Kiderült: nyilvános verseny nélkül kötött 8 milliárdos szerződést Szijjártó minisztériuma

A 21,9 millió eurós megállapodást még márciusban írta alá Gyarmati Eszter közigazgatási államtitkár és Danika Tibor, a nyertes cég vezérigazgatója. Mivel az üzlet minősített beszerzésnek számít, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága jóváhagyta a normál közbeszerzési eljárás alóli mentesítést. Ez a jogszabályoknak megfelelően lehetővé tette, hogy a nyilvános versenyeztetés helyett egy zártabb, rugalmasabb rendszerben válasszák ki a legkedvezőbb ajánlatot. A szerződéskötés elengedhetetlen feltétele volt, hogy a Mega-Logistic szerepeljen az Alkotmányvédelmi Hivatal minősített beszállítói jegyzékén. Amennyiben a cég lekerülne erről a listáról, a minisztérium felbonthatja a megállapodást.

A vezérigazgató megerősítette a megbízás tényét,

egyúttal jelezte, hogy egy 2019-es megállapodás alapján már több mint hat éve végeznek hasonló feladatokat a külügynek. A Mega-Logistic más állami szervekkel is kapcsolatban áll, idén januárban például egy konzorcium tagjaként a Honvédelmi Minisztériummal is aláírtak egy 2029-ig szóló szerződést, a honvédelmi szférában pedig már 2003 óta jelen vannak.

A Lóki Géza érdekeltségébe tartozó cég 2010 után erősödött meg igazán, mára a külügyi tárca egyik legfontosabb beszállítójává lépett elő. Helyzetük 2019-ben vált meghatározóvá, amikor a külképviseletek műszaki fenntartását központosították, és a feladatkör a Mega-Logistichez került. Míg egy évtizeddel ezelőtt még csak kisebb felújításokat végeztek, tevékenységük ma már jelentősen kibővült. Ez a diplomáciai épületek rutinszerű karbantartásától a többmilliárdos presztízsberuházásokig terjed. A vállalat portfóliója folyamatosan növekedett: az európai munkák, például a londoni belsőépítészeti feladatok mellett ázsiai és afrikai projektekben is részt vesznek. Ezek közé tartozik egy mongóliai vakcinagyár, valamint egy vietnami egészségügyi intézmény Eximbank-hitelből megvalósuló kivitelezése.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kiss Dániel