  • Megjelenítés
Itt a Restart Hungary: új szerveződés indul az innovációs szektorban
Üzlet

Itt a Restart Hungary: új szerveződés indul az innovációs szektorban

Portfolio
A hazai startup és innovációs ökoszisztéma szintlépésének, valamint a magyar gazdaság újraindulása támogatása céljával új szakmai kezdeményezés született. A Restart Hungary a magyar piacon kevéssé ismert, úgynevezett public advocacy tevékenységgel kívánja felerősíteni a változást sürgető szakmai hangokat. A szerveződést a hazai startup piac olyan szereplői támogatják, mint Oszkó Péter (O3 partners), Csillag Péter (HunBAN), vagy Balogh Petya (STRT Holding), konzultációs partner többek között a Magyar Fintech Szövetség, a Magyar Innovációs Szövetség, a HunBAN és a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA).
Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?
Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Májusban Pécsen és Székesfehérváron találkozunk!
Információ és jelentkezés

Hiánypótló küldetés: fókuszban a public advocacy

Míg a hagyományos érdekvédelmi munka és lobbi jól ismert fogalom a hazai üzleti életben, a Restart Hungary által képviselt

advocacy (szószólói tevékenység) új megközelítést hoz a piacra.

A szakmai kerekasztal célja, hogy nyilvánosan kiálljon a hazai innováció ökoszisztéma fontos ügyei mellett, pozitív változást érjen el a piaci szereplők közötti folyamatos párbeszéd moderálásával és a közös ügyek nyilvánosságban való megjelenítésével.

A szervezet kezdeményezőinek felismerése, hogy a hazai startupok és innovatív vállalkozások fejlődéséhez elengedhetetlen egy olyan platform, amely a szektor specifikus igényeit transzparensen, határozottan, a kormányzat és a nyilvánosság számára egyszerre érthető módon képviselje.

Még több Üzlet

Bemondták a elemzők: történelmi csúcsokra lőhet ki az amerikai tőzsde a mesterséges intelligencia miatt

Egyszerűbb lesz vonatjegyet foglalni, ha valóra válik az EU terve

Fontos találkozóra figyelnek a piacok - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Partnerségben, nem versengve

A Restart Hungary kezdeményezői hangsúlyozzák: a szervezet nem kívánja elvenni a már meglévő érdekvédelmi szövetségek és kamarák feladatait, számos tagja aktív részese ilyen szervezeteknek. A Restart Hungary működésének alapelve a korábbi kezdeményezések közötti szinergia.

"Az iparág életében egy olyan korszak előtt állunk, amikor újra az európai ökoszisztéma integráns része lehetünk. Alapvetően a lehetőséget látjuk ebben a szakmai együttműködésben, amelyben mindenki a saját tudását és a saját ötleteit tudja hozzátenni a kívánt fejlődési irányhoz" – mondta Oszkó Péter, az O3 Partners alapító-vezetője.

"Örömmel csatlakozunk egy olyan kezdeményezéshez, amely biztosítja, hogy az ökoszisztéma valamennyi szereplőjének a hangja hallatszódjon, és platformot biztosítson a sokféle szereplők érdekeinek egyeztetésére. Vannak triviális javaslatok, mint például a külföldi, főleg EU-s befektetői figyelem újra Magyarországra irányítása, a befektetések megkönnyítése, a startupok támogatása, ezeket szeretném első sorban elősegíteni, de később HunBAN-ként szeretnénk részt venni komplexebb, a startup és befektetői ökoszisztéma életét hosszú távon is segítő javaslatok kidolgozásában is" – mondta Csillag Péter, a HunBAN vezetője. 

"A Restart Hungary lényege, hogy a többszólamú piaci hangokat felerősítve a szakma fejlesztése érdekében lépjünk fel a gazdaság újraindulásának elősegítésének szándékával. Nem csupán jó javaslatokat kívánunk tenni a kormányzat számára – erre megvannak a korábbi szervezetek egyéni lobbitevékenységei -– hanem a nyilvánosság számára is elérhetően kívánjuk ismertetni az általunk szükséges lépéseket" – mondta Balogh Petya, STRT Holding vezetője, a Restart Hungary egyik kezdeményezője.

A magyar gazdaság motorjának újraindítása

A szektor fejlesztése ma már nem csupán egy szűk réteg érdeke: a startupok és a technológiai innovációt vezérlő cégek jelentik a jövő gazdaságának motorját. A Restart Hungary meggyőződése, hogy a szektorban rejlő potenciál kiaknázása, a bürokratikus akadályok lebontása és a nemzetközi versenyképesség növelése kulcsfontosságú a magyar gazdaság sikeres újraindulásához.

A Restart Hungary a következő időszakban konkrét javaslatcsomagokkal, szakmai egyeztetésekkel kezdi meg aktív piaci jelenlétét, hogy a magyar innovációs ökoszisztéma végre megkapja azt a lendületet, amelyre a fenntartható gazdasági növekedéshez szüksége van.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: az első ülés után érkeznek a fontos bejelentések
Bejelentette a Pentagon: amerikai katonák indulnak meg Ukrajnába, egyetlen céljuk van
Eladhatják a magyar repteret, több mint 10 millió euró folyhatna be belőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility