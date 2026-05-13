Fontos találkozóra figyelnek a piacok - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék
Fontos találkozóra figyelnek a piacok - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Mérsékelt optimizmus látszik a piacokon ma reggel, az ázsiai tőzsdék többnyire emelkednek és az európai határidős indexek is pluszokat vetítenek előre a nyitásra. Az iráni helyzet mellett a befektetők figyelme a Donald Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök közelgő találkozójára irányul, ahol várhatóan a kereskedelmi kapcsolatok alakulása lesz az egyik kiemelt téma. Emellett az Egyesült Államokból érkezik termelői inflációs adat. A budapesti tőzsdén a Magyar Telekom részvényeit lesz érdemes figyelni, a társaság ugyanis tegnap, piaczárás után tette közzé első negyedéves számait, illetve a Tisza-kormány ma megtartja első kormányülését, amit követően bejelentések jöhetnek.
Váratlan telefonhívás jött Trumptól: az utolsó pillanatban csatlakozott az amerikai gigadelegációhoz az Nvidia vezére

Jensen Huang, az Nvidia társalapító-vezérigazgatója az utolsó pillanatban csatlakozott Donald Trump amerikai elnök kínai útjához. A látogatás fókuszában a mesterséges intelligencia és a technológiai szektor áll, különös tekintettel az Nvidia fejlett chipjeinek kínai értékesítésére - írja a Bloomberg.

Kicsit esik az olajár

Az olaj ma reggel esik, a WTI 1,4 százalékot csökkent, 100,8 dolláron áll, míg a brent 1,3 százalékkal került lejjebb, 106,3 dollárra.

Mi történik a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,9 százalékkal került lejjebb.
  • A befektetői hangulatot befolyásolta, hogy a vártnál magasabb áprilisi fogyasztói árindex érkezett az Egyesült Államokból kedd délután, ami komolyan keresztülhúzhatja a Fed kamatcsökkentési pályáját. 
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire emelkedés látszik, a Nikkei 0,8 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,3 százalékot emelkedett, míg a Shanghai Composite 0,2 százalékot emelkedett.
  • Pluszokkal indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC 0,7 százalékkal emelkedhet, míg a FTSE 0,3 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek kis emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék, a S&P 500 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékot erősödhet.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a márciusi ipari termelés második becslését és az építőipari adatokat publikálja. Nemzetközi fronton délelőtt 11 órakor egyszerre érkezik az eurózóna első negyedéves GDP-jének második becslése a kulcsfontosságú bérköltség (compensation per employee) adattal együtt, valamint az eurózóna márciusi ipari termelése és az IEA havi olajpiaci jelentése. Délután az amerikai termelői infláció (PPI) áprilisi adata egészíti ki a keddi CPI-t, este 21:15-kor pedig Christine Lagarde, az EKB elnöke tart beszédet, ahol minden kamatpályára vonatkozó utalást élesen árazni fog a piac.

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,8 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 39,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 84,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 760,56 0,1% 0,9% 3,8% 3,5% 17,3% 48,2%
S&P 500 7 400,96 -0,2% 2,0% 8,6% 8,1% 26,6% 82,2%
Nasdaq 29 064,8 -0,9% 3,7% 15,7% 15,1% 39,3% 123,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 62 742,57 0,5% 5,4% 10,2% 24,6% 66,7% 122,9%
Hang Seng 26 347,91 -0,2% 1,7% 1,8% 2,8% 11,9% -6,7%
CSI 300 4 948,05 -0,1% 2,9% 6,7% 6,9% 27,2% -1,9%
Európai részvényindexek              
DAX 23 954,93 -1,6% -1,8% 0,6% -2,2% 1,6% 58,1%
CAC 7 979,92 -0,9% -1,0% -3,4% -2,1% 1,7% 27,1%
FTSE 10 265,32 0,0% 0,5% -3,2% 3,4% 19,3% 46,6%
FTSE MIB 48 990,98 -1,4% 0,9% 2,9% 9,0% 22,7% 100,3%
IBEX 17 573,6 -1,6% -0,5% -3,5% 1,5% 28,7% 95,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 132 484,91 -1,3% -2,5% -0,3% 19,3% 41,3% 200,0%
ATX 5 848,98 -1,5% 0,8% 0,6% 9,8% 33,0% 73,7%
PX 2 502,5 -1,0% 1,8% -5,6% -6,8% 15,4% 125,4%
Magyar blue chipek              
OTP 41 660 -2,2% -2,1% 0,9% 18,7% 53,6% 198,0%
Mol 4 100 -0,1% -5,0% 1,1% 39,5% 34,9% 86,4%
Richter 12 370 -1,8% -3,7% -3,4% 25,4% 16,7% 47,3%
Magyar Telekom 2 418 0,3% -2,4% 3,4% 34,9% 46,5% 488,3%
Nyersanyagok              
WTI 105,78 4,2% 0,1% 7,6% 84,7% 67,1% 60,1%
Brent 107,96 3,6% -1,7% 13,3% 77,4% 66,0% 55,8%
Arany 4 664,75 -1,4% 1,8% -2,5% 7,9% 44,1% 154,9%
Devizák              
EURHUF 357,9500 0,7% -1,0% -4,6% -6,8% -11,6% 0,2%
USDHUF 305,0147 1,0% -1,3% -4,7% -6,7% -16,3% 3,1%
GBPHUF 412,8450 0,4% -1,4% -4,2% -6,3% -14,2% -0,8%
EURUSD 1,1736 -0,4% 0,3% 0,1% -0,1% 5,6% -2,8%
USDJPY 157,0050 0,0% -0,4% -1,3% 0,2% 5,9% 43,5%
GBPUSD 1,3523 -0,9% -0,3% 0,4% 0,5% 2,4% -4,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 80 491 -1,5% -0,5% 10,3% -9,3% -21,7% 63,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,46 1,1% 0,9% 3,2% 7,1% 0,0% 163,2%
10 éves német állampapírhozam 3,07 1,8% 1,1% 1,7% 7,2% 16,1% -2 535,7%
10 éves magyar állampapírhozam 5,75 0,0% -5,6% -13,1% -16,3% -17,9% 93,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Módosított idei várakozásain a Magyar Telekom: mutatjuk a főbb számokat

Csökkent az első negyedévben a Magyar Telekom bevétele év/év alapon, ami leginkább a rendszerintegráció/IT üzletág számlájára írható. Az eredmények azonban minden főbb soron növekedtek, a marzsok javultak, és az elemzői várakozásokat is felül tudták teljesíteni. A menedzsment frissítette 2026-os célkitűzéseit, a távközlési cégeknél kiemelten figyelt eredményességi mutató, az EBITDA AL és az osztalék alapját képező módosított nettó eredményre optimistább most a cég, mint 3 hónappal ezelőtt.

Sorsdöntő találkozóra készül Trump és Hszi Csin-ping: egy háború mellett a világkereskedelem jövője is a tét

Egy kétpárti amerikai szenátorcsoport levélben szólította fel Donald Trump elnököt, hogy a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tartandó csúcstalálkozóján ne tegyen engedményeket a hazai hajóépítő ipar védelmét szolgáló kereskedelmi intézkedések terén.

