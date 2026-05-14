Digitális Magyarország Ügynökség: Magyarország csatlakozik egy európai digitális közigazgatási konzorciumhoz

Magyarország alapító tagként csatlakozott az IMPACTS-EDIC európai digitális közigazgatási konzorciumhoz az állami tulajdonú IdomSoft cégen keresztül, amelynek célja a határokon átívelő közszolgáltatások fejlesztése és az Európai Unió digitális önállóságának erősítése - közölte a Digitális Magyarország Ügynökség az MTI-vel csütörtökön.

A közleményben kiemelték, hogy Vass Viktort, a Digitális Magyarország Ügynökség szakemberét, az IMPACTS-EDIC közgyűlés egyik alelnökévé választották a tavaszi alakuló ülésen Athénban.

A projektben Magyarország mellett Görögország, Horvátország, Hollandia, Lengyelország és Ukrajna vesz részt.

A döntés megerősíti Magyarország szerepét abban, hogy az európai digitális közigazgatás fejlesztéseit ne követőként, hanem aktívan formálja, mint alapító tag - jegyezték meg.

Magyarország a Digitális Állampolgárság Programot (DAP) fejlesztés során szerzett tapasztalatai hasznosak lehetnek a konzorcium számára - idézte a közlemény Both Andrást, a Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgatóját.

Korábbi közlésük szerint az állam digitalizációját végző IdomSoft részt vesz a francia kezdeményezésre indított, a digitális személyazonosítás gyakorlati alkalmazásait vizsgáló APTITUDE projektben.

