Kiderült: nyilvános verseny nélkül kötött 8 milliárdos szerződést Szijjártó minisztériuma

A 21,9 millió eurós megállapodást még márciusban írta alá Gyarmati Eszter közigazgatási államtitkár és Danika Tibor, a nyertes cég vezérigazgatója. Mivel az üzlet minősített beszerzésnek számít, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága jóváhagyta a normál közbeszerzési eljárás alóli mentesítést. Ez a jogszabályoknak megfelelően lehetővé tette, hogy a nyilvános versenyeztetés helyett egy zártabb, rugalmasabb rendszerben válasszák ki a legkedvezőbb ajánlatot. A szerződéskötés elengedhetetlen feltétele volt, hogy a Mega-Logistic szerepeljen az Alkotmányvédelmi Hivatal minősített beszállítói jegyzékén. Amennyiben a cég lekerülne erről a listáról, a minisztérium felbonthatja a megállapodást.
A vezérigazgató megerősítette a megbízás tényét,
egyúttal jelezte, hogy egy 2019-es megállapodás alapján már több mint hat éve végeznek hasonló feladatokat a külügynek. A Mega-Logistic más állami szervekkel is kapcsolatban áll, idén januárban például egy konzorcium tagjaként a Honvédelmi Minisztériummal is aláírtak egy 2029-ig szóló szerződést, a honvédelmi szférában pedig már 2003 óta jelen vannak.
A Lóki Géza érdekeltségébe tartozó cég 2010 után erősödött meg igazán, mára a külügyi tárca egyik legfontosabb beszállítójává lépett elő. Helyzetük 2019-ben vált meghatározóvá, amikor a külképviseletek műszaki fenntartását központosították, és a feladatkör a Mega-Logistichez került. Míg egy évtizeddel ezelőtt még csak kisebb felújításokat végeztek, tevékenységük ma már jelentősen kibővült. Ez a diplomáciai épületek rutinszerű karbantartásától a többmilliárdos presztízsberuházásokig terjed. A vállalat portfóliója folyamatosan növekedett: az európai munkák, például a londoni belsőépítészeti feladatok mellett ázsiai és afrikai projektekben is részt vesznek. Ezek közé tartozik egy mongóliai vakcinagyár, valamint egy vietnami egészségügyi intézmény Eximbank-hitelből megvalósuló kivitelezése.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kiss Dániel
Hihetetlen, de igaz: itt a magyar állampapírok sztárja, amivel 17 százalékot is lehetett keresni
Pár hónapja hívtuk fel rá a figyelmet.
Kiszivárgott a mesterterv: hidegháborús példa hozhatja el a békét a világ egyik legfeszültebb térségében
Megkezdődtek az egyeztetések.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
AI-forradalom a bankokban: két hét múlva egy helyen a szektor nagyágyúi!
Jön a Financial IT 2026!
Magyar Péter az átadás-átvétel elindulása után: felülvizsgálja a kormány az 1300 milliárd forintos honvédelmi keretszerződést
Egy térben tartózkodtak a régi és új miniszterek.
A magyarok többsége szerint le kellene mondania Sulyok Tamásnak
A 21 Kutatóközpont szerint.
Vége a fagyos viszonynak: óriási fordulat jön Magyarország történelmi szövetségében
Orbán Anita első hivatalos telefonbeszélgetéséről posztolt.
Irán teljesen kiborult: azt mondják, agresszorrá vált az eddig semleges állam - Nyílt támadásról beszélnek
Egyébként akárhogy is nézzük, Irán lőtt először.
Geopolitikai sakkjátszma Pekingben: Tajvan jövője és a globális energiaválság a tét
Donald Trump második elnöki ciklusának talán legfontosabb diplomáciai eseménye következik: a pekingi amerikai-kínai csúcstalálkozó. Kovács Ádám, a Gránit Alapkezelő szakértője legújabb c
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Hogyan változott az érdeklődés az Otthon Start iránt az elmúlt 9 hónapban?
A Bankmonitor a támogatás bejelentésétől, azaz 2025 júliusától gyűjti a náluk kalkulálók, érdeklődők adatait, igényeit. Ebből már látható, hogy az elmúlt 9 hónapban hogyan alakultak
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?
Nagy változások kellenek, hogy beérjen az egyik legnagyobb hungarikum
Kiaknázatlan lehetőség a határainkon belül.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?