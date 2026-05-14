Megszólalt az olasz mágnás: nem szabad kiszállni a Generaliból
A Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) második legnagyobb részvényese, Francesco Gaetano Caltagirone csütörtökön amellett érvelt, hogy az olasz banknak meg kellene tartania részesedését Olaszország legnagyobb biztosítójában, a Generaliban - írja a Reuters.

Az MPS tavaly felvásárolta a Mediobanca befektetési bankot. A pénzintézet 13 százalékos részesedéssel rendelkezik a Generaliban, amelyben egyébként Caltagirone is meghatározó tulajdonos.

Luigi Lovaglio, az MPS vezérigazgatója a legutóbbi negyedéves eredményeket bemutató elemzői tájékoztatón elmondta, hogy a bank nem ragaszkodik mindenáron a Generali-részesedéshez. Ugyanakkor hozzátette: még nem volt ideje átgondolni azokat a forgatókönyveket, amelyek indokolhatnák a pakett értékesítését.

A Generali olyan biztosítási üzletágat jelent az MPS számára, amelyre minden más bank vágyik. Miért kellene lemondani róla?

– nyilatkozta Caltagirone a Corriere della Sera napilap csütörtöki számában megjelent interjújában.

