Megkezdi a saját részvények visszavásárlását a Telekom

A vállalat bejelentette, hogy 2026. május 14-től kezdődően részvény-visszavásárlási tranzakciókat tervez végrehajtani a Budapesti Értéktőzsdén

legfeljebb 50 milliárd forint értékben, összhangban a közgyűlés jóváhagyásával.

A beszerzendő részvények maximális száma 181 796 446 darab, tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabály és a közgyűlési határozat alapján a megvásárolni tervezett részvények és a társaság már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a társaság mindenkor hatályos alaptőkéjének a 25%-át.

A részvény-visszavásárlásokat a társaság a Budapesti Értéktőzsdén napi kereskedés keretében, valamint Fix ügyletek révén tervezi végrehajtani aktuális piaci áron.

A részvény-visszavásárlás 2026. május 14-től kezdődően, legkésőbb 2026. június 26. napjáig tart.

A Telekomnál jelentős készpénz-visszajuttatási program van, évek óta többmilliárd forint értékben veszi a részvényeit a cég és a sajátrészvény-vásárlások mellett a tavalyi év után 136,4 milliárd forint osztalékot is kifizet május 20-tól.

A Telekom árfolyama ma emelkedik, amiben a negyedéves gyorsjelentésben megemelt idei várakozások és az inflációkövető díjkorrekció visszavezetése is szerepet játszik.

