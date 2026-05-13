Jelentett az Allianz, emelkedik az árfolyam

A német Allianz 52 százalékos nettó profitnövekedésről számolt be az első negyedévben. Ehhez nagymértékben hozzájárult indiai vegyesvállalati részesedéseinek az értékesítése - írja a Reuters. A biztosító árfolyama 1,6%-os emelkedést mutat a frankfurti tőzsdén a DAX 0,7%-ával szemben.

A részvényesekre jutó nettó nyereség 3,69 milliárd euróra emelkedett a január–márciusi időszakban, szemben az egy évvel korábbi 2,423 milliárd euróval.

Az eredmény összhangban volt az elemzői várakozásokkal,

amelyek 3,654 milliárd eurós profitot vetítettek előre.

A társaság a vagyonbiztosítási és a vagyonkezelési üzletágában is erősödést tapasztalt. A vezetőség egyúttal megerősítette, hogy a cég jó úton halad az egész éves célkitűzések teljesítése felé. Ezzel szemben az élet- és egészségbiztosítási divízió bevételei 9,6 százalékkal csökkentek. Ezt a visszaesést részben a gyengébb dollár, részben pedig az olasz UniCredittel közös vegyesvállalat megszűnése okozta.

Az eredményt jelentősen javította az indiai Bajaj Finservvel fenntartott vegyesvállalati részesedés eladásából származó, 1,1 milliárd eurós egyszeri nyereség. Az Allianz tavaly jelentette be, hogy megválik a Bajaj-csoporttal évtizedek óta ápolt partnerségétől. A biztosító azóta a Reliance-csoporthoz tartozó Jio Financial Services-szel alapított egy egyenlő részesedésű viszontbiztosítási vegyesvállalatot Indiában.

