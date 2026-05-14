Fontos találkozóra szegeződik a világ szeme - Mi vár a tőzsdékre?
Több szempontból is izgalmas napnak nézünk elébe a tőzsdéken: egyrészt fontos találkozó készül az amerikai elnök Donald Trump és kínai kollégája, Hszi Csin-ping között, amelytől a befektetők az amerikai-kínai kapcsolatok és a globális kereskedelem jövőjére vonatkozó jelzéseket várják. Ezen kívül a nemzetközi piacokon az iráni háború legfrissebb fejleményeire is figyelnek a befektetők. Ami pedig a hazai eseményeket illeti, a befektetők figyelme a Tisza-kormány első gazdasági intézkedéseire és a költségvetési helyzet felmérésére irányulhat, a piac a fiskális fegyelemre és az EU-val való kapcsolatok alakulására különösen érzékeny lehet.
Ázsiában bizonytalan volt a tőzsdei hangulat, Európában is iránykereséssel indulhat a nap.
Iránykereséssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a japán Nikkei 225 0,27%-kal emelkedett, a dél-koreai Kospi 0,38%-os pluszban zárt, a hongkongi Hang Seng Index 1,32%-kal került feljebb, míg a kínai CSI 300 0,27%-ot erősödött.
  • Vegyes nyitás várható az európai tőzsdéken is: a DAX 0,4 százalékkal, a CAC pedig 0,2 százalékkal feljebb kerülhet, a FTSE 100 azonban 0,4 százalékkal eshet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,26 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,18 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,31 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai naptár üres, hajnalban azonban Kínából áprilisi hitelezési adatok érkeznek (új banki hitelek, total social financing, M2), amelyek a kínai gazdaságélénkítő intézkedések hatékonyságát mutatják. Reggel 8 órakor jön a brit első negyedéves GDP előzetes becslése, ami a fontot és a Bank of England kamatvárakozásokat mozgathatja. 11:15-kor Lagarde második heti beszéde, majd délután 14:30-kor az amerikai áprilisi kiskereskedelmi forgalom és export-import árindex egészíti ki a tengerentúli képet, az előbbi a fogyasztói kereslet erejét, az utóbbi az importon keresztüli inflációs nyomást méri.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 25,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,1 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 38,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 82,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 693,2 -0,1% -0,4% 3,1% 3,4% 17,9% 46,1%
S&P 500 7 444,25 0,6% 1,1% 8,1% 8,7% 26,5% 81,0%
Nasdaq 29 366,94 1,0% 2,7% 15,7% 16,3% 38,5% 124,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 63 272,11 0,8% 6,3% 12,0% 25,7% 65,7% 130,5%
Hang Seng 26 388,44 0,2% 0,7% 2,8% 3,0% 14,2% -4,8%
CSI 300 4 998,34 1,0% 2,5% 7,6% 8,0% 28,3% 0,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 136,81 0,8% -3,1% 1,7% -1,4% 2,1% 58,8%
CAC 8 007,97 0,4% -3,5% -2,8% -1,7% 1,7% 27,3%
FTSE 10 325,35 0,6% -1,1% -2,4% 4,0% 20,0% 48,3%
FTSE MIB 49 480,7 1,0% -0,4% 4,1% 10,1% 23,5% 102,1%
IBEX 17 654,9 0,5% -2,5% -2,0% 2,0% 28,2% 96,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 131 071,3 -1,1% -3,6% -6,0% 18,0% 39,2% 191,4%
ATX 5 886,54 0,6% -1,4% 1,5% 10,5% 33,9% 75,1%
PX 2 494,57 -0,3% -1,3% -5,8% -7,1% 15,2% 125,7%
Magyar blue chipek              
OTP 40 970 -1,7% -4,2% -8,4% 16,7% 50,3% 184,5%
Mol 3 980 -2,9% -5,2% -9,1% 35,4% 29,2% 76,1%
Richter 12 380 0,1% -4,7% -4,8% 25,5% 17,3% 47,6%
Magyar Telekom 2 480 2,6% -1,6% 4,0% 38,4% 51,2% 498,3%
Nyersanyagok              
WTI 104,52 -1,2% 5,8% 3,8% 82,5% 60,7% 63,8%
Brent 105,69 -2,1% 4,2% 6,2% 73,7% 58,5% 57,5%
Arany 4 687,53 0,5% -0,2% -0,4% 8,4% 44,4% 157,3%
Devizák              
EURHUF 357,9250 0,0% -0,2% -1,6% -6,8% -11,5% 0,3%
USDHUF 305,6968 0,2% 0,2% -1,6% -6,5% -15,6% 3,4%
GBPHUF 413,5601 0,2% -0,2% -0,9% -6,1% -13,9% -0,4%
EURUSD 1,1709 -0,2% -0,4% 0,0% -0,3% 4,9% -3,0%
USDJPY 157,6250 0,0% 0,9% -1,2% 0,6% 6,6% 43,8%
GBPUSD 1,3515 -0,1% -0,7% 0,4% 0,5% 1,9% -3,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 79 284 -1,5% -2,7% 6,5% -10,6% -23,9% 59,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,46 0,0% 2,5% 4,0% 7,2% -0,3% 168,4%
10 éves német állampapírhozam 3,08 0,5% 4,0% 0,7% 7,7% 15,2% -2 780,9%
10 éves magyar állampapírhozam 5,79 0,7% -2,7% -8,2% -15,7% -17,2% 83,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
