Átfogó vizsgálat indul a Microsoft ellen, a legnépszerűbb szoftverek kerültek célkeresztbe

Nagy-Britannia versenyhatósága, a Competition and Markets Authority (CMA) versenyfelügyeleti vizsgálatot indított a Microsoft üzleti szoftverpiaci dominanciája miatt. Az eljárás célzott beavatkozáshoz is vezethet, amennyiben megállapítják, hogy az amerikai vállalat az ágazatban "stratégiai piaci státusszal" rendelkezik.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A CMA a tavaly kapott új jogkörei alapján immár a negyedik ilyen típusú vizsgálatát indítja el. A hatóság most azt fogja vizsgálni, hogy a

Windows, a Word, az Excel, a Teams, a Copilot és más termékek árukapcsolása gyengíti-e a versenyt.

A hivatal emellett azt is górcső alá veszi, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó versenytársak miként tudnak integrálódni a Microsoft üzleti szoftvereibe.

A stratégiai piaci státusz megállapítása lehetővé tenné a CMA számára, hogy beavatkozzon a felhőszolgáltatások piacán is. A hatóság ugyanis korábban már megállapította, hogy a Microsoft szoftverlicencelési gyakorlata ezen a területen torzíthatja a versenyt.

Sarah Cardell, a CMA vezérigazgatója elmondta, hogy az üzleti szoftverek a brit gazdaság sarokkövei, és ügyfelek százezrei támaszkodnak a Microsoft rendszereire. Mint fogalmazott, a vizsgálat célja annak feltárása, hogyan fejlődik a piac, és abban milyen pozíciót tölt be a vállalat. Emellett azt is értékelik, szükség van-e célzott intézkedésekre annak érdekében, hogy a brit szervezetek valódi választékhoz, innovációhoz és versenyképes árakhoz jussanak.

A Microsoft szóvivője közölte, hogy a technológiai óriás elkötelezett a CMA-val való gyors és konstruktív együttműködés iránt. A vizsgálat a tervek szerint 2027 februárjában zárul le.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock