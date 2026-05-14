Az AI-fejlesztés kezd elindulni a „gondolatolvasás” irányába

Az Anthropic jelenleg egy több tízmilliárd dolláros tőkebevonáson dolgozik. Ez a tranzakció mintegy 950 milliárd dollárra értékelné a vállalatot, amivel a cég megelőzné az OpenAI márciusi, 854 milliárd dolláros értékelését. Egy friss jelentés szerint

az Anthropic az üzleti ügyfelek körében már túlszárnyalta az OpenAI-t, megnégyszerezve a Piaci részesedését 2025 májusa óta.

Catherine Wu 2024 augusztusában csatlakozott a céghez, és kulcsszerepet játszott a Claude egyszerű chatbotból valódi fejlesztői eszközzé és egy jóval sokoldalúbb termékké fejlesztésében. A San Franciscó-i Code with Claude konferencián kifejtette, hogy a termékstratégia kialakításakor tudatosan nem foglalkoznak a konkurenciával. Véleménye szerint aki folyamatosan a versenytársakra figyel, az óhatatlanul is lemarad az élvonalhoz képest. Ők ezért kizárólag arra koncentrálnak, hogy a mesterségesintelligencia-fejlesztés élvonalában maradjanak.

Az Anthropic tavaly legalább hat modellt adott ki, és idén is hasonló tempóban halad. Wu szerint a modellek teljesítménye továbbra is egyenletesen javul, a kiadásuk módja azonban változhat. Példaként említette a Glasswing kezdeményezést. Ennek az áprilisban indított programnak a keretében az Anthropic új kiberbiztonsági modelljét, a Mythost csak kiválasztott partnereknek tették elérhetővé. Ebbe a szűk körbe tartozik az Amazon, az Apple, a CrowdStrike és a Microsoft. A vállalat szerint a kódbázisok sérülékenységeinek feltárására tervezett modell

túl nagy kockázatot hordoz ahhoz, hogy széles körben hozzáférhetővé tegyék.

Wu korábban úgy fogalmazott, hogy a munka jövőjét a mesterséges intelligencián alapuló ügynökök jelentik. Ebben a jövőképben a dolgozók AI-ügynökök „flottáit” irányítják majd. Ezt a kijelentését most árnyalta: az ügynökök menedzselése rendkívül nehéz feladat, ha a felhasználó nem ért az adott szakterülethez. Szerinte az AI-ügynökök irányítása sokban hasonlít az emberek vezetéséhez, annyiban, hogy ilyenkor is

meg kell értened, miért hibázott az ügynök. Talán félreértette az utasításomat? Vagy nem volt elég pontos a promptom? Képesnek kell lenned a hiba kijavítására.

Arra a kérdésre, hogy mindez végül a csapatlétszámok csökkenéséhez vezet-e, Wu megnyugtató választ adott. Szerinte

az AI-ügynökök elsősorban a munka monoton részét vehetik át.

Az ő esetében ez például az e-mailek megválaszolását jelenti. Ezáltal a munkavállalóknak sokkal több idejük marad az érdemi és kreatív feladatokra.

Wu szerint a közeljövő legfontosabb fejlesztési iránya a proaktivitás lesz. Míg tavaly még a szinkron fejlesztés volt a meghatározó, idén már az automatizált rutinfolyamatok kerülnek előtérbe. Ilyen lehet például az ügyfélszolgálati hibajegyek kezelése.

A következő jelentős lépés az lesz, hogy a Claude magától megérti, min dolgozik éppen a felhasználó. Ennek alapján pedig önállóan beállítja a szükséges automatizációkat.

Címlapkép forrása: Jelenet a Különvélemény c. fillmből, CBS via Getty Images