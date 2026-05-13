Kiszivárogtak a tervek: Google-adatközpont épülhet az űrben, a tech-óriás Elon Musk cégével foghat össze
Az Alphabet tulajdonában álló Google egy rakétaindítási megállapodásról folytat tárgyalásokat Elon Musk vállalatával, a SpaceX-szel. A The Wall Street Journal értesülései szerint a techóriás célja, hogy űrbe telepített adatközpontokat állítson Föld körüli pályára.
A gazdasági lap a tárgyalásokat ismerő forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a Google más, hordozórakétákat üzemeltető cégekkel is egyeztet egy lehetséges együttműködésről. A cél, hogy

űrbe telepített adatközpontokat állítson Föld körüli pályára.

A Reuters hírügynökség megkeresésére sem a SpaceX, sem a Google nem reagált azonnal.

A Google és a SpaceX esetleges partnerségének külön pikantériát ad, hogy Musk korábban többször is nyilvánosan bírálta a keresőóriás mesterséges intelligenciával kapcsolatos törekvéseit. Rövid időn belül ez lenne a második eset, hogy az üzletember megállapodást köt egy korábbi AI-riválisával. Mindez ráadásul a SpaceX széles körben várt, kulcsfontosságú tőzsdére lépése előtt történne.

A múlt héten az Anthropic jelentette be, hogy igénybe veszi a SpaceX memphisi Colossus 1 létesítményének teljes számítási kapacitását. A vállalat egyúttal érdeklődését fejezte ki

a Föld körüli pályára állított adatközpontok közös fejlesztése iránt is.

A Google még tavaly novemberben hozta nyilvánosságra Project Suncatcher nevű kutatási programját, amelynek kifejezett célja az űralapú adatközpontok létrehozása. A projekt keretében 2027 elejéig két prototípus-műhold felbocsátását is tervezik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

