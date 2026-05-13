Óriási a baj a chipgyártó nagyhatalomnál: hetekre megbénulhat a termelés

A szakszervezet május 21-től tizennyolc napos sztrájkot helyezett kilátásba, amennyiben a vállalat nem teljesíti a követeléseiket. Az előzetes becslések szerint a munkabeszüntetéshez több mint 41 ezer dolgozó csatlakozna. A tervezett sztrájkot először egy április 23-i gyűlésen jelentették be, amelyen 40 ezer munkavállaló vett részt. A szakszervezet közlése szerint ez

a megmozdulás aznap 58 százalékkal vetette vissza a félvezető-bérgyártást, míg a memóriachip-gyártás 18 százalékkal csökkent.

A vita középpontjában a Samsung teljesítményalapú bónuszrendszere áll. A szakszervezet azt követeli, hogy a vállalat a működési eredményének 15 százalékát ossza szét a dolgozók között teljesítménybónusz formájában. Emellett a bónuszok felső korlátjának megszüntetését és a juttatási rendszer átláthatóvá tételét is kérik. A Samsung vezetése ezzel szemben 10 százalékos nyereségrészesedést és egy egyszeri különjuttatást ajánlott fel.

A szakszervezet becslése szerint egy tizennyolc napos sztrájk mintegy 30 ezer milliárd won, azaz nagyjából 20 milliárd dolláros kárt okozna a vállalatnak. "Sajnálattal állapítom meg, hogy a szakszervezet által benyújtott követelések egyikét sem tárgyalták érdemben" – mondta Csö Szünghó szakszervezeti képviselő a Reutersnek nyilatkozva.

A dél-koreai kormány egyértelműen állást foglalt az ügyben. Ku Juncsol pénzügyminiszter az X-en közzétett bejegyzésében "mélységes sajnálatát" fejezte ki a tárgyalások kudarca miatt. Egyúttal hangsúlyozta, hogy "sztrájkra semmilyen körülmények között nem kerülhet sor". Kim Minszök miniszterelnök pedig utasítást adott a kormányzatnak, hogy szorosan kísérje figyelemmel a helyzetet, és aktívan segítse elő a megegyezést.

A kormányzati nyilatkozatok hatására a Samsung részvényárfolyama 6 százalékos mínuszból korrigált, és a nap végére pluszba fordult. A vállalat egyébként az első negyedévben 57,2 ezer milliárd won működési eredményt ért el. Ez az előző év azonos időszakához képest több mint nyolcszoros növekedést jelent, ami elsősorban a félvezető-üzletág robbanásszerű bővülésének köszönhető.

