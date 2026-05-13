A Waberer’s és a Zwack Unicum 3+2 évre meghosszabbította a több mint két évtizedes logisztikai partnerségét. Az együttműködés, amely 2005 óta biztosítja a Zwack számára a teljes körű áruszállítási, raktározási és hozzáadott értékű szolgáltatásokat, a megújított szerződéssel új szakaszba lép és a felek a fenntartható közlekedés jegyében elektromos nyergesvontató alkalmazásával jelentősen csökkentik a helyi károsanyag- és zajterhelést.

A megújított szerződés egyik legfontosabb eleme a környezeti terhelés csökkentése, amelyet egy konkrét, gyakorlati fejlesztéssel alapoznak meg.

A Zwack dunaharaszti gyára és a Waberer’s budapesti központi raktára közötti árufuvarozást a komplex logisztikai szolgáltató hamarosan egy dedikált elektromos kamionnal végzi. A napi 2–3 alkalommal megtett, összesen mintegy 20–30 kilométeres útvonal teljesítése így helyi károsanyag-kibocsátás nélkül valósul meg. Az elektromos jármű alkalmazása ezen a viszonylaton évente több mint 4 tonna szén-dioxid-kibocsátást takarít meg.

A projekt jól illeszkedik mindkét vállalat hosszú távú stratégiai célkitűzéseihez. A Waberer’s 2026-ban tovább bővítette alternatív hajtásláncú flottáját három új, tisztán elektromos nyerges vontató forgalomba állításával, valamint egy dedikált jármű üzembe állításával a Zwack számára, amellyel az alternatív hajtásláncú járművek száma már bőven meghaladja a 30 darabot. A Waberer’s több éve alkalmaz elektromos járműveket valós operációs környezetben, amelyek egyes viszonylatokban már képesek kiváltani a dízel technológiát. Ezzel párhuzamosan a fejlesztés illeszkedik a Zwack fenntarthatósági törekvéseihez is, amelynek részeként a vállalat kiemelt figyelmet fordít az energiahatékonyság javítására és működése környezeti terhelésének minimalizálására.

„A Zwackkal közös, több mint 20 éves együttműködésünk bizonyítja, hogy a hosszú távú partnerségek akkor működnek igazán jól, ha képesek alkalmazkodni és megújulni. Az együttműködés újabb öt évvel történő meghosszabbítása is ezt erősíti meg, és különösen értékes számunkra, hogy egy több mint két évtizedes partnerség ilyen időtávon is tovább épülhet és a következő időszakban is közösen dolgozhatunk olyan fejlesztéseken, amelyek nemcsak hatékonyabbá, hanem fenntarthatóbbá is teszik működésünket” – fogalmazott Barna Zsolt, a Waberer’s elnök-vezérigazgatója.

"A Zwack vezetősége elkötelezett a Waberer’s fenntartható logisztikai szolgáltatásai mellett, és a felek az aláírt 3+2 éves együttműködési időszak során közösen dolgoznak a szállítási és raktározási tevékenységhez kapcsolódó CO₂-kibocsátás érdemi csökkentésén. Az együttműködés kiemelt eleme a Waberer’s és a Zwack telephelyei között forgalomba álló elektromos vontató, amely jól példázza a két vállalat közös elkötelezettségét az innovatív és környezettudatos logisztikai megoldások iránt" - mondta Belovai Csaba a Zwack vezérigazgatója.

Címlapkép forrása: Portfolio

