Bessent szerint az USA technológiai fölénye határozza meg a Kínával kötött AI-alkut

Bessent csütörtökön, Trump és Hszi Csin-ping kétnapos pekingi csúcstalálkozója szünetében nyilatkozott a CNBC-nek. Elmondta, hogy a két nagyhatalom megkezdi a párbeszédet a mesterséges intelligenciáról, és közös irányelveket dolgoznak ki a legjobb gyakorlatokról. Különös figyelmet fordítanak arra, hogy
a legfejlettebb modellek ne kerülhessenek nem állami szereplők kezébe.
A miniszter hangsúlyozta, hogy az egyeztetésekre éppen azért kerülhet sor, mert az Egyesült Államok vezető pozícióban van. Meggyőződése szerint fordított helyzetben Kína nem kezdeményezne ilyen jellegű tárgyalásokat.
Washingtonban komoly aggodalmakat keltett az amerikai Anthropic vállalat Mythos nevű AI-modellje, amely állítólag jelentős kibertámadási képességekkel rendelkezik. A cég közlése szerint a modellt egyelőre csak kiválasztott üzleti partnereik számára teszik elérhetővé. Bessent ugyanakkor jelentős ugrást vár a Google Gemini és az OpenAI nagy nyelvi modelljeinek közelgő frissítéseitől is.
Washington az élvonalbeli félvezetők, elsősorban az Nvidia chipjeinek exportkorlátozásával is igyekszik fékezni Kína AI-fejlesztéseit. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója az utolsó pillanatban csatlakozott Trump pekingi delegációjához.
A Reuters értesülései szerint Washington több kínai nagyvállalat számára is engedélyezte az Nvidia H200-as AI-chipjeinek értékesítését. Erre reagálva Bessent csupán annyit mondott, hogy "sok egyeztetés zajlott" az ügyben.
A Trump–Hszi csúcstalálkozó első köre helyi idő szerint csütörtök délben zárult. Peking közleménye alapján a kínai elnök Tajvan kérdését nevezte meg a kétoldalú kapcsolatok legfontosabb ügyeként. Egyúttal óva intett a helyzet nem megfelelő kezelésétől, mivel Kína saját területének tekinti a demokratikusan kormányzott szigetet. Bessent azt ígérte, hogy Trump "a következő napokban" további részleteket is közöl a tajvani kérdéssel kapcsolatban.
Trump … tisztában van az ezzel kapcsolatos érzékeny kérdésekkel, és aki mást állít, az nem ismeri Donald Trump tárgyalási stílusát
– tette hozzá.
Az amerikai elnök pekingi látogatása mérföldkőnek számít, ugyanis 2017 óta ez az első alkalom, hogy hivatalban lévő amerikai államfő Kínába utazott. Akkor szintén Trump járt az országban, még az első elnöki ciklusa idején. A pénzügyminiszter a pekingi csúcsot megelőzően Szöulban tárgyalt Ho Lifeng kínai miniszterelnök-helyettessel a kereskedelmi kérdésekről. Tokióban pedig a kritikus ásványkincsekről és különböző befektetési megállapodásokról egyeztetett a japán és a dél-koreai vezetéssel.
Címlapkép forrása: Eugene Hoshiko/AP Photo/Bloomberg via Getty Images
