Váratlan felfedezést tettek a magyar orvosok: egy ismert eszköz tompította a műtétek utáni fájdalmat

A Gyermekgyógyászati Klinikán végzett vizsgálatba ötven, 13 és 18 év közötti, tölcsérmellkas-műtétre váró beteget vontak be. A résztvevők egyik fele a beavatkozás előtti órában VR-szemüveget használt. A másik csoport eközben a megszokott ellátásban részesült. A kutatók eredetileg arra keresték a választ, hogy a technológia képes-e mérsékelni a műtét előtti stresszt. Ez a feszültség ugyanis a későbbiekben akár rémálmokhoz vagy tartós szorongáshoz is vezethet a fiataloknál.
Az eredmények alapján a VR-szemüveg nem hozott áttörést a feszültség oldásában.
A műtőbe érkezéskor mindkét csoport egyformán szorongott. A szakemberek szerint ezt az okozhatta, hogy a beavatkozás előtt rutinszerűen alkalmazott gyógyszeres előkészítés, a premedikáció elfedte a virtuális valóság esetleges jótékony hatását.
Meglepő módon viszont a műtét utáni fájdalomérzetben átmeneti, de jelentős különbség mutatkozott.
Az operációt követő első órában a VR-t használó fiatalok egyértelműen alacsonyabb fájdalomszintről számoltak be, mint társaik. Bár ez az enyhülés a későbbiekben már nem volt mérhető, a megfigyelés jól rámutat a technológia kiváló figyelemelterelő képességére.
Míg a kisebb gyermekeknél már bizonyított a VR fájdalom- és szorongásoldó hatása, a serdülőknél eddig kevésbé vizsgálták a módszert. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a virtuális valóság a jövőben sem fogja helyettesíteni a hagyományos fájdalomcsillapítókat és a szakszerű anesztéziát. Ennek ellenére
a technológia sokat javíthat a betegek kórházi élményén.
további vizsgálatok feladata lesz feltérképezni a módszer gyakorlati alkalmazását, valamint azt, hogyan építhető be a leghatékonyabban a gyógyulási és a korai rehabilitációs folyamatokba.
