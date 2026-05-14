Nagyot ment ma az OTP, a Mol húzta vissza a magyar tőzsdét

Már 3,7 százalékos raliban van a Masterplast árfolyama, a befektetők a ma megjelent negyedéves gyorsjelentésre reagálnak: a vállalat bevételei több mint 70 százalékkal nőttek év/év alapon, a javuló kapacitáskihasználtságnak és erősödő forgalomnak köszönhetően pedig szép eredményt termelt a cég az EBITDA szintjén is.

A sorozatos veszteséges negyedévek után az adózott eredmény is nyereségbe fordult.