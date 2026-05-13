Újabb ország nagybankjai kaphatják meg a veszélyes tudású AI-modellt

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A Mythos komoly kihívások elé állítja a bankszektort. Különösen azokat a pénzintézeteket veszélyezteti, amelyek elavult informatikai rendszereket használnak. Kiberbiztonsági szakértők szerint a modell jelentős kockázatokat hordoz, ami miatt a felügyeleti hatóságok már több figyelmeztetést is kiadtak.

Az Egyesült Államokban több bank már hozzáférést kapott a rendszerhez.

Az Anthropic emellett a szolgáltatás kiterjesztését tervezi az európai és a brit pénzintézetek számára is.

Most a japán piac következik: a Micubisi UFJ Financial Group, a Mizuho Financial Group és a Szumitomo Micui Financial Group egyaránt érintett. A pénzintézetek egyike sem kívánta kommentálni az értesülést, és az Anthropic sem reagált a megkeresésekre.

Katajama Szacuki japán pénzügyminiszter kedden találkozott Scott Bessenttel, az amerikai pénzügyminiszterrel. A megbeszélést követően bejelentette, hogy Japán még ezen a héten új munkacsoportot hoz létre. A testület az állami és a magánszektort egyaránt bevonja, feladata pedig a Mythos által a japán pénzügyi rendszerre jelentett kiberbiztonsági kockázatok kezelése lesz. A munkacsoport első ülését csütörtökre tűzték ki.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images