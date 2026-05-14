Komoly pluszban az OTP árfolyama

Ázsiában bizonytalan volt a tőzsdei hangulat, Európában egyre jobb hangulatú kereskedést láthatunk, a magyar tőzsde pedig szintén emelkedik annak ellenére, hogy a Mol jegyzése esik; elsősorban az OPT menetelésének köszönhető a jó teljesítmény.
Nagyot megy a Masterplast a gyorsjelentés után
Már 3,7 százalékos raliban van a Masterplast árfolyama, a befektetők a ma megjelent negyedéves gyorsjelentésre reagálnak: a vállalat bevételei több mint 70 százalékkal nőttek év/év alapon, a javuló kapacitáskihasználtságnak és erősödő forgalomnak köszönhetően pedig szép eredményt termelt a cég az EBITDA szintjén is.
A sorozatos veszteséges negyedévek után az adózott eredmény is nyereségbe fordult.
Itt a jelzés: nagy kitörés készül ebben a magyar részvényben!
Miközben a magyar tőzsdén a befektetők a hazai nagyágyúk gyorsjelentésére figyelnek, szép csendben izgalmas befektetési lehetőségek bontakoznak ki a kisebb kapitalizációjú magyar részvényekben is. Mostani elemzésünkben is egy ilyen, éppen nagy kitörés előtt álló részvénnyel fogunk foglalkozni.
Megindult az OTP
Már 2,2 százalékos emelkedésben van az OTP árfolyama, eközben a BUX index is bőven pluszban van, jelenleg 1,1 százalékos az emelkedés mértéke.
Egyre csúnyább, ami a Mol árfolyamával történik
A Mol részvényárfolyama 3,5 százalékos eséssel lóg ki a hazai blue chipek közül, miközben a forgalom is kiemelkedően magas a papírban. Vállalat-specifikus hír nem jelent ma meg, de a befektetők reagálhatnak arra, hogy a kormány fenntartaná a hatósági üzemanyagárat, illetve a Tisza-kormány bekérette az orosz nagykövetet a Kárpátalját ért dróntámadások miatt; utóbbi éles fordulatot jelent a korábbi magyar diplomáciai gyakorlathoz képest. A makrokörnyezet ugyanakkor nem indokolja az esést: az olajár stagnál, a régiós olajcégek árfolyamai sem gyengülnek.
Tibor Dávid: felfoghatatlan mennyiségű energiát pazarol el Magyarország, nagy árat fizethetünk érte
Befektetői napot tartott ma a Masterplast, amelyen a cég vezetői beszéltek a lezárt negyedév eredményeiről, a kilátásokról, a 2026-2030-as stratégiáról és arról is, hogy az új kormány tervei milyen lehetőséget jelentenek a szigetelőanyag-gyártóknak. Elmondták azt is, hogy a közel-keleti háború hogyan hatott az ellátási láncokra és az alapanyagárakra, és hogy a Masterplast ezt hogy kezeli.
Itt a váratlan bejelentés: amerikai olajat vehet Kína!
Hszi Csinping kínai elnök növelné az amerikai kőolajimportot, hogy ezzel is csökkentse országa kitettségét a Hormuzi-szorosnál. Mindez a Fehér Ház csütörtöki tájékoztatásából derült ki a Reuters beszámolója szerint; a kínai állami média beszámolói azonban mélyen hallgatnak az esetleges üzletről.
Esik a Mol árfolyama
2,3 százalékos esésben van a Mol árfolyama, ezzel kilóg a hazai blue chipek sorából a magyar olajcég. Vállalat-specifikus hír nem látott ma napvilágot, esetleg arra reagálhatnak a befektetők, hogy a tegnapi kormányülés alapján maradhat a védett ár az üzemnyagpiacon, az új kormány vállalja ugyanis, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja hozzá. A makrokörnyezet nem indokolja a Mol mai esését; az olajár egyelőre oldalazik, a régiós olajcégek sem esnek.
Tisza és tőzsde – Ezt várja a piac Magyar Péteréktől
A hazai tőkepiac jövőjéről, a Tisza lehetséges gazdaságpolitikai irányairól és a Budapesti Értéktőzsde fejlesztési lehetőségeiről kérdeztünk több piaci szereplőt. Eddig nem sok konkrétum ismert a Tisza esetleges tőkepiaci terveiről, ezért piaci szakértőket kérdeztünk arról, milyen irányokra számítanak, mely jelenlegi tőkepiaci eszközöket tartaná érdemesnek a szakma megtartani, valamint milyen kormányzati és BÉT-intézkedésekre lenne szükség a hazai tőkepiac fejlesztéséhez. A témában megszólalt Horváth István, a K&H Értékpapír ügyvezető igazgatója, Pintér András, a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő befektetési vezetője, Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója, Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója, és Oszkó Péter, az O3 Partners vezérigazgatója.
Jó hangulatban indul a kereskedés Európában
Emelkedéssel indul a nap a kontinens tőzsdéin: a DAX 1,1 százalékkal került feljebb, a CAC eközben fél, a DTSE 100 pedig 0,1 százalékos pluszban van.
Jelentett a Shopper Park Plus: nagyot ugrott a profit, eurós kötvényprogram jöhet
Az SPP Csoport 2026 első negyedévében 27,9 millió euró adózott eredményt ért el, ami 17,3 millió euróval haladta meg az egy évvel korábbi értéket, köszönhetően elsősorban a nyolc lengyel bevásárlópark portfolióba kerülésének. A bérleti díj bevétel 42,9 százalékkal, 10 millió euróra nőtt, miközben a magyarországi bérleti bevételek is 12,3 százalékkal emelkedtek. A csoport a további terjeszkedés finanszírozására a következő két évben euróban denominált kötvényprogramot tervez, 2026-ra 40-50 millió eurós kibocsátási volumennel.
Kirobbanó formában kezdi a napot a magyar tőzsde
Mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik a piacnyitást követően.
Teljesen új mobilszolgáltatót indít Észak-Macedóniában a 4iG
Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója Szkopjéban folytatott tárgyalásokat Hristijan Mickoski észak-macedón miniszterelnökkel, valamint Aleksandar Nikoloski miniszterelnök-helyettessel a vállalatcsoport észak-macedóniai stratégiai beruházásairól és hosszú távú fejlesztési terveiről.
Rekordütemben apad a világ olajkészlete, brutális áringadozás várható a nyáron
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a fokozódó olajpiaci ingadozásokra figyelmeztetett, ezzel párhuzamosan az OPEC csökkentette az idei évre vonatkozó keresletnövekedési előrejelzését. Mindkét szervezet értékelésében meghatározó szerepet játszik az iráni háború kínálatra gyakorolt hatása - írta meg a Cnbc.
Erős negyedévet zárt a Masterplast, de új kockázat jelent meg a láthatáron
A Hitelesített Energiamegtakarítások értékesítése az első negyedévben is lendületet adott a Masterplastnak, a vállalat bevételei több mint 70 százalékkal nőttek év/év alapon, a javuló kapacitáskihasználtságnak és erősödő forgalomnak köszönhetően pedig szép eredményt termelt a cég az EBITDA szintjén. A sorozatos veszteséges negyedévek után az adózott eredmény is nyereségbe fordult. A közel-keleti konfliktus azonban ellátási zavarokat és az alapanyagok árának emelkedését hozta, ennek ellenére erős második negyedévi eredményességben bízik a társaság - derül ki a Masterplast ma reggel publikált negyedéves jelentéséből.
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a japán Nikkei 225 0,27%-kal emelkedett, a dél-koreai Kospi 0,38%-os pluszban zárt, a hongkongi Hang Seng Index 1,32%-kal került feljebb, míg a kínai CSI 300 0,27%-ot erősödött.
- Vegyes nyitás várható az európai tőzsdéken is: a DAX 0,4 százalékkal, a CAC pedig 0,2 százalékkal feljebb kerülhet, a FTSE 100 azonban 0,4 százalékkal eshet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,26 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,18 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,31 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai naptár üres, hajnalban azonban Kínából áprilisi hitelezési adatok érkeznek (új banki hitelek, total social financing, M2), amelyek a kínai gazdaságélénkítő intézkedések hatékonyságát mutatják. Reggel 8 órakor jön a brit első negyedéves GDP előzetes becslése, ami a fontot és a Bank of England kamatvárakozásokat mozgathatja. 11:15-kor Lagarde második heti beszéde, majd délután 14:30-kor az amerikai áprilisi kiskereskedelmi forgalom és export-import árindex egészíti ki a tengerentúli képet, az előbbi a fogyasztói kereslet erejét, az utóbbi az importon keresztüli inflációs nyomást méri.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 25,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,1 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 38,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 82,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 693,2
|-0,1%
|-0,4%
|3,1%
|3,4%
|17,9%
|46,1%
|S&P 500
|7 444,25
|0,6%
|1,1%
|8,1%
|8,7%
|26,5%
|81,0%
|Nasdaq
|29 366,94
|1,0%
|2,7%
|15,7%
|16,3%
|38,5%
|124,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 272,11
|0,8%
|6,3%
|12,0%
|25,7%
|65,7%
|130,5%
|Hang Seng
|26 388,44
|0,2%
|0,7%
|2,8%
|3,0%
|14,2%
|-4,8%
|CSI 300
|4 998,34
|1,0%
|2,5%
|7,6%
|8,0%
|28,3%
|0,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 136,81
|0,8%
|-3,1%
|1,7%
|-1,4%
|2,1%
|58,8%
|CAC
|8 007,97
|0,4%
|-3,5%
|-2,8%
|-1,7%
|1,7%
|27,3%
|FTSE
|10 325,35
|0,6%
|-1,1%
|-2,4%
|4,0%
|20,0%
|48,3%
|FTSE MIB
|49 480,7
|1,0%
|-0,4%
|4,1%
|10,1%
|23,5%
|102,1%
|IBEX
|17 654,9
|0,5%
|-2,5%
|-2,0%
|2,0%
|28,2%
|96,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|131 071,3
|-1,1%
|-3,6%
|-6,0%
|18,0%
|39,2%
|191,4%
|ATX
|5 886,54
|0,6%
|-1,4%
|1,5%
|10,5%
|33,9%
|75,1%
|PX
|2 494,57
|-0,3%
|-1,3%
|-5,8%
|-7,1%
|15,2%
|125,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 970
|-1,7%
|-4,2%
|-8,4%
|16,7%
|50,3%
|184,5%
|Mol
|3 980
|-2,9%
|-5,2%
|-9,1%
|35,4%
|29,2%
|76,1%
|Richter
|12 380
|0,1%
|-4,7%
|-4,8%
|25,5%
|17,3%
|47,6%
|Magyar Telekom
|2 480
|2,6%
|-1,6%
|4,0%
|38,4%
|51,2%
|498,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|104,52
|-1,2%
|5,8%
|3,8%
|82,5%
|60,7%
|63,8%
|Brent
|105,69
|-2,1%
|4,2%
|6,2%
|73,7%
|58,5%
|57,5%
|Arany
|4 687,53
|0,5%
|-0,2%
|-0,4%
|8,4%
|44,4%
|157,3%
|Devizák
|EURHUF
|357,9250
|0,0%
|-0,2%
|-1,6%
|-6,8%
|-11,5%
|0,3%
|USDHUF
|305,6968
|0,2%
|0,2%
|-1,6%
|-6,5%
|-15,6%
|3,4%
|GBPHUF
|413,5601
|0,2%
|-0,2%
|-0,9%
|-6,1%
|-13,9%
|-0,4%
|EURUSD
|1,1709
|-0,2%
|-0,4%
|0,0%
|-0,3%
|4,9%
|-3,0%
|USDJPY
|157,6250
|0,0%
|0,9%
|-1,2%
|0,6%
|6,6%
|43,8%
|GBPUSD
|1,3515
|-0,1%
|-0,7%
|0,4%
|0,5%
|1,9%
|-3,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|79 284
|-1,5%
|-2,7%
|6,5%
|-10,6%
|-23,9%
|59,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,46
|0,0%
|2,5%
|4,0%
|7,2%
|-0,3%
|168,4%
|10 éves német állampapírhozam
|3,08
|0,5%
|4,0%
|0,7%
|7,7%
|15,2%
|-2 780,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,79
|0,7%
|-2,7%
|-8,2%
|-15,7%
|-17,2%
|83,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
