Lecsapott a hideg, éjszaka havazott Magyarországon

Az éjszaka leple alatt havazni kezdett a Mátrában a beáramló hideg levegő eredményeként, a Kékesen még ma reggel is látszanak hófoltok.

Kedden este 11-kor a fölénk áramló hideg-levegő kezdett nyugalomba jutni a Dunántúlon, a nyugati határ közelében 1 fokra csökkent a hőmérséklet, a Mátrában pedig fagypont alá esett, aminek hatására

a Kékesen havazni kezdett éjszaka

– írja az Időkép.

Kevesebb mint egy óra alatt kifehéredett a hegycsúcs, a havazás nyomai még ma reggel is látszanak a webkamerákon:

Ma egyébként a nap túlnyomó részében napos idő lesz fátyol- és gomolyfelhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak. Az ország északkeleti harmadán kisebb zápor előfordulhat. Az északnyugati szél időnként erős lesz. A hőmérséklet délután 15, 20, késő este 9, 15 fok között várható – áll a HungaroMet előrejelzésében.

