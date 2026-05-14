Fontos találkozóra szegeződik a világ szeme - Mi vár a tőzsdékre?

Ázsiában bizonytalan volt a tőzsdei hangulat, Európában is iránykereséssel indulhat a nap.
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a japán Nikkei 225 0,27%-kal emelkedett, a dél-koreai Kospi 0,38%-os pluszban zárt, a hongkongi Hang Seng Index 1,32%-kal került feljebb, míg a kínai CSI 300 0,27%-ot erősödött.
- Vegyes nyitás várható az európai tőzsdéken is: a DAX 0,4 százalékkal, a CAC pedig 0,2 százalékkal feljebb kerülhet, a FTSE 100 azonban 0,4 százalékkal eshet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,26 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,18 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,31 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai naptár üres, hajnalban azonban Kínából áprilisi hitelezési adatok érkeznek (új banki hitelek, total social financing, M2), amelyek a kínai gazdaságélénkítő intézkedések hatékonyságát mutatják. Reggel 8 órakor jön a brit első negyedéves GDP előzetes becslése, ami a fontot és a Bank of England kamatvárakozásokat mozgathatja. 11:15-kor Lagarde második heti beszéde, majd délután 14:30-kor az amerikai áprilisi kiskereskedelmi forgalom és export-import árindex egészíti ki a tengerentúli képet, az előbbi a fogyasztói kereslet erejét, az utóbbi az importon keresztüli inflációs nyomást méri.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 25,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,1 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 38,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 82,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 693,2
|-0,1%
|-0,4%
|3,1%
|3,4%
|17,9%
|46,1%
|S&P 500
|7 444,25
|0,6%
|1,1%
|8,1%
|8,7%
|26,5%
|81,0%
|Nasdaq
|29 366,94
|1,0%
|2,7%
|15,7%
|16,3%
|38,5%
|124,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 272,11
|0,8%
|6,3%
|12,0%
|25,7%
|65,7%
|130,5%
|Hang Seng
|26 388,44
|0,2%
|0,7%
|2,8%
|3,0%
|14,2%
|-4,8%
|CSI 300
|4 998,34
|1,0%
|2,5%
|7,6%
|8,0%
|28,3%
|0,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 136,81
|0,8%
|-3,1%
|1,7%
|-1,4%
|2,1%
|58,8%
|CAC
|8 007,97
|0,4%
|-3,5%
|-2,8%
|-1,7%
|1,7%
|27,3%
|FTSE
|10 325,35
|0,6%
|-1,1%
|-2,4%
|4,0%
|20,0%
|48,3%
|FTSE MIB
|49 480,7
|1,0%
|-0,4%
|4,1%
|10,1%
|23,5%
|102,1%
|IBEX
|17 654,9
|0,5%
|-2,5%
|-2,0%
|2,0%
|28,2%
|96,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|131 071,3
|-1,1%
|-3,6%
|-6,0%
|18,0%
|39,2%
|191,4%
|ATX
|5 886,54
|0,6%
|-1,4%
|1,5%
|10,5%
|33,9%
|75,1%
|PX
|2 494,57
|-0,3%
|-1,3%
|-5,8%
|-7,1%
|15,2%
|125,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 970
|-1,7%
|-4,2%
|-8,4%
|16,7%
|50,3%
|184,5%
|Mol
|3 980
|-2,9%
|-5,2%
|-9,1%
|35,4%
|29,2%
|76,1%
|Richter
|12 380
|0,1%
|-4,7%
|-4,8%
|25,5%
|17,3%
|47,6%
|Magyar Telekom
|2 480
|2,6%
|-1,6%
|4,0%
|38,4%
|51,2%
|498,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|104,52
|-1,2%
|5,8%
|3,8%
|82,5%
|60,7%
|63,8%
|Brent
|105,69
|-2,1%
|4,2%
|6,2%
|73,7%
|58,5%
|57,5%
|Arany
|4 687,53
|0,5%
|-0,2%
|-0,4%
|8,4%
|44,4%
|157,3%
|Devizák
|EURHUF
|357,9250
|0,0%
|-0,2%
|-1,6%
|-6,8%
|-11,5%
|0,3%
|USDHUF
|305,6968
|0,2%
|0,2%
|-1,6%
|-6,5%
|-15,6%
|3,4%
|GBPHUF
|413,5601
|0,2%
|-0,2%
|-0,9%
|-6,1%
|-13,9%
|-0,4%
|EURUSD
|1,1709
|-0,2%
|-0,4%
|0,0%
|-0,3%
|4,9%
|-3,0%
|USDJPY
|157,6250
|0,0%
|0,9%
|-1,2%
|0,6%
|6,6%
|43,8%
|GBPUSD
|1,3515
|-0,1%
|-0,7%
|0,4%
|0,5%
|1,9%
|-3,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|79 284
|-1,5%
|-2,7%
|6,5%
|-10,6%
|-23,9%
|59,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,46
|0,0%
|2,5%
|4,0%
|7,2%
|-0,3%
|168,4%
|10 éves német állampapírhozam
|3,08
|0,5%
|4,0%
|0,7%
|7,7%
|15,2%
|-2 780,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,79
|0,7%
|-2,7%
|-8,2%
|-15,7%
|-17,2%
|83,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Adam Gault
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
