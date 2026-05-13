Illegális gyümölcsárusok bukkantak fel, több tonna gyümölcsöt kellett megsemmisíteni

Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ellenőrei más hatóságokkal együttműködve a rendőrség által biztosított összehangolt ellenőrzési akció során, ezúttal egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában. Az ellenőrzések célja az illegális közterületi zöldség- és gyümölcsárusítás visszaszorítása, valamint a fogyasztók egészségének és a tisztességes piaci szereplők érdekeinek védelme volt - írja közleményében az NKFH.

A hatóságok összesen kilenc árus mintegy három tonna termékét vizsgálták meg, amelyek döntő többsége elsősorban szamóca és áfonya volt. Az ellenőrzések eredményeként

több mint 2,6 tonna áru forgalomból történő kivonására és megsemmisítésére került sor.

Az intézkedésre részben súlyos minőségi hibák – például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények –, részben pedig jelentős nyomonkövethetőségi hiányosságok miatt került sor.

A szakemberek több esetben megállapították, hogy az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tételazonosítók is. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszer-biztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára.

Az illegális közterületi árusítás jelentős versenyhátrányt okoz a szabályosan működő őstermelőknek, kereskedőknek és piaci árusoknak, akik a jogszabályi előírásokat betartva, adófizetési és élelmiszer-biztonsági kötelezettségeiknek eleget téve végzik tevékenységüket. Az engedélyek, regisztrációk, higiéniai feltételek és nyomonkövethetőségi szabályok figyelmen kívül hagyása torzítja a piacot és aláássa a tisztességes vállalkozások működési lehetőségeit.

Az útszéli árusok gyakran feltűnően alacsony árakkal próbálják vonzóvá tenni termékeiket, azonban a kedvező ár sok esetben komoly kockázatokat rejt. A nem megfelelő hőmérsékleten, sokszor közvetlen napsütésben vagy poros, szennyezett környezetben tárolt gyümölcsök gyorsan romolhatnak, és akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Ezért arra kérjük a vásárlókat, hogy zöldség- és gyümölcstermékeket lehetőség szerint ellenőrzött, szabályosan működő kereskedelmi egységekben, piacokon vagy üzletekben vásároljanak, ahol biztosított az élelmiszerek nyomonkövethetősége és az alapvető higiéniai követelmények teljesülése.

A több hatóság együttműködésével végzett ellenőrzések a jövőben is folytatódnak.

A jogsértő árusok bírságra, az áru lefoglalására és megsemmisítésére számíthatnak. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok célja a fogyasztók egészségének biztosítása mellett a tisztességes, jogkövető magatartást folytató vállalkozások védelme is.

