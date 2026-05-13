  • Megjelenítés
Váratlan felfedezést tettek a magyar orvosok: egy ismert eszköz tompította a műtétek utáni fájdalmat
Üzlet

Váratlan felfedezést tettek a magyar orvosok: egy ismert eszköz tompította a műtétek utáni fájdalmat

Portfolio
A Semmelweis Egyetem legújabb kutatása szerint a virtuális valóság (VR) használata csökkentheti a serdülők fájdalomérzetét a műtéteket követő első órában. A technológia a beavatkozás előtti szorongást nem enyhítette számottevően, figyelemelterelő hatása miatt azonban a jövőben hasznos kiegészítője lehet a kórházi ellátásnak - számolt be a Semmelweis Egyetem.

A Gyermekgyógyászati Klinikán végzett vizsgálatba ötven, 13 és 18 év közötti, tölcsérmellkas-műtétre váró beteget vontak be. A résztvevők egyik fele a beavatkozás előtti órában VR-szemüveget használt. A másik csoport eközben a megszokott ellátásban részesült. A kutatók eredetileg arra keresték a választ, hogy a technológia képes-e mérsékelni a műtét előtti stresszt. Ez a feszültség ugyanis a későbbiekben akár rémálmokhoz vagy tartós szorongáshoz is vezethet a fiataloknál.

Az eredmények alapján a VR-szemüveg nem hozott áttörést a feszültség oldásában.

A műtőbe érkezéskor mindkét csoport egyformán szorongott. A szakemberek szerint ezt az okozhatta, hogy a beavatkozás előtt rutinszerűen alkalmazott gyógyszeres előkészítés, a premedikáció elfedte a virtuális valóság esetleges jótékony hatását.

Meglepő módon viszont a műtét utáni fájdalomérzetben átmeneti, de jelentős különbség mutatkozott.

Még több Üzlet

Történelmi megállapodás készül: irdatlan összeget kaphat az egyik legismertebb mesterséges intelligencia

Fontos találkozóra figyelnek a piacok - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Megkezdi a saját részvények visszavásárlását a Telekom

Az operációt követő első órában a VR-t használó fiatalok egyértelműen alacsonyabb fájdalomszintről számoltak be, mint társaik. Bár ez az enyhülés a későbbiekben már nem volt mérhető, a megfigyelés jól rámutat a technológia kiváló figyelemelterelő képességére.

Míg a kisebb gyermekeknél már bizonyított a VR fájdalom- és szorongásoldó hatása, a serdülőknél eddig kevésbé vizsgálták a módszert. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a virtuális valóság a jövőben sem fogja helyettesíteni a hagyományos fájdalomcsillapítókat és a szakszerű anesztéziát. Ennek ellenére

a technológia sokat javíthat a betegek kórházi élményén.

további vizsgálatok feladata lesz feltérképezni a módszer gyakorlati alkalmazását, valamint azt, hogyan építhető be a leghatékonyabban a gyógyulási és a korai rehabilitációs folyamatokba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Fontos üzenetet kaptak Amerikából a befektetők - Mutatjuk, hogy reagált a forint
Megalakult a Tisza-kormány - Szerdán érkeznek az új bejelentések az első kormányülés után
Vegyesen zárt Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility