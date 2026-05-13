Jó híreket közölt a Magyar Telekom anyacége

A cég friss várakozásai szerint a korrigált

EBITDA AL 2026-ban 7,5 százalékkal, mintegy 47,5 milliárd euróra nő.

Ez az összeg 100 millió euróval haladja meg a korábbi várakozásokat. A lízingköltségek utáni szabad cash flow-ra vonatkozó előrejelzésüket szintén felfelé módosították. A korábban becsült "mintegy 19,8 milliárd" euró helyett immár "több mint 19,8 milliárd" euróval számolnak.

A vállalat első negyedéves EBITDA-ja 11,5 milliárd eurót ért el, amellyel enyhén felülteljesítette a Bloomberg által összesített, 11,4 milliárd eurós elemzői konszenzust. A cégcsoport árbevétele 0,4 százalékkal, 29,9 milliárd euróra emelkedett. A német piac különösen jól teljesített: a bevételek 1,9 százalékkal, 6,34 milliárd euróra nőttek, ami szintén meghaladta a 6,28 milliárd eurós elemzői várakozásokat.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 12. Módosított idei várakozásain a Magyar Telekom: mutatjuk a főbb számokat

A Deutsche Telekom az elmúlt években jelentősen felülteljesítette európai versenytársait. Ezt az eredményt elsősorban a T-Mobile US-ben meglévő többségi részesedésének köszönheti. Tim Höttges vezérigazgató az elmúlt időszakban folyamatosan növelte a cég amerikai érdekeltségét. A közelmúltban elkezdték vizsgálni a két vállalat esetleges egyesítésének lehetőségeit is, amellyel a világ legnagyobb távközlési cége jöhetne létre.

A T-Mobile US két héttel korábban közzétett gyorsjelentése szintén erős eredményeket mutatott. Az új ügyfelek száma meghaladta az elemzői várakozásokat. Ezen felül a vállalat több kulcsfontosságú mutatóra – köztük az új előfizetők számára, az operatív cash flow-ra, a korrigált szabad cash flow-ra és a profitra – vonatkozóan is megemelte éves előrejelzését.

Üzleti tevékenységünk stabil, a globális események nagyrészt nem érintik

– nyilatkozta a vezérigazgató.

A kedvező Deutsche Telekom-eredmények éles kontrasztban állnak a Vodafone németországi nehézségeivel. A brit szolgáltató kedden bejelentette, hogy a márciussal záruló negyedévben 77 ezer mobilelőfizetőt és további 90 ezer vezetékes szélessávú ügyfelet veszített a német piacon. Mindez annak ellenére történt, hogy az 1&1 vállalattal kötött nagykereskedelmi megállapodás révén mintegy 12 millió felhasználó került a hálózatára.

A Deutsche Telekom részvényei idén mégis alulteljesítők a nagy európai szektortársak között.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images