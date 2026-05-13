Történelmi megállapodás készül: irdatlan összeget kaphat az egyik legismertebb mesterséges intelligencia

A Bloomberg értesülései szerint a tárgyalások még korai szakaszban járnak. A megállapodás akár június végéig is lezárulhat, bár a feltételeket egyelőre nem véglegesítették, és előzetes szándéknyilatkozatot sem írtak alá. A társaság a meglévő befektetőivel is egyeztet a további részvételükről.

A friss forrásbevonás jól tükrözi az Anthropic rohamosan növekvő tőkeigényét.

A vállalatnak hatalmas számítási infrastruktúrába kell befektetnie

ahhoz, hogy lépést tudjon tartani a mesterségesintelligencia-termékei iránti piaci kereslettel. A Bloomberg korábbi értesülései szerint a cég emellett már akár októberben tőzsdére is léphet.

Az Anthropic az elmúlt hetekben két jelentős megállapodást is kötött technológiai óriásvállalatokkal. A Google anyavállalata, az Alphabet 10 milliárd dolláros befektetést vállalt 350 milliárd dolláros cégérték mellett. Bizonyos teljesítménycélok elérése esetén ráadásul további 30 milliárd dollárt fektethet a vállalatba. Az Amazon szintén 5 milliárd dollárt fektet be ugyanezen az értékeltségen, amelyet idővel akár 20 milliárd dollárral is megtoldhat. Egyelőre nem világos, hogy ezek a vállalatok részt vesznek-e a most tervezett finanszírozási körben is.

A 2021-ben egykori OpenAI-alkalmazottak által alapított Anthropic mára az AI-szektor egyik meghatározó szereplőjévé vált. Ezt különösen az üzleti felhasználásra szánt eszközeinek, például a kódolási és kiberbiztonsági megoldásainak köszönheti. A 900 milliárd dollárt meghaladó értékeltség egyben azt is jelentené, hogy az Anthropic megelőzi fő riválisát, az OpenAI-t, amelyet a legutóbbi, márciusi tőkebevonás során 852 milliárd dollárra értékeltek.

