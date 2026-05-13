Váratlan telefonhívás jött Trumptól: az utolsó pillanatban csatlakozott az amerikai gigadelegációhoz az Nvidia vezére

Huang kedden még nem szerepelt a delegáció tagjai között. Donald Trump azonban személyesen hívta fel telefonon, és felkérte a csatlakozásra. Az Nvidia vezetője ezután Anchorage-ba repült, és az Air Force One tervezett köztes leszállásakor szállt fel az elnöki gépre.

A delegáció tagja többek között Tim Cook (Apple), Elon Musk (Tesla), Kelly Ortberg (Boeing) és David Solomon (Goldman Sachs) is.

Valamennyiük vállalata jelentős kínai kitettséggel rendelkezik.

Trump a közösségi médiában azt írta, megtiszteltetés számára, hogy ilyen cégvezetők kísérik el. Hozzátette: Hszi Csin-pingtől elsőként azt fogja kérni, hogy "nyissa meg" Kínát az amerikai vállalatok előtt. A 36 órásra tervezett pekingi csúcstalálkozón várhatóan a vámok, Tajvan és a közel-keleti konfliktus is napirendre kerül.

A legfontosabb Nvidia-specifikus téma a fejlett H200-as AI-chipek kínai értékesítésének pekingi engedélyezése lehet. Ezeket a processzorokat olyan modellek betanítására és futtatására használják, mint a ChatGPT. Exportjukhoz eddig mindig washingtoni engedélyre volt szükség, mivel az Egyesült Államok attól tartott, hogy a technológia Kína katonai képességeit erősítené. Trump kormánya 2025 végén fordított az addigi amerikai politikán, és megadta az exportengedélyeket, Peking azonban továbbra is akadályozza a szállításokat.

A helyzet meglehetősen bonyolult előzményekkel bír. Kína tavaly visszautasította az Nvidia kevésbé fejlett, H20-as chipjeinek importját, és csak ezután merült fel a H200-asok értékesítésének lehetősége. Huang márciusban bejelentette, hogy Washington "számos kínai ügyfél" számára engedélyezte a szállítást. Az Nvidia ekkor meg is kezdte a termelés felfuttatását, részben a kínai cégektől érkezett hivatalos megrendelések alapján. Ezek a vállalatok azonban később közölték, hogy mégsem tudják lebonyolítani a tranzakciókat. Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter áprilisban megerősítette, hogy egyetlen H200-as chip sem jutott el Kínába. Elmondása szerint a kínai központi kormányzat megtiltotta nekik a vásárlást, mivel a hazai ipar fejlesztésére akarják összpontosítani a beruházásokat. Kína ugyanis önellátásra törekszik a félvezetőiparban, és a hazai szereplőket, mindenekelőtt a Huaweit igyekszik erősíteni.

Az Nvidia egy rövid közleményben annyit írt, hogy

Jensen Trump elnök meghívására vesz részt a csúcstalálkozón, hogy támogassa Amerikát és a kormányzat céljait.

