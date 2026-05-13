Nagyot nőtt a Graphisoft Park profitja, javított előrejelzésén a cég

A stabil bérlői állomány, a magas kihasználtság és a kedvezőbb pénzügyi eredmény látványosan megtámasztotta a Graphisoft Park első negyedéves számait. A társaság pro forma adózott eredménye 20 százalékkal nőtt éves alapon, miközben a beszámoló szerinti eredmény veszteségből jelentős nyereségbe fordult. A menedzsment a korábban vártnál alacsonyabb üresedési kockázat miatt javította az idei prognózist.

Stabil kihasználtság mellett nőtt a profit

A Graphisoft Park egyik legfontosabb erőssége továbbra is a kihasználtság. Az első negyedév végén a mutató 96 százalékon állt, miközben a budapesti irodapiaci átlag a társaság jelentése szerint 88 százalék volt. Ez különösen annak fényében fontos, hogy az irodapiacon az elmúlt években egyszerre jelent meg a home office terjedése, a magasabb üresedés és az energiaárakhoz kapcsolódó költségnyomás.

A Park bérlői állománya ugyanakkor továbbra is stabilnak látszik. A súlyozott átlagos hátralévő bérleti idő, vagyis a WAULT 4,4 év volt az első negyedév végén, míg az első bérleti szerződéskötés óta eltelt átlagos idő már 16,7 év. Ez jól mutatja, hogy a Graphisoft Park esetében a bérlői kapcsolatokat nem rövid távú irodapiaci ciklusok határozzák meg.

A társaság bérleti díjbevétele 4,34 millió euróról 4,49 millió euróra emelkedett, ami 3,5 százalékos növekedésnek felel meg. A bevételi oldalt a stabil bérlői állomány, a szerződésekben szereplő díjindexálások és az egyszeri bérleti díjak támogatták.

A működési költségek ugyan 9 százalékkal emelkedtek, főként a személyi jellegű költségek és egyes szolgáltatások inflációkövető drágulása miatt, ezt azonban bőven ellensúlyozta a bevételi oldal javulása és az egyéb bevételek megugrása. Utóbbi 105 ezer euróról 322 ezer euróra nőtt, amiben a bérlők által finanszírozott bérlemény-kialakítások és felújítások mellett szerepet játszottak a lejárat előtti területcsökkentésekért fizetett kompenzációk is.

Mindezek eredményeként az EBITDA 4,09 millió euróról 4,43 millió euróra nőtt, ami 8 százalékos javulás.

Az üzemi eredmény ennél is nagyobb mértékben, 15 százalékkal emelkedett, 2,55 millió euróról 2,93 millió euróra.

A pro forma adózott eredmény 2,22 millió euróról 2,67 millió euróra ugrott,

vagyis éves alapon 20 százalékkal nőtt.

A pro forma számok mellett a beszámoló szerinti eredményben még látványosabb a javulás. A Graphisoft Park 2025 első negyedévében még 2,88 millió eurós veszteséget mutatott ki, idén viszont 4,81 millió eurós nyereséget ért el. Ennek hátterében döntően az áll, hogy a befektetési célú ingatlanok értékelési különbözete tavaly még 6,58 millió euróval rontotta, idén viszont 688 ezer euróval javította az eredményt.

Emelkedett a nettó eszközérték

A társaság szerint az irodapiaci kockázatok továbbra is jelen vannak, a piaci aktivitás visszafogott, az energetikai korszerűsítések költsége pedig magas. Ezzel együtt a Park magas kihasználtsága és lojális bérlői köre ellensúlyozta ezeket a hatásokat, így a független értékbecslő minimálisan, 0,5 százalékkal növelte a bérbeadott ingatlanok valós értékét az előző év végéhez képest. A Graphisoft Park teljes ingatlanállományának becsült valós értéke az első negyedév végén 212,2 millió euró volt, szemben a 2025 végi 211,1 millió euróval. A valós nettó eszközérték 167,4 millió euróról 172,5 millió euróra emelkedett, az egy részvényre jutó valós nettó eszközérték pedig 16,61 euróról 17,11 euróra nőtt.

A növekedést az ingatlanállomány értékének kisebb emelkedése, a csökkenő hitelállomány és a magasabb készpénzállomány támogatta. Utóbbi ugyanakkor részben átmeneti jellegű, mivel a készpénzben még benne van a tavaly realizált telekértékesítési nyereség is, amelyből a május végi osztalékfizetés után jelentős összeg távozik a társaságtól.

Nagy osztalék jön, de ennek ára is lesz

A Graphisoft Park közgyűlése korábban törzsrészvényenként 1,83 eurós osztalék kifizetéséről döntött, ami összesen mintegy 18,5 millió eurós kifizetést jelent a részvényeseknek. Az osztalékfizetés kezdőnapja 2026. május 28. lesz.

A magas kifizetés miatt szükségessé vált a 2026 végén lejáró, 11,6 millió eurós UniCredit-hitel refinanszírozása. A társaság már elfogadta a bank kötelező érvényű ajánlatát. Mivel a most lejáró NHP-hitel kamatterhe a kamatcsere ügyletek miatt gyakorlatilag elhanyagolható volt, a refinanszírozás 2027-től várhatóan évi mintegy 500 ezer euró többletkamatot jelenthet, amely a hitel törlesztésével fokozatosan csökkenhet.

Javított a menedzsment az idei előrejelzésen

A kedvező első negyedéves folyamatok után a menedzsment felfelé módosította az idei várakozásokat. A társaság 2026-ra 17,5 millió euró bérleti díjbevétellel és 600 ezer euró egyéb bevétellel számol, miközben a pro forma adózott eredményre adott előrejelzést 8,1 millió euróról 8,4 millió euróra emelte.

A kedvezőbb előrejelzés mögött elsősorban az áll, hogy a társaság a korábban jelzettnél kisebb üresedési kockázattal kalkulál, részben a bérlőkkel lezajlott szerződéshosszabbítások, részben a folyamatban lévő egyeztetések alapján. A működési költségek esetében az év egészére 19 százalékos csökkenést várnak, mivel a tavalyi év második felében felmerült, telekértékesítéshez és vezetőváltáshoz kapcsolódó egyszeri költségek idén már nem ismétlődnek.

Az EBITDA az előrejelzés szerint 16,2 millió euró lehet 2026-ban, ami meghaladná a tavalyi 15,77 millió eurós szintet. A pénzügyi eredmény ugyanakkor várhatóan kedvezőtlenebb lesz a tavalyinál, részben a szabad pénzeszközökön realizálható kamatbevétel mérséklődése, részben az árfolyamhatások miatt. A menedzsment az előrejelzésben 375 forintos euróárfolyammal számolt.

Összességében a Graphisoft Park első negyedéve a stabil működésről szólt. A kihasználtság továbbra is magas, a bérlői állomány stabil, a menedzsment pedig óvatosan, de felfelé módosította az idei várakozásokat.

Az árfolyam eközben szép emelkedő trendben halad, már 23,3 százalékot emelkedett év eleje óta a részvény, amivel a magyar tőzsde egyik legjobban teljesítő papírjává vált.

