  • Megjelenítés
Óriási a baj a chipgyártó nagyhatalomnál: hetekre megbénulhat a termelés
Üzlet

Óriási a baj a chipgyártó nagyhatalomnál: hetekre megbénulhat a termelés

Portfolio
A Samsung Electronics részvényárfolyama a szerdai kereskedésben átmenetileg több mint hat százalékot zuhant, mielőtt visszapattant, az ijedtség oka az volt, hogy a vállalat nem tudott megállapodásra jutni a szakszervezettel a bérekről - számolt be a Cnbc.

A szakszervezet május 21-től tizennyolc napos sztrájkot helyezett kilátásba, amennyiben a vállalat nem teljesíti a követeléseiket. Az előzetes becslések szerint a munkabeszüntetéshez több mint 41 ezer dolgozó csatlakozna. A tervezett sztrájkot először egy április 23-i gyűlésen jelentették be, amelyen 40 ezer munkavállaló vett részt. A szakszervezet közlése szerint ez

a megmozdulás aznap 58 százalékkal vetette vissza a félvezető-bérgyártást, míg a memóriachip-gyártás 18 százalékkal csökkent.

A vita középpontjában a Samsung teljesítményalapú bónuszrendszere áll. A szakszervezet azt követeli, hogy a vállalat a működési eredményének 15 százalékát ossza szét a dolgozók között teljesítménybónusz formájában. Emellett a bónuszok felső korlátjának megszüntetését és a juttatási rendszer átláthatóvá tételét is kérik. A Samsung vezetése ezzel szemben 10 százalékos nyereségrészesedést és egy egyszeri különjuttatást ajánlott fel.

A szakszervezet becslése szerint egy tizennyolc napos sztrájk mintegy 30 ezer milliárd won, azaz nagyjából 20 milliárd dolláros kárt okozna a vállalatnak. "Sajnálattal állapítom meg, hogy a szakszervezet által benyújtott követelések egyikét sem tárgyalták érdemben" – mondta Csö Szünghó szakszervezeti képviselő a Reutersnek nyilatkozva.

Még több Üzlet

Veszteségben fuldokolnak a magyar fuvarozók, és egyre kevesebben vannak

Illegális gyümölcsárusok bukkantak fel, több tonna gyümölcsöt kellett megsemmisíteni

Fontos találkozóra figyelnek a piacok - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

A dél-koreai kormány egyértelműen állást foglalt az ügyben. Ku Juncsol pénzügyminiszter az X-en közzétett bejegyzésében "mélységes sajnálatát" fejezte ki a tárgyalások kudarca miatt. Egyúttal hangsúlyozta, hogy "sztrájkra semmilyen körülmények között nem kerülhet sor". Kim Minszök miniszterelnök pedig utasítást adott a kormányzatnak, hogy szorosan kísérje figyelemmel a helyzetet, és aktívan segítse elő a megegyezést.

A kormányzati nyilatkozatok hatására a Samsung részvényárfolyama 6 százalékos mínuszból korrigált, és a nap végére pluszba fordult. A vállalat egyébként az első negyedévben 57,2 ezer milliárd won működési eredményt ért el. Ez az előző év azonos időszakához képest több mint nyolcszoros növekedést jelent, ami elsősorban a félvezető-üzletág robbanásszerű bővülésének köszönhető.

samsungelectronics

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Fontos üzenetet kaptak Amerikából a befektetők - Mutatjuk, hogy reagált a forint
Megalakult a Tisza-kormány - Szerdán érkeznek az új bejelentések az első kormányülés után
Vegyesen zárt Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility