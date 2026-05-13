Társkeresési trendek: az AI karjaiban kötnek ki a magányos magyar szinglik

Egy nő elvált a férjétől, hogy a mesterséges intelligenciával kezdjen szerelmi viszonyba. Egy japán nő házasságot kötött egy általa létrehozott AI-személyiséggel. Egy házas férfi teljes érzelmi kötődést épített ki a ChatGPT-vel, sőt meg is kérte a kezét. Ez csak pár példa az elmúlt egy évből arra, hogy milyen valószerűtlen kötődésre is képes az ember, ha a kapcsolódási vágyai nem teljesülnek a való életben - írja közleményében a Randivonal.
Nem sci-fi: az AI már a mindennapok része lett
Tízből hat Randivonal felhasználó kérte már az életében legalább egyszer a mesterséges intelligencia segítségét,
45 százalékuk eddig többször is felkereste már valamelyik AI platformot.
A párkeresők közül arányaiban a legtöbben (93%) információgyűjtésre szokták használni a mesterséges intelligenciát, és a megkérdezettek harmada napi szinten veszi igénybe erre.
„Talán nem meglepő, hogy a fiatalabbak nyitottabbak az AI-ra. A 20 és 49 év közöttiek valamivel több mint a fele fordult már többször is a mesterséges intelligenciához, de minden harmadik 60 év felettiről is elmondható ugyanez” – emeli ki Weiler Péter a Randivonal.hu vezérigazgatója.
Tanácsadó, beszélgetőpartner és lassan lelkitárs is lesz az AI?
Minden harmadik párkereső kérte már a mesterséges intelligencia segítségét az online társkeresőn bemutatkozó szöveg vagy a saját gondolatainak megfogalmazásában, és tízből egy megkérdezett napi rendszerességgel használja valamelyik AI platformot csevegésre. További érdekesség, hogy a megkérdezettek 27 százaléka fordult már az AI-hoz lelki problémával, és 8 százalékuk napi szinten keresi fel emiatt. Emellett a magány érzésének oldásában is kézenfekvő megoldásnak tűnik a mesterséges intelligencia, ugyanis minden ötödik párkereső fordult már azért az AI-hoz, hogy ne érezze magát magányosnak, és 10%-uk ezt legalább heti rendszerességgel teszi.
“A kutatások szerint a szinglik gyakrabban érzik magukat magányosnak, és a megkérdezett párkeresők közül sokan vannak, akik az AI társaságát keresik, hogy megosszák vele a problémáikat” – emeli ki Rövid Irén szociológus, a szingliterkep.hu alapítója. „Tízből négy válaszadó fordult már a mesterséges intelligenciához azért, hogy legyen kivel beszélgetnie” – mutat rá a szociológus.
De mi lesz az emberi kapcsolatokkal?
A megtapasztalt segítség mellett a félelmek és kétségek is erősen jelen vannak a kutatásban résztvevőknél. Tízből hárman attól tartanak, hogy az AI kiváltja az emberi kapcsolatokat, és a társkeresők közel ötöde aggódik, hogy leendő párja inkább az AI-val, mint vele osztja meg majd a gondolatait. Mindezt viszont megkérdőjelezi az az eredmény, amely szerint legalább ugyanennyien úgy vélik, hogy az AI jobban meg tudja érteni őket, mint az emberek, de csak 11% szerint lehet az AI-val emberi kapcsolatot kialakítani.
A párkeresők többsége tehát még mindig a személyes kapcsolatokban hisz, egy valóságos kapcsolatra, létező, megbízható, támogató társra vágyik
- emeli ki Weiler Péter.
A nők közül jóval többen vannak azok, akik tartanak attól, hogy az AI átveszi majd az emberi kapcsolatok helyét, és közösségbe tartozás helyett, inkább a mesterséges intelligencia társaságát keressük majd. A nőkhöz képest a férfiaknál viszont valamivel többen gondolják úgy, hogy lehet az AI-val is olyan kapcsolatot kialakítani, mint egy emberrel, illetve érzik úgy, hogy a mesterséges intelligencia jobban meg tudja őket érteni, mint az emberek.
A kutatásról
Az online kérdőíves kutatásra 2026. január 20. és február 2. között került sor a Randivonal.hu felhasználóinak körében, melyen közel 2100-an vettek részt.
