Itt a Restart Hungary: új szerveződés indul az innovációs szektorban

Hiánypótló küldetés: fókuszban a public advocacy
Míg a hagyományos érdekvédelmi munka és lobbi jól ismert fogalom a hazai üzleti életben, a Restart Hungary által képviselt
advocacy (szószólói tevékenység) új megközelítést hoz a piacra.
A szakmai kerekasztal célja, hogy nyilvánosan kiálljon a hazai innováció ökoszisztéma fontos ügyei mellett, pozitív változást érjen el a piaci szereplők közötti folyamatos párbeszéd moderálásával és a közös ügyek nyilvánosságban való megjelenítésével.
A szervezet kezdeményezőinek felismerése, hogy a hazai startupok és innovatív vállalkozások fejlődéséhez elengedhetetlen egy olyan platform, amely a szektor specifikus igényeit transzparensen, határozottan, a kormányzat és a nyilvánosság számára egyszerre érthető módon képviselje.
Partnerségben, nem versengve
A Restart Hungary kezdeményezői hangsúlyozzák: a szervezet nem kívánja elvenni a már meglévő érdekvédelmi szövetségek és kamarák feladatait, számos tagja aktív részese ilyen szervezeteknek. A Restart Hungary működésének alapelve a korábbi kezdeményezések közötti szinergia.
"Az iparág életében egy olyan korszak előtt állunk, amikor újra az európai ökoszisztéma integráns része lehetünk. Alapvetően a lehetőséget látjuk ebben a szakmai együttműködésben, amelyben mindenki a saját tudását és a saját ötleteit tudja hozzátenni a kívánt fejlődési irányhoz" – mondta Oszkó Péter, az O3 Partners alapító-vezetője.
"Örömmel csatlakozunk egy olyan kezdeményezéshez, amely biztosítja, hogy az ökoszisztéma valamennyi szereplőjének a hangja hallatszódjon, és platformot biztosítson a sokféle szereplők érdekeinek egyeztetésére. Vannak triviális javaslatok, mint például a külföldi, főleg EU-s befektetői figyelem újra Magyarországra irányítása, a befektetések megkönnyítése, a startupok támogatása, ezeket szeretném első sorban elősegíteni, de később HunBAN-ként szeretnénk részt venni komplexebb, a startup és befektetői ökoszisztéma életét hosszú távon is segítő javaslatok kidolgozásában is" – mondta Csillag Péter, a HunBAN vezetője.
"A Restart Hungary lényege, hogy a többszólamú piaci hangokat felerősítve a szakma fejlesztése érdekében lépjünk fel a gazdaság újraindulásának elősegítésének szándékával. Nem csupán jó javaslatokat kívánunk tenni a kormányzat számára – erre megvannak a korábbi szervezetek egyéni lobbitevékenységei -– hanem a nyilvánosság számára is elérhetően kívánjuk ismertetni az általunk szükséges lépéseket" – mondta Balogh Petya, STRT Holding vezetője, a Restart Hungary egyik kezdeményezője.
A magyar gazdaság motorjának újraindítása
A szektor fejlesztése ma már nem csupán egy szűk réteg érdeke: a startupok és a technológiai innovációt vezérlő cégek jelentik a jövő gazdaságának motorját. A Restart Hungary meggyőződése, hogy a szektorban rejlő potenciál kiaknázása, a bürokratikus akadályok lebontása és a nemzetközi versenyképesség növelése kulcsfontosságú a magyar gazdaság sikeres újraindulásához.
A Restart Hungary a következő időszakban konkrét javaslatcsomagokkal, szakmai egyeztetésekkel kezdi meg aktív piaci jelenlétét, hogy a magyar innovációs ökoszisztéma végre megkapja azt a lendületet, amelyre a fenntartható gazdasági növekedéshez szüksége van.
Címlapkép forrása: Portfolio
