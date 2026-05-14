Erős negyedévet zárt a Masterplast, de új kockázat jelent meg a láthatáron

Lendületet kapott a bevételek növekedése

Több mint 70 százalékot emelkedett a Masterplast első negyedéves árbevétele az előző év azonos időszakához képest, a negyedik negyedévben látott pozitív hatások tovább segítették a számokat, nagységrendileg annak megfelelő volt az első negyedév bevétele is (kismértékű csökkenés látszik negyedév/negyedév alapon).

A növekedéshez jelentősen hozzájárult a HEM (Hitelesített Energiamegtakarítások) és az előállításához kapcsolódó termékek erős értékesítése,

miközben a termékportfólió egészében és a piacok többségén is forgalombővülés volt tapasztalható.

A HEM ügyletekhez kapcsolódó termékcsoportok és a magyar piac kiemelkedő forgalma mellett a többi termékcsoport, valamint a piacok többsége is árbevétel-növekedést realizált. A szokatlanul hideg téli hónapok elmaradt vásárlása, valamint az áremelkedések hatására a március hónap a szokásosnál erősebb értékesítést mutatott – közölte a cég.

Mindegyik nagy termékszegmens növekedést mutatott az egy évvel ezelőtti szinthez képest:

Az árbevétel továbbra is meghatározó hányadát a homlokzati hőszigetelő rendszer termékcsoport adta, amely az előző év azonos időszakához képest 11 százalékos bevételnövekedést mutatott. A növekedés fő hajtóerejét a saját gyártású EPS termékek forgalmi növekménye jelentette, de emelkedett a szintén saját gyártású üvegszövet forgalma is.

26 százalékos növekedést mutat a tetőfóliák és tető elemek termékcsoport forgalma, leginkább a saját gyártású tetőfóliák értékesítésének köszönhetően.

A hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok csoport esetén páratlan forgalmi növekmény rajzolódik ki. Szignifikánsan emelkedett a Masterplast saját gyártású XPS termékeinek árbevétele is, a részben saját gyártású üveggyapot értékesítése pedig több, mint hatszorosa az egy évvel korábbinak. A szóban forgó üveggyapot eladások növekedését a szerencsi üveggyapot gyár egyre nagyobb arányban képes kiszolgálni.

A szárazépítészeti rendszerek termékcsoport forgalma az előző év azonos időszakához képest minimálisan bővült. Az építőipari kiegészítők árbevétele pedig a bázis szintjén maradt.

Az ipari alkalmazások termékcsoport forgalma valamivel több, mint háromszoros növekedést mutat. Ezen termékcsoporton belül a saját gyártású egészségipari alapanyag forgalmi teljesítménye csökkent, míg az egyéb alapanyag kereskedelmi tevékenység bevétele javult a tavalyi bázishoz képest. Itt kerül kimutatásra a korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog (úgynevezett HEM) értékesítése is, amely jelentős bevételt generált a termékcsoportnak.

Ami a bevételek regionális megoszlását illeti:

A magyar piac rendkívül erős növekedést ért el. Minden termékcsoportban emelkedett az árbevétel, de a markáns növekedésben meghatározó szerepet játszottak a HEM, illetve a HEM programokhoz köthető termékek eladásai. A társaság saját homlokzat hőszigetelési kedvezményprogramot is indított, a piacon szintén elérhető padlásfödém programban pedig szigeteléssel foglalkozó partnereivel együtt vett részt. A programokhoz kapcsolódóan az energiamegtakarítás eredményeként egy korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog keletkezik, az úgynevezett Hitelesített Energiamegtakarítás. A közvetlenül vagy Masterplast partnerei által közvetetten hitelesített HEM az EKR rendszer keretein belül kerül értékesítésre HEM megvásárlására jogosult félnek. Ezen értékesítések is jelentősen hozzájárultak a magyar piacon elért 144 százalékos forgalmi növekményhez.

Az export régióban leginkább a tetőfólia-termékek jó teljesítményének köszönhetően 11 százalékos növekedést ért el a társaság.

Lengyelországban az első negyedévben 15 százalékos árbevétel-növekedést realizált a Vállalat, amely tovább erősítette az ország pozícióját a társaság harmadik legnagyobb piacaként. A térségben az üvegszövet és a tetőfólia termékek értékesítése bővült számottevően.

A román piacon a tetőfólia értékesítés növekedést mutatott, ezen kívül a termékcsoportok mindegyikében mérséklődött az árbevétel. A román piachoz kimutatott 49 százalékos árbevétel növekedés többnyire ingatlan értékesítésének köszönhető.

Szerbiában a 9 százalékos forgalom növekedés a homlokzati hőszigetelő rendszer termékcsoport és az XPS termékek jó teljesítményének köszönhető.

Németország volt az egyedüli, ahol csökkent a negyedéves bevétel év/év alapon, 1 százalékkal csökkent az árbevétel, leginkább a tetőfólia termékcsoport gyengébb értékesítési eredménye miatt.

Az ukrán piac a háborús helyzet ellenére is stabilan megtartotta az előző év azonos időszakában realizált forgalmi szintet. Itt szintén jól teljesítettek a tetőfólia termékek, míg a szárazépítészeti és a homlokzati hőszigetelő rendszer termékcsoportokban csökkent az árbevétel.

Olaszországban 28 százalékkal növekedett az negyedévben a társaság forgalma. Itt az üvegszövet eladások szignifikánsan nőttek, miközben a helyi EPS gyár bezárásával összefüggésben az EPS értékesítés csökkent.

A társaság legkisebb piacain, Szlovákiában, Horvátországban és Észak-Macedóniában is kétszámjegyű növekedést ért el a társaság az első negyedévben.

Az eredmények

A gyártási kapacitások lekötöttsége a tárgynegyedévben minden gyáregységben magasabb volt a bázishoz képest. A jobb kihasználtságnak köszönhetően költséghatékonyabban működtek a vállalat gyártóegységei. Ennek, illetve az erősebb forgalomnak köszönhetően a Masterplast EBITDA-ja 5,1 millió euróra nőtt, ami több mint az ötszöröse az egy évvel ezelőtti értéknek és 2022 harmadik negyedéve óta nem látott szintet jelent.

Ezzel együtt az EBITDA-marzs 9 százalékra javult, lassan közelítve a 2020-2021-es 10 százalék feletti értékekhez.

Az adózott eredmény hét negyedéve először nyereségbe fordult

(ha az egyszeri tételektől tisztítjuk a számokat, akkor 2025 negyedik negyedévében is pozitív eredményt ért el a vállalat): 2026 január-márciusi időszakában 1,9 millió eurós profitot könyvelt el.

A készpénzállomány jelentősen csökkent az egy évvel ezelőtti szintről, amelyet elsősorban a magasabb forgótőkeigény, a készletszint növekedése és az ellátásbiztonság fenntartását célzó intézkedések befolyásoltak – derül ki a gyorsjelentésből. A nettó hitelállomány kismértékben növekedett.

A Masterplast negyedéves számai ezer EUR 1Q 25 1Q 26 változás Értékesítés árbevétele 33451 57416 71,6% EBITDA 973 5143 428,6% EBITDA-szint 2,9% 9,0% +6,1pp Üzemi eredmény -835 3462 -- Üzemi eredményszint -2,5% 6,0% +8,5pp Pénzügyi eredmény -1456 -650 -- Adózás előtti eredmény -2420 2149 -- Adózott eredmény -2194 1907 -- pénzeszközök 12155 3461 -71,5% nettó hitelállomány 63656 64891 1,9% Forrás: Masterplast, Portfolio

A társult vállalkozások eredménye a tárgynegyedévben mintegy 663 ezer euró veszteséget mutatott, amely mögött elsősorban a szerencsi üveggyapotgyár felfutási szakaszához kapcsolódó működési többletköltségek álltak. A cég szerint várhatóan ezen negatív hatás a következő időszakokban érdemben mérséklődik. Az üveggyapot gyártási volumenek jelentősen emelkedtek, a működési hatékonysági mutatók folyamatosan javulnak. A társaság a társtulajdonos lengyel Selenával a régiós piaci igények hatékonyabb kiszolgálása, a termelési hatékonyság javítása és a magasabb hozzáadott értékű termékek arányának növelése céljából további fejlesztések előkészítésén dolgozik, és ehhez kapcsolódóan vizsgálja a támogatási lehetőségeket.

A kilátások

Konkrét várakozások már egy ideje nem ad a menedzsment a gyorsjelentésben annyit közölt a cég, hogy a február végén indult

közel-keleti konfliktus globális alapanyagpiaci hatásaival ellátási zavarokat és jelentős áremelkedéseket okozott.

Mint ismeretes, emiatt le is állította a vállalat a Hungarocell felújítási programot, amely ingyen adta volna a szigetelőanyagot a lakosságnak.

A vállalat elsődleges célként kezelte az ellátásbiztonságot és a termelés folyamatosságának fenntartását.

A meglévő készletállománynak és a széles alapanyagbeszállítói háttérnek köszönhetően a drasztikus áremelkedés csak fokozatosan épül be az önköltségekbe, ami erős második negyedéves eredményességet jelez előre – olvasható a gyorsjelentésben. A széles gyártási portfólió, a növekvő működési hatékonyság, valamint az energiahatékonysági megoldások iránti bővülő kereslet stabil alapot teremt a vállalat eredménytermelő képességének fenntartható növeléséhez – írja a cég.

Az árfolyam

A Masterplast árfolyama idén közel stagnál, 2700 forint környékén mozog, amivel alulteljesítő a magyar tőzsdén, a BUX index eközben mintegy 20 százalékot emelkedett.

