Montenegróban járt Jászai Gellért, az infrastruktúra-fejlesztésekről egyeztettek
Jászai Gellért, 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Podgoricában egyeztetett Milojko Spajić montenegrói miniszterelnökkel a 4iG Csoport montenegrói jelenlétével, valamint a One Montenegro jövőbeni üzletfejlesztési irányaival kapcsolatban. A találkozó középpontjában a következő generációs digitális infrastruktúra-projektekben rejlő együttműködési és befektetési lehetőségek álltak.
A felek áttekintették 4iG Csoport eddigi montenegrói tevékenységét és a társaság hosszú távú terveit. Montenegró továbbra is a 4iG Csoport stratégiai partnere a Nyugat-Balkánon, amit a One Montenegro társaságba történt befektetés is igazol – közölte a cég.

A megbeszélésen kiemelt szerepet kaptak azok a jövőbeni digitális infrastruktúra-fejlesztések is, amelyek hozzájárulhatnak Montenegró technológiai fejlődéséhez és a régió gazdasági növekedéséhez. 4iG Csoport hosszú távon is aktív szerepet kíván vállalni az ország digitális fejlődésében, különös tekintettel a hálózati infrastruktúra modernizációjára és a következő generációs technológiákhoz kapcsolódó beruházási lehetőségekre.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

