emelkedés látszik, a Nikkei 0,8 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,3 százalékot emelkedett, míg a Shanghai Composite 0,2 százalékot emelkedett.
- Pluszokkal indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC 0,7 százalékkal emelkedhet, míg a FTSE 0,3 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek kis emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék, a S&P 500 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékot erősödhet.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a márciusi ipari termelés második becslését és az építőipari adatokat publikálja. Nemzetközi fronton délelőtt 11 órakor egyszerre érkezik az eurózóna első negyedéves GDP-jének második becslése a kulcsfontosságú bérköltség (compensation per employee) adattal együtt, valamint az eurózóna márciusi ipari termelése és az IEA havi olajpiaci jelentése. Délután az amerikai termelői infláció (PPI) áprilisi adata egészíti ki a keddi CPI-t, este 21:15-kor pedig Christine Lagarde, az EKB elnöke tart beszédet, ahol minden kamatpályára vonatkozó utalást élesen árazni fog a piac.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,8 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 39,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 84,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 760,56
|0,1%
|0,9%
|3,8%
|3,5%
|17,3%
|48,2%
|S&P 500
|7 400,96
|-0,2%
|2,0%
|8,6%
|8,1%
|26,6%
|82,2%
|Nasdaq
|29 064,8
|-0,9%
|3,7%
|15,7%
|15,1%
|39,3%
|123,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|62 742,57
|0,5%
|5,4%
|10,2%
|24,6%
|66,7%
|122,9%
|Hang Seng
|26 347,91
|-0,2%
|1,7%
|1,8%
|2,8%
|11,9%
|-6,7%
|CSI 300
|4 948,05
|-0,1%
|2,9%
|6,7%
|6,9%
|27,2%
|-1,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 954,93
|-1,6%
|-1,8%
|0,6%
|-2,2%
|1,6%
|58,1%
|CAC
|7 979,92
|-0,9%
|-1,0%
|-3,4%
|-2,1%
|1,7%
|27,1%
|FTSE
|10 265,32
|0,0%
|0,5%
|-3,2%
|3,4%
|19,3%
|46,6%
|FTSE MIB
|48 990,98
|-1,4%
|0,9%
|2,9%
|9,0%
|22,7%
|100,3%
|IBEX
|17 573,6
|-1,6%
|-0,5%
|-3,5%
|1,5%
|28,7%
|95,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|132 484,91
|-1,3%
|-2,5%
|-0,3%
|19,3%
|41,3%
|200,0%
|ATX
|5 848,98
|-1,5%
|0,8%
|0,6%
|9,8%
|33,0%
|73,7%
|PX
|2 502,5
|-1,0%
|1,8%
|-5,6%
|-6,8%
|15,4%
|125,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 660
|-2,2%
|-2,1%
|0,9%
|18,7%
|53,6%
|198,0%
|Mol
|4 100
|-0,1%
|-5,0%
|1,1%
|39,5%
|34,9%
|86,4%
|Richter
|12 370
|-1,8%
|-3,7%
|-3,4%
|25,4%
|16,7%
|47,3%
|Magyar Telekom
|2 418
|0,3%
|-2,4%
|3,4%
|34,9%
|46,5%
|488,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|105,78
|4,2%
|0,1%
|7,6%
|84,7%
|67,1%
|60,1%
|Brent
|107,96
|3,6%
|-1,7%
|13,3%
|77,4%
|66,0%
|55,8%
|Arany
|4 664,75
|-1,4%
|1,8%
|-2,5%
|7,9%
|44,1%
|154,9%
|Devizák
|EURHUF
|357,9500
|0,7%
|-1,0%
|-4,6%
|-6,8%
|-11,6%
|0,2%
|USDHUF
|305,0147
|1,0%
|-1,3%
|-4,7%
|-6,7%
|-16,3%
|3,1%
|GBPHUF
|412,8450
|0,4%
|-1,4%
|-4,2%
|-6,3%
|-14,2%
|-0,8%
|EURUSD
|1,1736
|-0,4%
|0,3%
|0,1%
|-0,1%
|5,6%
|-2,8%
|USDJPY
|157,0050
|0,0%
|-0,4%
|-1,3%
|0,2%
|5,9%
|43,5%
|GBPUSD
|1,3523
|-0,9%
|-0,3%
|0,4%
|0,5%
|2,4%
|-4,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|80 491
|-1,5%
|-0,5%
|10,3%
|-9,3%
|-21,7%
|63,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,46
|1,1%
|0,9%
|3,2%
|7,1%
|0,0%
|163,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,07
|1,8%
|1,1%
|1,7%
|7,2%
|16,1%
|-2 535,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,75
|0,0%
|-5,6%
|-13,1%
|-16,3%
|-17,9%
|93,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: vadishzainer
Módosított idei várakozásain a Magyar Telekom: mutatjuk a főbb számokat
Csökkent az első negyedévben a Magyar Telekom bevétele év/év alapon, ami leginkább a rendszerintegráció/IT üzletág számlájára írható. Az eredmények azonban minden főbb soron növekedtek, a marzsok javultak, és az elemzői várakozásokat is felül tudták teljesíteni. A menedzsment frissítette 2026-os célkitűzéseit, a távközlési cégeknél kiemelten figyelt eredményességi mutató, az EBITDA AL és az osztalék alapját képező módosított nettó eredményre optimistább most a cég, mint 3 hónappal ezelőtt.
Sorsdöntő találkozóra készül Trump és Hszi Csin-ping: egy háború mellett a világkereskedelem jövője is a tét
Egy kétpárti amerikai szenátorcsoport levélben szólította fel Donald Trump elnököt, hogy a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tartandó csúcstalálkozóján ne tegyen engedményeket a hazai hajóépítő ipar védelmét szolgáló kereskedelmi intézkedések terén.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Harminc nap alatt felállt a Tisza-kormány – mi jön most?
Megnéztük, mit hozhat az első 100 nap.
Fordul a kocka – az EU letiltja Ursula von der Leyen vitatott paktumának kulcselemét
Az Európai Bizottság váratlan védőhálót húzhat az uniós gazdák köré.
Magyar Péter bejelentette, milyen azonnali lépésekre készül a Tisza-kormány az első ülésén
Szimbolikus helyen ülnek össze először.
Egyre több bank kapja meg a veszélyes AI-t, fejvesztve tömik be a legveszélyesebb biztonsági réseket
Nagy a nyomás a szektoron.
Árulkodó műholdképek érkeztek: fontos csatát nyert meg az Egyesült Államok az olajháborúban?
Az amerikai haditengerészeti blokád egyre komolyabb nyomás alá helyezi Teheránt.
Sam Altman vallomása: hajmeresztő követelésekkel állt elő Elon Musk, kiakadtak a kutatók az OpenAI-nál
A világ leggazdagabb emberéről vallott az AI-guru.
Júniusban elkezdik kiutalni Ukrajnának a 90 milliárd eurós uniós hitelt
Az Orbán-kormány egyik utolsó lépése volt a blokkolás elengedése.
Donald Trump: "nagyon közel" az ukrajnai háború vége
Az amerikai elnök bizakodó.
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?