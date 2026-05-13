Újabb ország nagybankjai kaphatják meg a veszélyes tudású AI-modellt

A Mythos komoly kihívások elé állítja a bankszektort. Különösen azokat a pénzintézeteket veszélyezteti, amelyek elavult informatikai rendszereket használnak. Kiberbiztonsági szakértők szerint a modell jelentős kockázatokat hordoz, ami miatt a felügyeleti hatóságok már több figyelmeztetést is kiadtak.
Az Egyesült Államokban több bank már hozzáférést kapott a rendszerhez.
Az Anthropic emellett a szolgáltatás kiterjesztését tervezi az európai és a brit pénzintézetek számára is.
Most a japán piac következik: a Micubisi UFJ Financial Group, a Mizuho Financial Group és a Szumitomo Micui Financial Group egyaránt érintett. A pénzintézetek egyike sem kívánta kommentálni az értesülést, és az Anthropic sem reagált a megkeresésekre.
Katajama Szacuki japán pénzügyminiszter kedden találkozott Scott Bessenttel, az amerikai pénzügyminiszterrel. A megbeszélést követően bejelentette, hogy Japán még ezen a héten új munkacsoportot hoz létre. A testület az állami és a magánszektort egyaránt bevonja, feladata pedig a Mythos által a japán pénzügyi rendszerre jelentett kiberbiztonsági kockázatok kezelése lesz. A munkacsoport első ülését csütörtökre tűzték ki.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Harminc nap alatt felállt a Tisza-kormány – mi jön most?
Megnéztük, mit hozhat az első 100 nap.
Fordul a kocka – az EU letiltja Ursula von der Leyen vitatott paktumának kulcselemét
Az Európai Bizottság váratlan védőhálót húzhat az uniós gazdák köré.
Magyar Péter bejelentette, milyen azonnali lépésekre készül a Tisza-kormány az első ülésén
Szimbolikus helyen ülnek össze először.
Egyre több bank kapja meg a veszélyes AI-t, fejvesztve tömik be a legveszélyesebb biztonsági réseket
Nagy a nyomás a szektoron.
Árulkodó műholdképek érkeztek: fontos csatát nyert meg az Egyesült Államok az olajháborúban?
Az amerikai haditengerészeti blokád egyre komolyabb nyomás alá helyezi Teheránt.
Sam Altman vallomása: hajmeresztő követelésekkel állt elő Elon Musk, kiakadtak a kutatók az OpenAI-nál
A világ leggazdagabb emberéről vallott az AI-guru.
Júniusban elkezdik kiutalni Ukrajnának a 90 milliárd eurós uniós hitelt
Az Orbán-kormány egyik utolsó lépése volt a blokkolás elengedése.
Donald Trump: "nagyon közel" az ukrajnai háború vége
Az amerikai elnök bizakodó.
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.