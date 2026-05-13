Illegális gyümölcsárusok bukkantak fel, több tonna gyümölcsöt kellett megsemmisíteni

A hatóságok összesen kilenc árus mintegy három tonna termékét vizsgálták meg, amelyek döntő többsége elsősorban szamóca és áfonya volt. Az ellenőrzések eredményeként
több mint 2,6 tonna áru forgalomból történő kivonására és megsemmisítésére került sor.
Az intézkedésre részben súlyos minőségi hibák – például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények –, részben pedig jelentős nyomonkövethetőségi hiányosságok miatt került sor.
A szakemberek több esetben megállapították, hogy az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tételazonosítók is. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszer-biztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára.
Az illegális közterületi árusítás jelentős versenyhátrányt okoz a szabályosan működő őstermelőknek, kereskedőknek és piaci árusoknak, akik a jogszabályi előírásokat betartva, adófizetési és élelmiszer-biztonsági kötelezettségeiknek eleget téve végzik tevékenységüket. Az engedélyek, regisztrációk, higiéniai feltételek és nyomonkövethetőségi szabályok figyelmen kívül hagyása torzítja a piacot és aláássa a tisztességes vállalkozások működési lehetőségeit.
Az útszéli árusok gyakran feltűnően alacsony árakkal próbálják vonzóvá tenni termékeiket, azonban a kedvező ár sok esetben komoly kockázatokat rejt. A nem megfelelő hőmérsékleten, sokszor közvetlen napsütésben vagy poros, szennyezett környezetben tárolt gyümölcsök gyorsan romolhatnak, és akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Ezért arra kérjük a vásárlókat, hogy zöldség- és gyümölcstermékeket lehetőség szerint ellenőrzött, szabályosan működő kereskedelmi egységekben, piacokon vagy üzletekben vásároljanak, ahol biztosított az élelmiszerek nyomonkövethetősége és az alapvető higiéniai követelmények teljesülése.
A több hatóság együttműködésével végzett ellenőrzések a jövőben is folytatódnak.
A jogsértő árusok bírságra, az áru lefoglalására és megsemmisítésére számíthatnak. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok célja a fogyasztók egészségének biztosítása mellett a tisztességes, jogkövető magatartást folytató vállalkozások védelme is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült a titkos beavatkozás: a gazdag monarchia rakétákat zúdított a rezsimre, ez hozta el a megállapodást
Az amerikai lépés előtt megszületett az egyezség.
Harminc nap alatt felállt a Tisza-kormány – mi jön most?
Megnéztük, mit hozhat az első 100 nap.
Fordul a kocka – az EU letiltja Ursula von der Leyen vitatott paktumának kulcselemét
Az Európai Bizottság váratlan védőhálót húzhat az uniós gazdák köré.
Magyar Péter bejelentette, milyen azonnali lépésekre készül a Tisza-kormány az első ülésén
Szimbolikus helyen ülnek össze először.
Egyre több bank kapja meg a veszélyes AI-t, fejvesztve tömik be a legveszélyesebb biztonsági réseket
Nagy a nyomás a szektoron.
Árulkodó műholdképek érkeztek: fontos csatát nyert meg az Egyesült Államok az olajháborúban?
Az amerikai haditengerészeti blokád egyre komolyabb nyomás alá helyezi Teheránt.
Sam Altman vallomása: hajmeresztő követelésekkel állt elő Elon Musk, kiakadtak a kutatók az OpenAI-nál
A világ leggazdagabb emberéről vallott az AI-guru.
Júniusban elkezdik kiutalni Ukrajnának a 90 milliárd eurós uniós hitelt
Az Orbán-kormány egyik utolsó lépése volt a blokkolás elengedése.
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.