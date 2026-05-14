Erős negyedévet zárt a Masterplast, de új kockázat jelent meg a láthatáron

Lendületet kapott a bevételek növekedése
Több mint 70 százalékot emelkedett a Masterplast első negyedéves árbevétele az előző év azonos időszakához képest, a negyedik negyedévben látott pozitív hatások tovább segítették a számokat, nagységrendileg annak megfelelő volt az első negyedév bevétele is (kismértékű csökkenés látszik negyedév/negyedév alapon).
A növekedéshez jelentősen hozzájárult a HEM (Hitelesített Energiamegtakarítások) és az előállításához kapcsolódó termékek erős értékesítése,
miközben a termékportfólió egészében és a piacok többségén is forgalombővülés volt tapasztalható.
A HEM ügyletekhez kapcsolódó termékcsoportok és a magyar piac kiemelkedő forgalma mellett a többi termékcsoport, valamint a piacok többsége is árbevétel-növekedést realizált. A szokatlanul hideg téli hónapok elmaradt vásárlása, valamint az áremelkedések hatására a március hónap a szokásosnál erősebb értékesítést mutatott – közölte a cég.
Mindegyik nagy termékszegmens növekedést mutatott az egy évvel ezelőtti szinthez képest:
- Az árbevétel továbbra is meghatározó hányadát a homlokzati hőszigetelő rendszer termékcsoport adta, amely az előző év azonos időszakához képest 11 százalékos bevételnövekedést mutatott. A növekedés fő hajtóerejét a saját gyártású EPS termékek forgalmi növekménye jelentette, de emelkedett a szintén saját gyártású üvegszövet forgalma is.
- 26 százalékos növekedést mutat a tetőfóliák és tető elemek termékcsoport forgalma, leginkább a saját gyártású tetőfóliák értékesítésének köszönhetően.
- A hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok csoport esetén páratlan forgalmi növekmény rajzolódik ki. Szignifikánsan emelkedett a Masterplast saját gyártású XPS termékeinek árbevétele is, a részben saját gyártású üveggyapot értékesítése pedig több, mint hatszorosa az egy évvel korábbinak. A szóban forgó üveggyapot eladások növekedését a szerencsi üveggyapot gyár egyre nagyobb arányban képes kiszolgálni.
- A szárazépítészeti rendszerek termékcsoport forgalma az előző év azonos időszakához képest minimálisan bővült. Az építőipari kiegészítők árbevétele pedig a bázis szintjén maradt.
- Az ipari alkalmazások termékcsoport forgalma valamivel több, mint háromszoros növekedést mutat. Ezen termékcsoporton belül a saját gyártású egészségipari alapanyag forgalmi teljesítménye csökkent, míg az egyéb alapanyag kereskedelmi tevékenység bevétele javult a tavalyi bázishoz képest. Itt kerül kimutatásra a korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog (úgynevezett HEM) értékesítése is, amely jelentős bevételt generált a termékcsoportnak.
Ami a bevételek regionális megoszlását illeti:
- A magyar piac rendkívül erős növekedést ért el. Minden termékcsoportban emelkedett az árbevétel, de a markáns növekedésben meghatározó szerepet játszottak a HEM, illetve a HEM programokhoz köthető termékek eladásai. A társaság saját homlokzat hőszigetelési kedvezményprogramot is indított, a piacon szintén elérhető padlásfödém programban pedig szigeteléssel foglalkozó partnereivel együtt vett részt. A programokhoz kapcsolódóan az energiamegtakarítás eredményeként egy korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog keletkezik, az úgynevezett Hitelesített Energiamegtakarítás. A közvetlenül vagy Masterplast partnerei által közvetetten hitelesített HEM az EKR rendszer keretein belül kerül értékesítésre HEM megvásárlására jogosult félnek. Ezen értékesítések is jelentősen hozzájárultak a magyar piacon elért 144 százalékos forgalmi növekményhez.
- Az export régióban leginkább a tetőfólia-termékek jó teljesítményének köszönhetően 11 százalékos növekedést ért el a társaság.
- Lengyelországban az első negyedévben 15 százalékos árbevétel-növekedést realizált a Vállalat, amely tovább erősítette az ország pozícióját a társaság harmadik legnagyobb piacaként. A térségben az üvegszövet és a tetőfólia termékek értékesítése bővült számottevően.
- A román piacon a tetőfólia értékesítés növekedést mutatott, ezen kívül a termékcsoportok mindegyikében mérséklődött az árbevétel. A román piachoz kimutatott 49 százalékos árbevétel növekedés többnyire ingatlan értékesítésének köszönhető.
- Szerbiában a 9 százalékos forgalom növekedés a homlokzati hőszigetelő rendszer termékcsoport és az XPS termékek jó teljesítményének köszönhető.
- Németország volt az egyedüli, ahol csökkent a negyedéves bevétel év/év alapon, 1 százalékkal csökkent az árbevétel, leginkább a tetőfólia termékcsoport gyengébb értékesítési eredménye miatt.
- Az ukrán piac a háborús helyzet ellenére is stabilan megtartotta az előző év azonos időszakában realizált forgalmi szintet. Itt szintén jól teljesítettek a tetőfólia termékek, míg a szárazépítészeti és a homlokzati hőszigetelő rendszer termékcsoportokban csökkent az árbevétel.
- Olaszországban 28 százalékkal növekedett az negyedévben a társaság forgalma. Itt az üvegszövet eladások szignifikánsan nőttek, miközben a helyi EPS gyár bezárásával összefüggésben az EPS értékesítés csökkent.
- A társaság legkisebb piacain, Szlovákiában, Horvátországban és Észak-Macedóniában is kétszámjegyű növekedést ért el a társaság az első negyedévben.
Az eredmények
A gyártási kapacitások lekötöttsége a tárgynegyedévben minden gyáregységben magasabb volt a bázishoz képest. A jobb kihasználtságnak köszönhetően költséghatékonyabban működtek a vállalat gyártóegységei. Ennek, illetve az erősebb forgalomnak köszönhetően a Masterplast EBITDA-ja 5,1 millió euróra nőtt, ami több mint az ötszöröse az egy évvel ezelőtti értéknek és 2022 harmadik negyedéve óta nem látott szintet jelent.
Ezzel együtt az EBITDA-marzs 9 százalékra javult, lassan közelítve a 2020-2021-es 10 százalék feletti értékekhez.
Az adózott eredmény hét negyedéve először nyereségbe fordult
(ha az egyszeri tételektől tisztítjuk a számokat, akkor 2025 negyedik negyedévében is pozitív eredményt ért el a vállalat): 2026 január-márciusi időszakában 1,9 millió eurós profitot könyvelt el.
A készpénzállomány jelentősen csökkent az egy évvel ezelőtti szintről, amelyet elsősorban a magasabb forgótőkeigény, a készletszint növekedése és az ellátásbiztonság fenntartását célzó intézkedések befolyásoltak – derül ki a gyorsjelentésből. A nettó hitelállomány kismértékben növekedett.
|A Masterplast negyedéves számai
|ezer EUR
|1Q 25
|1Q 26
|változás
|Értékesítés árbevétele
|33451
|57416
|71,6%
|EBITDA
|973
|5143
|428,6%
|EBITDA-szint
|2,9%
|9,0%
|+6,1pp
|Üzemi eredmény
|-835
|3462
|--
|Üzemi eredményszint
|-2,5%
|6,0%
|+8,5pp
|Pénzügyi eredmény
|-1456
|-650
|--
|Adózás előtti eredmény
|-2420
|2149
|--
|Adózott eredmény
|-2194
|1907
|--
|pénzeszközök
|12155
|3461
|-71,5%
|nettó hitelállomány
|63656
|64891
|1,9%
|Forrás: Masterplast, Portfolio
A társult vállalkozások eredménye a tárgynegyedévben mintegy 663 ezer euró veszteséget mutatott, amely mögött elsősorban a szerencsi üveggyapotgyár felfutási szakaszához kapcsolódó működési többletköltségek álltak. A cég szerint várhatóan ezen negatív hatás a következő időszakokban érdemben mérséklődik. Az üveggyapot gyártási volumenek jelentősen emelkedtek, a működési hatékonysági mutatók folyamatosan javulnak. A társaság a társtulajdonos lengyel Selenával a régiós piaci igények hatékonyabb kiszolgálása, a termelési hatékonyság javítása és a magasabb hozzáadott értékű termékek arányának növelése céljából további fejlesztések előkészítésén dolgozik, és ehhez kapcsolódóan vizsgálja a támogatási lehetőségeket.
A kilátások
Konkrét várakozások már egy ideje nem ad a menedzsment a gyorsjelentésben annyit közölt a cég, hogy a február végén indult
közel-keleti konfliktus globális alapanyagpiaci hatásaival ellátási zavarokat és jelentős áremelkedéseket okozott.
Mint ismeretes, emiatt le is állította a vállalat a Hungarocell felújítási programot, amely ingyen adta volna a szigetelőanyagot a lakosságnak. A program felfüggesztéséről alábbi cikkünkben írtunk:
A vállalat elsődleges célként kezelte az ellátásbiztonságot és a termelés folyamatosságának fenntartását.
A meglévő készletállománynak és a széles alapanyagbeszállítói háttérnek köszönhetően a drasztikus áremelkedés csak fokozatosan épül be az önköltségekbe, ami erős második negyedéves eredményességet jelez előre – olvasható a gyorsjelentésben. A széles gyártási portfólió, a növekvő működési hatékonyság, valamint az energiahatékonysági megoldások iránti bővülő kereslet stabil alapot teremt a vállalat eredménytermelő képességének fenntartható növeléséhez – írja a cég.
Az árfolyam
A Masterplast árfolyama idén közel stagnál, 2700 forint környékén mozog, amivel alulteljesítő a magyar tőzsdén, a BUX index eközben mintegy 20 százalékot emelkedett.
Címlapkép forrása: Portfolio
Rendkívül súlyos emberi hiba történt, kisiklott egy vonat a Nyugatiban
Több járat teljesen kimarad.
Megszólalt az olasz mágnás: nem szabad kiszállni a Generaliból
Meg kell tartania a részesedését a biztosítóban a világ legöregebb bankjának - véli.
Meglepte az elemzőket a bank, amelyik szemet vetett Magyarországra
Közzétette gyorsjelentését a legnagyobb lengyel hitelintézet.
Váratlan fordulat gáncsolhatja az idei turisztikai szezont, pedig a foglalások alapján bíztató a kép
Kovács Balázst, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatóját kérdezte a Portfolio.
Kilenc év után repült Kínába amerikai elnök - Nézzük, miről volt szó a tárgyalások első napján
Minden szép, minden jó, mindenki mosolyog.
Bivalyerős a forint, olcsó az euró: most jött el a devizás befektetések ideje?
Közel sem egyértelmű a döntés – adunk néhány fogódzót.
Magyar Péter meglépte az ígéretét: példátlan hatalmat kap négy minisztérium
Hivatalos a lista, ami teljesen átírja az eddigi rendszert.
Üzent Szlávik János: senki se mondja le a nyaralását a hantavírus miatt
Nyugtat az infektológus.
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ilyen lehet a Tisza digitális állama: mit tud az észt modell?
Számos tovagyűrűző hatással számolhatunk.
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.