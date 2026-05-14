  • Megjelenítés
Kiderült: nyilvános verseny nélkül kötött 8 milliárdos szerződést Szijjártó minisztériuma
Üzlet

Kiderült: nyilvános verseny nélkül kötött 8 milliárdos szerződést Szijjártó minisztériuma

Portfolio
Közel 8 milliárd forintos keretszerződést kötött a Külgazdasági és Külügyminisztérium a Mega-Logistic Zrt.-vel a magyar külképviseletek műszaki karbantartására és üzemeltetésére. A választások előtt megkötött, négy évre szóló megállapodás minősített beszerzési eljárás keretében, a klasszikus közbeszerzési szabályok mellőzésével jött létre - írja a Telex.

A 21,9 millió eurós megállapodást még márciusban írta alá Gyarmati Eszter közigazgatási államtitkár és Danika Tibor, a nyertes cég vezérigazgatója. Mivel az üzlet minősített beszerzésnek számít, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága jóváhagyta a normál közbeszerzési eljárás alóli mentesítést. Ez a jogszabályoknak megfelelően lehetővé tette, hogy a nyilvános versenyeztetés helyett egy zártabb, rugalmasabb rendszerben válasszák ki a legkedvezőbb ajánlatot. A szerződéskötés elengedhetetlen feltétele volt, hogy a Mega-Logistic szerepeljen az Alkotmányvédelmi Hivatal minősített beszállítói jegyzékén. Amennyiben a cég lekerülne erről a listáról, a minisztérium felbonthatja a megállapodást.

A vezérigazgató megerősítette a megbízás tényét,

egyúttal jelezte, hogy egy 2019-es megállapodás alapján már több mint hat éve végeznek hasonló feladatokat a külügynek. A Mega-Logistic más állami szervekkel is kapcsolatban áll, idén januárban például egy konzorcium tagjaként a Honvédelmi Minisztériummal is aláírtak egy 2029-ig szóló szerződést, a honvédelmi szférában pedig már 2003 óta jelen vannak.

A Lóki Géza érdekeltségébe tartozó cég 2010 után erősödött meg igazán, mára a külügyi tárca egyik legfontosabb beszállítójává lépett elő. Helyzetük 2019-ben vált meghatározóvá, amikor a külképviseletek műszaki fenntartását központosították, és a feladatkör a Mega-Logistichez került. Míg egy évtizeddel ezelőtt még csak kisebb felújításokat végeztek, tevékenységük ma már jelentősen kibővült. Ez a diplomáciai épületek rutinszerű karbantartásától a többmilliárdos presztízsberuházásokig terjed. A vállalat portfóliója folyamatosan növekedett: az európai munkák, például a londoni belsőépítészeti feladatok mellett ázsiai és afrikai projektekben is részt vesznek. Ezek közé tartozik egy mongóliai vakcinagyár, valamint egy vietnami egészségügyi intézmény Eximbank-hitelből megvalósuló kivitelezése.

Még több Üzlet

Nagyot ment ma az OTP, a Mol húzta vissza a magyar tőzsdét

Nincs egyszerű helyzetben a Waberer's - Kiderült, hogyan hat az erős forint és az elszálló üzemanyagár a cégre

Véleményt mondott a Graphisoft Parkról a Wood

Kapcsolódó cikkünk

Magyar Péter az átadás-átvétel elindulása után: felülvizsgálja a kormány az 1300 milliárd forintos honvédelmi keretszerződést

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kiss Dániel

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: megkezdődött az átadás-átvétel, Pintér Sándor vizsgálatot kért maga ellen
Rendkívül súlyos emberi hiba történt, kisiklott egy vonat a Nyugatiban
Nagyot ment ma az OTP, a Mol húzta vissza a magyar tőzsdét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility