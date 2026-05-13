Veszteségben fuldokolnak a magyar fuvarozók, és egyre kevesebben vannak

Az útdíj-sokk elmaradt, mégis infláció felett drágult a fuvarozás
Az 54,3%-os útdíjemelést a szektor szerencsére elkerülte, az iparági költségbázis ugyanakkor így is messze az infláció felett emelkedett. Az 1,8%-os átlagos inflációval szemben a DigiLog Consulting a
nemzetközi fuvarozásban 6,9%-os, a belföldi fuvarozásban pedig 3,5%-os összköltség-növekedést mért
2026 első negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva. A drágulás gyakorlatilag minden költségelemet érintett: a gépjárművezetői bérek 7,4–8,7%-kal, az autópályadíjak 2–8%-kal, a járművek finanszírozási költsége 4–6%-kal, a lízingkamatok 8–11%-kal, az egyéb működési költségek pedig 3–5%-kal nőttek.
A hatékonysági és termelékenységi mutatók – a járművek futásteljesítménye, az üresen megtett kilométerek aránya – az előző évi bázishoz képest ezúttal stagnáltak, így a fuvarozó vállalkozások hatékonyságjavítással sem tudták ellensúlyozni a költségoldali nyomást.
A védett ár segített, de az erősödő forint visszaütött
A védett üzemanyagár valóban megóvta a hazai fuvarozókat a tömeges csődöktől, ám a 615 Ft/l áron rögzített gázolaj áldásos hatásait a nemzetközi fuvarozók csak részben tudják érvényesíteni, mivel külföldön továbbra is piaci áron kénytelenek tankolni. A forint árfolyamának erősödése szintén elsősorban a nemzetközi viszonylatban dolgozó vállalkozásokat sújtotta:
a kedvezőtlen árfolyamhatás önmagában 2%-os profitcsökkenést okozott az első negyedévben.
Az áruforgalom visszaesése a szektor legnagyobb kihívása
A hazai GDP – a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint – a KSH alapján 1,7%-kal bővült 2026 első negyedévében az egy évvel korábbi szinthez képest. A közúti fuvarozás volumenének legnagyobb részét adó ipari termelés – ami a GDP hozzávetőleg 20–25%-át teszi ki – hosszú idő után végre pozitív tartományba fordult: januárban –3,5%, februárban –0,9%, márciusban viszont már +6,7% volt a nyers adatok alapján, az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ez óvatos bizakodásra adhat okot a következő negyedévekre nézve.
A schengeni bővítés következtében tovább nőtt a régiós verseny: a román fuvarozók a korábbinál is nagyobb számban jelennek meg a magyar belföldi és nemzetközi fuvarpiacon, ezzel jelentős többletkapacitást és árnyomást hozva a már amúgy is gyenge piacra.
Fogynak a fuvarozók – 2,5 éve veszteséges az ágazat
Az előző év azonos időszakához képest a DigiLog Consulting a nemzetközi fuvarozásban 1,6%-os, a belföldi szegmensben pedig 3,2%-os fuvardíj-emelkedést mért 2026 első negyedévében. A sikeres áremelések ellenére a fuvarozók nem tudták maradéktalanul áthárítani a 6,9, illetve 3,5%-os költségnövekedést a január–márciusi időszakban. A teljes kompenzációhoz a nemzetközi viszonylatban további 5,4%-os, a belföldiben pedig további 0,3%-os díjemelésre lett volna szükség. Az alacsony szállítási volumenek miatt jelentkező kapacitásfelesleg azonban nem tett lehetővé ekkora áthárítást, így a közúti iparág – iparági átlagban – ebben a negyedévben sem tudott profitot realizálni.
Ezzel már a tizedik egymást követő negyedévben hiányzik a nyereség a szektorból, ami szükségszerűen maga után vonja a beruházások elmaradását, a kapacitások csökkentését és a vállalkozások számának visszaesését. 2026. március 31-én Magyarországon 11 663 fuvarozó vállalkozást tartottak nyilván, ami 82-vel (–0,7%) kevesebb az előző negyedévhez képest, és 1 534-gyel (–11,6%) marad el a 2021-es csúcstól.
Mit hozhat az év hátralévő része?
Az elemzők a hazai GDP esetében 1–2%-os bővülésre számítanak, az ipari termelés érdemi felpattanására azonban nem lehet alapozni, így
a fuvarozási szolgáltatások iránti kereslet sem fog számottevően emelkedni 2026-ban.
A költségek inflációnál magasabb ütemű emelkedésére kell készülni, amit a védett ár esetleges kivezetése és a forint további erősödése fokozhat. A fuvardíjak emelkedése a lanyha kereslet ellenére is folytatódhat, mivel a költségnövekedés áremelésre kényszeríti a fuvarozókat – a teljes áthárításra azonban kevés esély mutatkozik. A közúti szektor profitszintje így idén is alacsony, akár negatív is maradhat, ami a járművek és a vállalkozások számának további, gyorsuló csökkenését vetíti előre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült a titkos beavatkozás: a gazdag monarchia rakétákat zúdított a rezsimre, ez hozta el a megállapodást
Az amerikai lépés előtt megszületett az egyezség.
Harminc nap alatt felállt a Tisza-kormány – mi jön most?
Megnéztük, mit hozhat az első 100 nap.
Fordul a kocka – az EU letiltja Ursula von der Leyen vitatott paktumának kulcselemét
Az Európai Bizottság váratlan védőhálót húzhat az uniós gazdák köré.
Magyar Péter bejelentette, milyen azonnali lépésekre készül a Tisza-kormány az első ülésén
Szimbolikus helyen ülnek össze először.
Egyre több bank kapja meg a veszélyes AI-t, fejvesztve tömik be a legveszélyesebb biztonsági réseket
Nagy a nyomás a szektoron.
Árulkodó műholdképek érkeztek: fontos csatát nyert meg az Egyesült Államok az olajháborúban?
Az amerikai haditengerészeti blokád egyre komolyabb nyomás alá helyezi Teheránt.
Sam Altman vallomása: hajmeresztő követelésekkel állt elő Elon Musk, kiakadtak a kutatók az OpenAI-nál
A világ leggazdagabb emberéről vallott az AI-guru.
Júniusban elkezdik kiutalni Ukrajnának a 90 milliárd eurós uniós hitelt
Az Orbán-kormány egyik utolsó lépése volt a blokkolás elengedése.
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?