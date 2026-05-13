Újra jön az inflációkövető korrekció, emeli díjait a Telekom

Az „önkéntes díjkorlátozás” lejártával a társaság 2026. július 1-jei hatállyal, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 2025. évi átlagos fogyasztói árváltozás értékével megegyező,

4,4%-os mértékű díjkorrekciót alkalmaz a Telekom

– áll a negyedéves jelentésben.

A 2026. március 12-étől érvényben lévő díjcsomagokra kötött ügyfélszerződéseket a díjkorrekció nem érinti, valamint ezen díjcsomagok árai 2026. július 1-től is változatlanok maradnak - közölte a cég.

Az inflációkövető díjkorrekció 2022-ig nyúlik vissza, amikor azzal találták szembe magukat a hazai távközlési vállalatok, hogy a költségeik jelentősen megemelkedtek, miután az infláció az 1990-es évek vége óta nem látott magasságba emelkedett, kétszámjegyűvé vált. A feszített munkaerőpiacon a munkaerőköltségek növekedésére rátettek egy lapáttal az orosz-ukrán háború kirobbanása miatt elszálló energiaárak, amire a távközlési cégek érzékenyek, mivel nagy a súlya a működésben az energiaköltségeknek. Mindeközben a távközlési extraprofitadók is sokmilliárd forinttal terhelték őket. Ilyen környezetben döntöttek úgy a telekomcégek, hogy bevezetik az éves szintű inflációkövető díjemeléseket.

A Magyar Telekom 2022 szeptemberében emelte be az ügyfélszerződések általános szerződési feltételei közé az inflációkövető díjkorrekció klauzulát, amely alapján minden évben a havi előfizetési díjak a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett megelőző üzleti évi átlagos fogyasztói árindex mértékével egyezően változnak. Ennek jegyében 2023 márciusától 14,5 százalékkal emelte a díjakat a Telekom. 2024-ben az előző évi inflációnál (17,6 százalék) kisebb mértékű, 15 százalékos emelést vitt véghez a Telekom, amit azzal indokolt, hogy erős a verseny a piacon, míg 2025 április 1-től elvileg 3,7 százalékos emelés lépett volna életbe, ami megfelel a 2024-es éves inflációs adatnak, de ettől a magyar kormány kérésére (a többi távközlési szolgáltatóhoz hasonlóan) elállt a Telekom.

Korábban már kiderült, hogy a Yettel is emeli júliustól a díjait, hasonlóképp 4,4 százalékkal - derül ki a hvg.hu gyűjtéséből.

