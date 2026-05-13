Váratlan telefonhívás jött Trumptól: az utolsó pillanatban csatlakozott az amerikai gigadelegációhoz az Nvidia vezére

Huang kedden még nem szerepelt a delegáció tagjai között. Donald Trump azonban személyesen hívta fel telefonon, és felkérte a csatlakozásra. Az Nvidia vezetője ezután Anchorage-ba repült, és az Air Force One tervezett köztes leszállásakor szállt fel az elnöki gépre.
A delegáció tagja többek között Tim Cook (Apple), Elon Musk (Tesla), Kelly Ortberg (Boeing) és David Solomon (Goldman Sachs) is.
Valamennyiük vállalata jelentős kínai kitettséggel rendelkezik.
Trump a közösségi médiában azt írta, megtiszteltetés számára, hogy ilyen cégvezetők kísérik el. Hozzátette: Hszi Csin-pingtől elsőként azt fogja kérni, hogy "nyissa meg" Kínát az amerikai vállalatok előtt. A 36 órásra tervezett pekingi csúcstalálkozón várhatóan a vámok, Tajvan és a közel-keleti konfliktus is napirendre kerül.
A legfontosabb Nvidia-specifikus téma a fejlett H200-as AI-chipek kínai értékesítésének pekingi engedélyezése lehet. Ezeket a processzorokat olyan modellek betanítására és futtatására használják, mint a ChatGPT. Exportjukhoz eddig mindig washingtoni engedélyre volt szükség, mivel az Egyesült Államok attól tartott, hogy a technológia Kína katonai képességeit erősítené. Trump kormánya 2025 végén fordított az addigi amerikai politikán, és megadta az exportengedélyeket, Peking azonban továbbra is akadályozza a szállításokat.
A helyzet meglehetősen bonyolult előzményekkel bír. Kína tavaly visszautasította az Nvidia kevésbé fejlett, H20-as chipjeinek importját, és csak ezután merült fel a H200-asok értékesítésének lehetősége. Huang márciusban bejelentette, hogy Washington "számos kínai ügyfél" számára engedélyezte a szállítást. Az Nvidia ekkor meg is kezdte a termelés felfuttatását, részben a kínai cégektől érkezett hivatalos megrendelések alapján. Ezek a vállalatok azonban később közölték, hogy mégsem tudják lebonyolítani a tranzakciókat. Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter áprilisban megerősítette, hogy egyetlen H200-as chip sem jutott el Kínába. Elmondása szerint a kínai központi kormányzat megtiltotta nekik a vásárlást, mivel a hazai ipar fejlesztésére akarják összpontosítani a beruházásokat. Kína ugyanis önellátásra törekszik a félvezetőiparban, és a hazai szereplőket, mindenekelőtt a Huaweit igyekszik erősíteni.
Az Nvidia egy rövid közleményben annyit írt, hogy
Jensen Trump elnök meghívására vesz részt a csúcstalálkozón, hogy támogassa Amerikát és a kormányzat céljait.
Címlapkép forrása: Portfolio
Harminc nap alatt felállt a Tisza-kormány – mi jön most?
Megnéztük, mit hozhat az első 100 nap.
Fordul a kocka – az EU letiltja Ursula von der Leyen vitatott paktumának kulcselemét
Az Európai Bizottság váratlan védőhálót húzhat az uniós gazdák köré.
Magyar Péter bejelentette, milyen azonnali lépésekre készül a Tisza-kormány az első ülésén
Szimbolikus helyen ülnek össze először.
Egyre több bank kapja meg a veszélyes AI-t, fejvesztve tömik be a legveszélyesebb biztonsági réseket
Nagy a nyomás a szektoron.
Árulkodó műholdképek érkeztek: fontos csatát nyert meg az Egyesült Államok az olajháborúban?
Az amerikai haditengerészeti blokád egyre komolyabb nyomás alá helyezi Teheránt.
Sam Altman vallomása: hajmeresztő követelésekkel állt elő Elon Musk, kiakadtak a kutatók az OpenAI-nál
A világ leggazdagabb emberéről vallott az AI-guru.
Júniusban elkezdik kiutalni Ukrajnának a 90 milliárd eurós uniós hitelt
Az Orbán-kormány egyik utolsó lépése volt a blokkolás elengedése.
Donald Trump: "nagyon közel" az ukrajnai háború vége
Az amerikai elnök bizakodó.
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.