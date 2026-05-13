  • Megjelenítés
Újabb ország nagybankjai kaphatják meg a veszélyes tudású AI-modellt
Üzlet

Újabb ország nagybankjai kaphatják meg a veszélyes tudású AI-modellt

Portfolio
Japán három legnagyobb bankja mintegy két héten belül hozzáférést kaphat az Anthropic által fejlesztett, Mythos nevű mesterségesintelligencia-modellhez – közölte egy, az ügyet jól ismerő forrás. A témával a május 28-ai Financial IT konferenciánk kiberbiztonsági szekciójában is foglalkozunk majd.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Mythos komoly kihívások elé állítja a bankszektort. Különösen azokat a pénzintézeteket veszélyezteti, amelyek elavult informatikai rendszereket használnak. Kiberbiztonsági szakértők szerint a modell jelentős kockázatokat hordoz, ami miatt a felügyeleti hatóságok már több figyelmeztetést is kiadtak.

Az Egyesült Államokban több bank már hozzáférést kapott a rendszerhez.

Az Anthropic emellett a szolgáltatás kiterjesztését tervezi az európai és a brit pénzintézetek számára is.

Most a japán piac következik: a Micubisi UFJ Financial Group, a Mizuho Financial Group és a Szumitomo Micui Financial Group egyaránt érintett. A pénzintézetek egyike sem kívánta kommentálni az értesülést, és az Anthropic sem reagált a megkeresésekre.

Még több Üzlet

Lecsapott a hideg, éjszaka havazott Magyarországon

Váratlan telefonhívás jött Trumptól: az utolsó pillanatban csatlakozott az amerikai gigadelegációhoz az Nvidia vezére

Fontos találkozóra figyelnek a piacok - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Katajama Szacuki japán pénzügyminiszter kedden találkozott Scott Bessenttel, az amerikai pénzügyminiszterrel. A megbeszélést követően bejelentette, hogy Japán még ezen a héten új munkacsoportot hoz létre. A testület az állami és a magánszektort egyaránt bevonja, feladata pedig a Mythos által a japán pénzügyi rendszerre jelentett kiberbiztonsági kockázatok kezelése lesz. A munkacsoport első ülését csütörtökre tűzték ki.

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés
Kapcsolódó cikkünk

Egyre több bank kapja meg a veszélyes AI-t, fejvesztve tömik be a legveszélyesebb biztonsági réseket

Készítik a pénzügyi rendszert a legrosszabbra: beláthatatlan pusztítást hozhat a legújabb amerikai mesterséges intelligencia

Bejelentést tett a Pentagon: már a legújabb, veszélyesnek tartott mesterséges intelligencia védi a rendszereiket

Durva zavarokra figyelmeztettek a pénzügyi rendszerben a legújabb AI-modellek miatt

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fontos üzenetet kaptak Amerikából a befektetők - Mutatjuk, hogy reagált a forint
Megalakult a Tisza-kormány - Szerdán érkeznek az új bejelentések az első kormányülés után
Vegyesen zárt Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility