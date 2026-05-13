Kiderült egy fogyasztótablettáról, hogy segít megtartani a súlycsökkenést az injekciózás után is

A kutatást az Isztambulban megrendezett Európai Elhízástudományi Kongresszuson mutatták be, és a Nature Medicine folyóiratban is közzétették. A randomizált, kontrollált vizsgálat során 376 amerikai beteget követtek nyomon. Ők korábban 72 hétig injekció formájában kaptak tirzepatidot (Mounjaro) vagy szemaglutidot (Wegovy). A résztvevők ezután egy éven át napi rendszerességgel orforglipron tablettát vagy placebót szedtek. Korábbi kutatások már rávilágítottak arra, hogy
az injekciós kezelés abbahagyása után a betegek egy éven belül jellemzően az elvesztett testsúlyuk kétharmadát visszaszedik.
Az új eredmények azonban figyelemre méltóak:
- a tirzepatidról orforglipronra váltó betegek korábbi fogyásuk közel 75 százalékát megtartották, míg a placebocsoportnál ez az arány mindössze 49 százalék volt;
- a szemaglutidról váltók esetében még kedvezőbb volt a helyzet. Náluk csaknem 80 százalékos volt a súlymegtartás, szemben a kontrollcsoport 38 százalékával.
Emellett a tablettára történő átállás után is fennmaradt a vérnyomás, a koleszterinszint és a vércukorszint terén elért javulás.
A kutatást a Mounjarót is gyártó Eli Lilly gyógyszeripari vállalat finanszírozta. Louis Aronne, a Weill Cornell Medicine Átfogó Testsúlykontroll Központjának igazgatója szerint a mostani adatok azt támasztják alá, hogy az elhízást más krónikus betegségekhez hasonlóan kellene kezelni. Kiemelte: a túlsúly hatékony kezelésével a vércukor-, a koleszterin- és a vérnyomásproblémák egyidejűleg orvosolhatók, így számos egyéb gyógyszer elhagyhatóvá válhat.
Az Egyesült Királyságban például a felnőttek mintegy 30 százaléka küzd elhízással. Az ottani adatok szerint a Wegovy- vagy Mounjaro-terápiában részt vevő betegek átlagosan hétféle egyéb gyógyszert szednek a társbetegségeikre.
Marie Spreckley, a Cambridge-i Egyetem kutatási programvezetője kiemelte, hogy sokan nem szeretnének tartósan injekciós kezelésen maradni. Ennek hátterében kényelmi szempontok, tárolási nehézségek, magas költségek vagy egyszerűen a személyes preferenciák állhatnak. A tablettára való átállás lehetősége éppen ezért fontos kiegészítő elemévé válhat a hosszú távú elhízásterápiás stratégiáknak.
Simon Cork, az Anglia Ruskin Egyetem fiziológus oktatója arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az injekciós készítmények nagyobb mértékű fogyást eredményeznek, a magas áruk jelentősen korlátozza a hosszú távú alkalmazhatóságukat. Ez egyaránt igaz a magánellátásban részt vevő betegekre és az állami egészségügyi rendszerekre. Az orális gyógyszerek gyártási költsége lényegesen alacsonyabb, még akkor is, ha önmagukban nem képesek az injekciókhoz mérhető súlycsökkenést elérni. A mostani vizsgálat eredményei azonban
ígéretes irányt mutatnak az elhízás lépcsőzetes és költséghatékony kezelése felé.
