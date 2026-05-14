Fontos találkozóra szegeződik a világ szeme - Mi vár a tőzsdékre?

Több szempontból is izgalmas napnak nézünk elébe a tőzsdéken: egyrészt fontos találkozó készül az amerikai elnök Donald Trump és kínai kollégája, Hszi Csin-ping között, amelytől a befektetők az amerikai-kínai kapcsolatok és a globális kereskedelem jövőjére vonatkozó jelzéseket várják. Ezen kívül a nemzetközi piacokon az iráni háború legfrissebb fejleményeire is figyelnek a befektetők. Ami pedig a hazai eseményeket illeti, a befektetők figyelme a Tisza-kormány első gazdasági intézkedéseire és a költségvetési helyzet felmérésére irányulhat, a piac a fiskális fegyelemre és az EU-val való kapcsolatok alakulására különösen érzékeny lehet.

Ázsiában bizonytalan volt a tőzsdei hangulat, Európában is iránykereséssel indulhat a nap.