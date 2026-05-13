Vége a vásárlók átverésének: bíróság csapott le a jól ismert csokoládé gyártójára a rejtett súlycsökkentés miatt
Egy német bíróság kimondta, hogy a Mondelez megtévesztette a vásárlókat, a vállalat ugyanis 100 grammról 90 grammra csökkentette a Milka csokoládék tömegét anélkül, hogy a csomagolást érdemben megváltoztatta volna. A döntés egy fogyasztóvédelmi szervezet által indított per nyomán született meg.

A bíróság szerdai határozata kimondja, hogy az évek óta jól ismert termék csomagolása által keltett vizuális benyomás már nem felel meg a tényleges nettó tömegnek. A Mondelez 2025 elején hajtotta végre a termék súlyának csökkentését.

Az eljáró bíróság szerint a csomagoláson közérthetően és jól láthatóan fel kellett volna tüntetni a mennyiség megváltozását.

Ennek a tájékoztatásnak legalább a módosítást követő négy hónapon át szerepelnie kellett volna, hogy a fogyasztók egyértelműen értesüljenek róla.

Az ítélet egyelőre nem jogerős, a Mondeleznek egy hónap áll rendelkezésére a fellebbezés benyújtására. A vállalat szóvivője a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy tudomásul vették és komolyan veszik a döntést. Jelenleg részletesen vizsgálják a határozat indokolását.

Az élelmiszeripari óriáscég korábban a megváltozott gazdasági körülményekkel indokolta a Milka csokoládék tömegcsökkentését. Érvelésük szerint a korábbinál összetettebb és instabilabb piaci környezetben csak így tudták fenntartani a termék megszokott minőségét. Ez a gyakorlat zsugorinfláció néven vált ismertté, és az elmúlt években szerte Európában a fogyasztóvédelmi szervezetek célkeresztjébe került. A jelenség lényege, hogy a vállalatok a nyílt áremelés helyett a termék kiszerelését csökkentik, miközben a csomagolás látszólag változatlan marad.

Forrás: Reuters

