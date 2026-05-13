Nem az emberekre szabták a jövő árampiacát: a valódi érték már a szoftverben van

A villamosenergia-tárolás az elmúlt évek egyik legfelkapottabb energetikai témája lett, de a piac valódi áttörését nem önmagában az akkumulátorok telepítése hozhatja el. Legalább ilyen fontos kérdés, hogy ki, milyen szoftverrel, milyen piacokon és milyen gyorsasággal képes ezeket az eszközöket működtetni. A sight-E analytics szerint a jövő energiapiacának egyik kulcsa a többpiacos optimalizáció: egyszerre kell előre jelezni az árakat, kezelni a tárolók műszaki korlátait, dönteni a másnapi, napon belüli és szabályozási piacok között, majd mindezt automatizáltan végrehajtani. A céggel arról beszélgettünk, miért válik az árampiac egyre inkább predikciós piaccá, hogyan lehet egy tárolóból akár a sima másnapi arbitrázsbevétel többszörösét kihozni, és miért lehet Magyarország a maga hektikus energiapiaci környezetével akár jó kiképzőpálya is a régiós terjeszkedéshez.

AI in Energy 2026 A május végi AI in Energy 2026 konferenciánkon Dolányi Mihály, a sight-E CEO-ja is ott lesz, méghozzá egy kifejezetten izgalmas témával: hogyan válik az AI az energiakereskedésben egyszerű döntéstámogató eszközből magává a kereskedővé. Információ és jelentkezés

Portfolio: A villamosenergia-tárolás ma az egyik legnagyobb energetikai buzzword. Ti viszont nem egyszerűen tárolókról beszéltek, hanem többpiacos optimalizációról. A saját fejetekben startupként gondoltok magatokra?

Dolányi Mihály, CEO, sight-E: Részben igen. A működésünkben több olyan elem van, ami nagyon erősen startup-jellegű: gyors termékfejlesztés, saját technológia, kockázattűrés, folyamatos iteráció, és az is, hogy egy olyan piacon próbálunk új működési logikát bevezetni, amely alapvetően lassan mozgó, konzervatív iparág.

Az elején itthon nem is volt egyszerű elmagyarázni, hogy pontosan mivel foglalkozunk. Az energiaipar sok régi beidegződéssel működik, miközben a piac nagyon gyorsan változik. Mi magunkat leginkább többpiacos optimalizáló cégként írjuk le. Nem pusztán aggregátorként gondolkodunk, hanem olyan technológiai szereplőként, amely egyszerre képes előrejelzést készíteni, piaci pozíciót optimalizálni, algoritmikusan kereskedni és fizikai eszközöket vezérelni.

End-to-end megoldásunk lefedi az ár-előrejelzést, a piaci pozíció optimalizálását, az algoritmikus kereskedést és az automatizált terhelésmenedzsmentet, akár évi 150 ezer–1 millió döntéssel eszközönként.

Miért éppen most nyílt ki ez a piac?

Azért, mert a villamosenergia-piac szerkezete nagyon gyorsan átalakul. Egyre több az időjárásfüggő termelő, egyre nagyobb az árvolatilitás, és egyre több olyan eszköz jelenik meg a rendszerben, amelynek a működését nem lehet statikus szabályokkal jól irányítani.

A tárolók nyitották meg igazán ezt az optimalizációs hullámot.

Gázerőműveknél is van értelme a finom optimalizációnak, de ott nem ilyen mértékű a jelentősége. Egy akkumulátoros energiatárolónál viszont folyamatosan dönteni kell: mikor töltsön, mikor süssön ki, melyik piacon vegyen részt, mennyi kapacitást tartson fenn szabályozási célra, és mikor éri meg inkább arbitrázsra használni.

A korábbi kereskedői és aggregátori feladat ehhez képest sokkal egyszerűbb volt. Most viszont a tárolási boom azt jelenti, hogy a kereskedőknek és aggregátoroknak sokkal összetettebb feladatot kell megoldaniuk.

Ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy az árampiac predikciós piaccá válik?

Igen, szerintem pontosan erről van szó. A mostani árampiacon két dologban kell nagyon jónak lenni.

Egyrészt jól kell modellezni, hogy milyen piaci környezet várható. Másrészt nagyon gyorsan és jól kell reagálni, amikor a valóság eltér az előzetes várakozásoktól.

Hiába fejlődnek az előrejelzések, napon belül rengeteg minden megváltozhat. Időjárás, termelés, fogyasztás, piaci árak, rendszerszintű igények, aktiválások – ezek mind átírhatják az eredeti tervet. Emiatt a jó optimalizáció nem egy egyszeri napi menetrendkészítés, hanem folyamatos alkalmazkodás.

A hagyományos energiakereskedők jellemzően számlázásra és fedezésre épített rendszerekkel rendelkeznek, miközben a mai piacon már előrejelzésre, optimalizációra, eszközvezérlésre és valós idejű kereskedésre is szükség van.

A magyar piac mennyire van lemaradva ebben?

Nagyjából két-három éves lemaradásban lehetünk, de ez behozható. A magyar energiapiacon különösen erős a konzervatív szemlélet, amiben szerepet játszanak az elmúlt évek piaci csődjei, finanszírozói red flagek és általában egyfajta bizalmi válság is.

Mi ezt valamivel pozitívabban látjuk. A bizalmi válság mellett ott vannak a lehetőségek is.

A magyar piac rendkívül dinamikus, és bizonyos szempontból nagyon jó "kiképzést ad". Ha valaki itt megtanul hatékonyan működni, az később más piacokon is versenyelőny lehet. A régióban ugyanakkor vannak olyan piacok, ahol gyorsabban indult el a gondolkodás. Romániában például már több európai szereplő is próbálkozik hasonló modellekkel.

Tehát az energiapiacon az értékteremtés súlypontja egyre látványosabban tolódik el a kereskedés és az optimalizáció irányába?

Azt, hogy önmagában az eszköz birtoklása egyre kevésbé elég. Lehet valakinek naperőműve, tárolója, rugalmas fogyasztása vagy más flexibilis eszköze, de a kérdés az, hogy ezt képes-e a megfelelő pillanatban a megfelelő piacon hasznosítani.

A szoftveres réteg értéke felértékelődik: a BESS-szoftverpiac Európában gyorsabban nőhet, mint maga a hardverpiac, a teljes optimalizációs szoftverpiaci lehetőség pedig 2030-ra 13 milliárd dolláros nagyságrendet érhet el.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem az nyer, akinek pusztán van egy akkumulátora, hanem az, aki a legtöbb piaci helyzetben képes a legjobb döntést meghozni.

A szabályozási piacokról sokan azt mondják, hogy telítődni fognak, és a tárolók bevételeinek egyre nagyobb része arbitrázsból jön majd. Ti is ezt látjátok?

A szabályozási piacok, különösen az aFRR, valóban gyorsan telítődhetnek. Eleinte mi is azt láttuk, hogy az üzleti modellekben az aFRR nagyon erős bevételi láb volt. Ugyanakkor ahogy egyre több rugalmas kapacitás lép be, az elérhető bevételek csökkenhetnek.

Ez főleg a lefelé szabályozásnál látványos, de a felfelé szabályozásnál is változik a kép. Sok naperőműnek például megérheti nem teljes kapacitáson működni, hanem tartalékot hagyni, hogy adott esetben felszabályozásban tudjon részt venni.

Az biztos, hogy a kapacitáspiac és az aktiválási piac hamarabb telítődhet, mint a klasszikus arbitrázs. Vannak becslések, amelyek szerint az évtized végére a tárolói bevételek akár 90 százaléka is arbitrázsból származhat. Mi ezt lehetséges forgatókönyvnek tartjuk, de nem építenénk kizárólag erre.

Más számítások szerint a szabályozási és egyéb bevételi lábak továbbra is 60-70 százalékos tartományban maradhatnak.

Pont ezért fontos a többpiacos optimalizáció. Nem szabad beégetett szabályok alapján működni. Ha változik a piac, át kell tudni súlyozni a stratégiát.

Milyen eredményeket lehet elérni megfelelő optimalizációval?

Operatív szinten mi gyakran a másnapi piaci arbitrázst vesszük referenciának. Ehhez képest megfelelő optimalizálással, kapacitásdíjakkal és aktiválási energiadíjakkal együtt akár 2,5-szeres megtérülés is elérhető.

Fontos ugyanakkor, hogy a méret növekedésével csökkenhetnek a relatív marzsok. Minél kisebb egy erőmű vagy portfólió, annál könnyebb látványos eredményjavulást elérni. Száz megawattos profil felett már sokkal nehezebb ugyanazokat a százalékos többleteket produkálni.

A KÁT-os naperőművek mellé telepített tárolók különösen izgalmas témának tűnnek.

Igen, egy naperőmű mellé telepített tároló úgy tud új bevételi forrást létrehozni, hogy közben a naperőmű eredeti bevételi logikája nem feltétlenül sérül. A tároló a naperőmű mellett képes úgy működni, mint egy standalone tároló, miközben bizonyos esetekben rendszerhasználati díjakat is meg lehet takarítani.

A naperőmű melletti tároló nincs hatással a naperőmű hozamára, viszont jelentős előnyt jelenthet, hogy ha a tároló közvetlenül a napelemparkból tölt, akkor arra a mennyiségre nem kell rendszerhasználati díjat fizetni, mivel az energia nem a főmérőn keresztül, hanem közvetlenül a napelemparkból érkezik.

Ez KÁT-os és nem KÁT-os naperőművek esetében is fontos bevételnövelő lehetőség. Finanszírozói oldalról is érdekes, mert a KÁT-os erőmű fix bevétele stabil alapot adhat, amire a tárolós beruházás üzleti esete ráépíthető.

A saját fejlesztésű optimalizációs rendszeretek miben különbözik attól, amit sokan ma AI alatt értenek?

Fontos tisztázni, hogy ezek nem nagy nyelvi modellek. Nem arról van szó, hogy egy ChatGPT-, Gemini- vagy Claude-szerű modell önmagában megoldja az energiatárolók kereskedési és vezérlési problémáját.

A mi rendszerünk

egy komplex, generikus optimalizációs rendszer, amely matematikai modellekre, neurális hálókra, előrejelzésekre és döntési logikákra épül.

A nagy nyelvi modellek legfeljebb abban segíthetnek, hogy merre érdemes elindulni, de magát az optimalizációs rendszert nem váltják ki.

A saját rendszerünkben van egy úgynevezett döntési box. Ez a predikciós fázis után jön, és azt határozza meg, hogy az adott tároló melyik piacon vegyen részt, hogyan töltsön, hogyan tároljon, mikor és milyen ütemben süssön ki. Előfordulhat például, hogy a szoftver nem azt választja, hogy a tároló két óra alatt teljesen kisüti magát, hanem elnyújtott kitárolást választ, mert az adott piaci helyzetben ez hozza a nagyobb eredményt.

Ez már teljesen automatizált működés? Van még „piros gomb”?

Piros gomb van, de veszélyes függőséget tud kialakítani.

Egy-egy rendszer évente 150 ezer és 1 millió közötti döntést hozhat. Ez olyan mennyiség, amit manuálisan nem lehet hatékonyan követni. A cél ezért egy minél inkább automatizált rendszer kialakítása.

Természetesen egy automatizmus is hibázhat, de az ember is. Ha az emberre bízzuk a piros gombot, akkor ugyanúgy benne van a hibalehetőség: beavatkozhat olyan folyamatokba, amelyeket nem lát át teljesen, miközben lehet, hogy a rendszer döntése végül jó lett volna.

Ezért inkább azt érdemes meghatározni, hogy milyen hibalehetőségeknél, milyen tűréshatárok mellett avatkozzon be a rendszer. Vagyis nem az embernek kell minden helyzetben ösztönből megnyomnia a piros gombot, hanem előre definiált kockázati és működési paraméterek alapján lehet automatizálni ezt is.

Ha hibázik az algoritmus, akkor hogyan lehet tanulni belőle?

Ez az egyik kulcskérdés. Nem elég látni, hogy az automatizmus nem az optimális döntést hozta meg. Azt is látni kell, hogy miért.

Ha értjük, hogy egy döntés milyen előrejelzés, piaci jel, műszaki korlát vagy belső paraméter alapján született, akkor lehet finomítani a rendszert. Ez a tanulási folyamat szükséges rossz: a rendszernek működés közben is fejlődnie kell.

A rendszerünk valós idejű, adaptív működésre épít: a tároló különböző piaci szerepeit dinamikusan hangolja össze, figyelembe veszi többek között az RHD-t, veszteségeket, tőzsdei díjakat, degradációt, minimális profitküszöböt, műszaki feltételeket és gyártói garanciális korlátokat.

Miért fontos, hogy ez a technológia saját fejlesztés legyen? Milyen előnyöket nyújt?

Egy ilyen rendszerben rengeteg lokális piaci, szabályozási és technikai sajátosság jelenik meg. Nem elég átvenni egy másik piacra fejlesztett szoftvert, mert Magyarországon más a szabályozási logika, mások a piaci dinamikák, más a likviditás és másképp működnek a szereplők.

A saját fejlesztés abban ad előnyt, hogy gyorsan tudunk alkalmazkodni. Ha változik a piac, nem kell külső beszállítóra várni.

Ráadásul az optimalizáció nemcsak portfóliószinten történik, hanem egyedi erőművi szinten is. Az egyes eszközök optimalizációját kell összerakni egy nagyobb portfólió optimális működésévé.

Milyen csapat kell egy ilyen vállalkozáshoz?

Olyan csapat, ahol az energetikai, matematikai, adat- és szoftveres tudás nem külön szigetekben van jelen.

Nem kell mindenkinek senior fejlesztőnek lennie, de mindenkinek értenie kell annyira a kódhoz és a modellekhez, hogy közös nyelvet beszéljen a többiekkel.

i egyelőre kis csapat vagyunk, nagyjából 6-8 fővel, ami lehetővé teszi a dinamikus alkalmazkodást a boom előtt álló piac igényeihez.

Ez a fajta szoftveralapú, élőben működő és gyorsan reagáló modell lehet az aggregátorok jövője?

Szerintem igen, de ehhez szemléletváltás kell. Az aggregátoroknak nem szabad kizárólag a szabályozási piacokra fókuszálniuk. Eddig bizonyos értelemben könnyebb életük volt, mert egyszerűbb piaci logika mellett kellett működniük.

Az energiatárolók azonban akkor működnek igazán jól, ha az utolsó forintot is ki akarjuk venni belőlük. Ez viszont bonyolult. Több piacot, több időtávot, műszaki korlátokat, degradációt, garanciális feltételeket, csatlakozási limiteket és valós idejű adatokat kell egyszerre kezelni.

Aki ezt jól csinálja, annak ez nemcsak kockázat, hanem komoly lehetőség.

A magyar piac ebben inkább hátrány vagy előny?

Mindkettő. Hátrány, mert a piac konzervatívabb, a finanszírozók óvatosabbak, és a bizalmi válság miatt nehezebb új működési modelleket elfogadtatni.

De előny is, mert a magyar piac dinamikája nagyon jó tesztkörnyezet.

A napelemes termelés gyors felfutása, a szabályozási problémák, a negatív árak, a KÁT-os kérdések, a tárolók megjelenése és a rendszer rugalmassági igénye együtt olyan kihívást jelentenek, amelyből exportálható tudás épülhet.

Ha Magyarországon sikerül jól működő optimalizációs rendszereket építeni, az régiós vagy akár ázsiai piacokon is értékes lehet. A cég saját anyaga szerint az ázsiai-csendes-óceáni térség már most a világ legnagyobb akkumulátoros piaca, ahol az optimalizációs szoftverek iránti kereslet is gyorsan nő.

Mi a legfontosabb üzenet azoknak az ipari vagy energiapiaci szereplőknek, akik most gondolkodnak tárolóban, rugalmasságban vagy aggregátori együttműködésben?

Az, hogy a passzív működés kora véget ért. A rugalmasságnak értéke van, de ezt az értéket nem lehet automatikusan realizálni. Kell hozzá adat, előrejelzés, optimalizáció, piaci hozzáférés, automatizált végrehajtás és transzparens elszámolás.

Egy tároló vagy egy rugalmas ipari fogyasztó önmagában még nem üzleti modell.

Az üzleti modell ott kezdődik, hogy az eszközt naponta, óránként, sokszor másodperces szinten a megfelelő piaci helyzethez tudjuk igazítani.

Aki ezt meg tudja csinálni, annak a mostani volatilis árampiaci környezet nemcsak kockázat, hanem bevételi lehetőség is.

Címlapkép forrása: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.