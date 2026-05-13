Lefordultak a tőzsdék, mínuszban a BUX

Kissé lefordultak az európai tőzsdék a nyitás óta, bár az irányadó indexek többsége továbbra is pluszban áll. A BUX tegnapi záróértéke alá került a déli órákra, miután a Telekom kivételével mindegyik hazai blue chip esik.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,2 százalékos mínuszban van. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon, 3 hazai blue chip árfolyama esik,

csak a Telekom emelkedik ma a tegnap esti gyorsjelentés után.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A magyar midcapek ma vegyesen teljesítenek, a 18 részvény felének az árfolyama emelkedik, a másik feléé viszont esik. A legjobban az Opus teljesít, amelynek az árfolyama 3,4 százalékot emelkedett, az Appeninn papírjai viszont a lista végén állnak 2,9 százalékos eséssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,11 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Magyar Telekom, a Mol, a Richter és az ANY részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

