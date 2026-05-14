Stabil első negyedévet zárt a Waberer’s, a cégcsoport árbevétele érdemben nőtt, az EBIT gyakorlatilag a tavalyi szinten maradt, a nettó eredmény pedig enyhén javult. A számokból továbbra is az látszik, hogy a biztosítási üzletág adja a profit döntő részét, miközben a logisztikai szegmensben az üzemanyagárak emelkedése, a forint erősödése és a gyenge európai ipari környezet is nyomást gyakorol az eredményességre. A menedzsment ennek ellenére nem változtatott az idei várakozáson, 2026-ra a tavalyival megegyező, 58 millió eurós konszolidált EBIT-et vár.

A fő számok

Összességében stabil számokat szállított a Waberer’s az első negyedévben, a fő év/év alapú mutatókban enyhe növekedés látszik, bár az EBIT csak stagnált.

A cégcsoport konszolidált árbevétele 6,9 százalékkal, 207,9 millió euróra emelkedett. A bevételnövekedés mögött két eltérő dinamika látszik. A bevételi oldalon mindkét fő üzletág növekedett, de eltérő ütemben. A logisztikai szegmens árbevétele 3,9 százalékkal 162 millió euróra nőtt, míg a biztosítási üzletág 19,3 százalékos bővüléssel 46 millió eurós bevételt ért el. Ezzel a biztosítás továbbra is a cégcsoport legdinamikusabban növekvő része, eredményoldalon pedig még látványosabb a súlya. A biztosítási üzletág forintban számolt növekedése 13 százalék volt, ami fontos különbség, mivel ez a szegmens alapvetően forintban működik.

A biztosítási szegmens árbevétele mind az élet-, mind a nem-életbiztosítási területen 19 százalékkal nőtt. A nem-életbiztosításnál a készülékbiztosítási portfólió felfutása volt a fő növekedési tényező, míg az életbiztosítási oldalon a korábban értékesített egyszeri díjas termékek áthúzódó hatása támogatta a bevételeket.

A logisztikai szegmens árbevétele 162 millió euró volt, ami 6,1 millió eurós, 3,9 százalékos növekedést jelentett éves összevetésben. A növekedést részben a Pannonbusz tavalyi akvizíciója, részben a szerbiai MDI teljes konszolidációja támogatta, miközben a tavaly lezárult harmadik feles raktárfejlesztési projekt már nem adott pluszt az árbevételhez.

A hagyományos logisztikai tevékenységek organikus árbevétel-növekedése 3,4 százalék volt, ami 2,5 millió eurónak felel meg. A szerződéses logisztikai tevékenység 7,3 százalékkal, 63,8 millió euróra nőtt, míg a nemzetközi fuvarozási és multimodális szolgáltatások bevétele 105,3 millió eurót ért el, ami 2,9 százalékos növekedést jelent. Fontos ugyanakkor, hogy a fuvarozási és szállítmányozási alaptevékenység nagyjából a tavalyi szinten teljesített, a növekedést részben a személyszállítási tevékenység bevonása magyarázta.

Az EBITDA 6,2 százalékkal 27,2 millió euróra nőtt, miközben

az EBIT 11 millió eurón alakult, ami lényegében megegyezik a tavalyi első negyedéves szinttel.

A Waberer’s profitjának szerkezete továbbra is egyértelműen azt mutatja, hogy a biztosítási üzletág vált a cégcsoport legfontosabb eredménytermelő motorjává. A biztosítási szegmens EBIT-je 9,5 millió euró volt az első negyedévben, ami minimálisan, 1,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

A teljes szegmens EBIT-je azért nem tudott érdemben emelkedni, mert a befektetési és pénzügyi eredmény gyengébb lett, ez részben ellensúlyozta az operatív javulást.

A biztosítási szegmens adózás előtti eredménye 9,4 millió euró volt, ebből 43 százalékot az életbiztosítási, 57 százalékot a nem-életbiztosítási tevékenység adott.

Logisztikai oldalon eredményszinten kismértékű javulás látszik, a logisztikai EBIT 1,6 millió euró lett az egy évvel korábbi 1,4 millió euró után. Ez 12,1 százalékos növekedésnek felel meg, de az EBIT-marzs továbbra is alacsony, mindössze 1 százalék. A bruttó fedezet értékcsökkenés nélkül 21,1 százalékkal 32,3 millió euróra nőtt, vagyis az alapműködésben volt javulás, de a szegmens továbbra is érzékeny a költségoldali sokkokra.

A nettó eredmény 7,7 millió euró lett, ami 2,4 százalékos javulást jelent éves alapon. Ennél jóval erősebb képet mutat a nem realizált árfolyamhatástól tisztított eredmény, amely 31,5 százalékkal, 7,3 millió euróra nőtt. Ez azért fontos, mert a Waberer’s eredményében az árfolyammozgások a pénzügyi eredményen keresztül érdemi zajt okozhatnak, miközben ezek nem feltétlenül tükrözik az alaptevékenység tényleges teljesítményét.

Az erős forint és a magas üzemanyagár is fájt

A menedzsment külön kiemelte, hogy az első negyedévben két makrogazdasági tényező is ideiglenesen nyomás alá helyezte a cégcsoport eredménytermelő képességét.

Az egyik az üzemanyagárak emelkedése volt, a másik a forint euróval szembeni erősödése.

Az üzemanyagárak emelkedése különösen a nemzetközi fuvarozási tevékenységnél okozott rövid távú terhet. A Waberer’s szerződéseiben ugyan vannak üzemanyagklauzulák, ezek azonban időbeli csúszással érvényesülnek, így a hirtelen áremelkedés átmenetileg ronthatja a marzsokat. A menedzsment szerint a korrekciós mechanizmusokat már újratárgyalták, így a hatás a következő negyedévekben kompenzálódhat.

A forinterősödés más logikával hat a társaságra. A Waberer’s cégcsoport alapvetően euróban számol el, miközben egyes költségek és eredménytételek forinthoz kapcsolódnak. A menedzsment szerint az árfolyamkockázatot határidős devizapozíciókkal kezelték, a vállalat 400 forintos euróárfolyam mellett kötött fedezeti ügyleteket. Ez azt jelenti, hogy az erősebb forint a későbbi negyedévekben már kevésbé jelenthet kockázatot, sőt a fedezeti pozíciók a jelentés alapján eredményjavító hatással is bírhatnak.

Fontos események

A negyedév fontos eseménye volt, hogy a Gránit Biztosító kivásárolta a Magyar Posta Biztosító kisebbségi tulajdonosát, így 100 százalékos részesedést szerzett a társaságban. Ez stratégiai szempontból egyszerűbb struktúrát jelent, a konszolidált eredményre ugyanakkor a tranzakció a jelentés szerint nem gyakorolt hatást. Az életbiztosítási oldalon a Magyar Posta Életbiztosítóban továbbra is van kisebbségi tulajdonos, ennek kivásárlására a Gránit Biztosítónak opciója van, de ennek lehívásáról még nem született döntés.

A biztosítási üzletágban közben látható egy tudatos portfóliótisztítás is. A kgfb-piacon a menedzsment nem a mindenáron való volumenbővítést célozza, hanem az eredményességre fókuszál, ennek részeként az alacsonyabb fedezetű ügyfelek leépítése is megtörtént. Ez rövid távon visszafoghatja a szerződésszámot, de javíthatja a portfólió minőségét.

Közben a logisztikai szegmensben több olyan üzletfejlesztési irány is látszik, amely hosszabb távon stabilizálhatja vagy javíthatja az eredménytermelést.

A vállalat ötéves szerződést kötött a FrieslandCampina Hungáriával, amelynek révén növelni tudta jelenlétét a hűtött logisztikai piacon. Ez magasabb költség- és kockázati szinttel járó terület, de kevesebb szereplő képes hatékonyan kiszolgálni, így megfelelő szerződéses struktúra mellett vonzóbb eredményességet biztosíthat.

A szerbiai operációban raktárkapacitás-modernizáció és ügyfélbővítési tárgyalások zajlanak, ami a régiós terjeszkedés szempontjából lehet fontos. Emellett kínai logisztikai partnerekkel együttműködve a Waberer’s transzkontinentális logisztikai szolgáltatásokat indított autóipari ügyfelek kiszolgálására. Ez egyelőre inkább referenciaként érdekes, de ha a modell skálázható, akkor új növekedési irányt nyithat a vállalatnak.

A menedzsment a következő időszakban új raktárlogisztikai fejlesztésekről, külföldi üzletfejlesztési sikerekről és Magyarországra települő globális gyártókkal kötött szerződésekről is beszámolna, vagyis a stratégiai fókusz továbbra is a diverzifikáció és a magasabb hozzáadott értékű logisztikai szolgáltatások irányába mutat.

A negyedév egyik fontos pénzügyi eseménye a 100 millió eurós vállalati kötvénykibocsátás volt. A kötvényből befolyt összeg a negyedév végéig még nem került elköltésre, ezért a nettó pénzügyi eladósodottságot nem növelte érdemben. A bruttó adósságállomány ugyanakkor 434,6 millió euróra emelkedett.

A nettó pénzügyi eladósodottság március végén 170 millió euró volt, ami az év végi 157,6 millió euróhoz képest 12 millió eurós növekedést jelent. Ennek oka elsősorban az alacsonyabb készpénzállomány volt, mivel az első negyedévben megtörtént a Magyar Posta Biztosító kisebbségi tulajdonosának kivásárlása, valamint osztalékfizetés is történt a Magyar Posta Életbiztosító kisebbségi tulajdonosa felé.

A nettó tőkeáttétel ugyanakkor továbbra is mérsékelt, az előző 12 havi rendszeres EBITDA arányában 1,4-szeres volt, ami alacsonyabb az egy évvel korábbi 1,7-szeres szintnél. Ez azt jelzi, hogy a magasabb bruttó adósság ellenére a cégcsoport finanszírozási helyzete kezelhető maradt.

Óvatos a menedzsment

A vállalat vezetése szerint az európai logisztikai piacon továbbra is nehéz a környezet, a releváns országok ipari termelése az első negyedévben lényegében stagnált, miközben a kiskereskedelmi forgalom ennél kedvezőbb képet mutatott. A Waberer’s számára fontos piacokon a nem élelmiszeripari kiskereskedelmi forgalom átlagosan 2,4 százalékkal nőtt éves alapon, az ipari termelés viszont összességében nem mutatott érdemi bővülést.

Barna Zsolt vezérigazgató értékelése szerint az év hátralévő részében is erős költségkontrollra lesz szükség az eredményesség megtartásához. A menedzsment ugyanakkor továbbra is azzal számol, hogy a Waberer’s 2026-ban elérheti a tavalyi eredményszintet, vagyis a konszolidált EBIT 58 millió euró körül alakulhat. A növekedési sztori így rövid távon kevésbé a logisztikai piaci ciklus gyors javulásáról, inkább a diverzifikált portfólióról, a biztosítási üzletág stabil profitjáról és az új üzletfejlesztések fokozatos beéréséről szól.

Árazás

A Waberer's árazása trükkös, ugyanis a cég egyszerre logisztikai vállalat és biztosító - a Posta Biztosítók akvizíciója óta ráadásul rendkívül megerősödött a biztosítói láb. Ez azt jelenti, hogy nem igazán lehet olyan vállalatot találni, amelyikkel tökéletesen összehasonlítható a cég. Az egyetlen járható út, hogy ha külön logisztikai szektortársakkal és biztosító szektortársakkal is összevetjük. Emellett fontos azt is megemlíteni, hogy relatíve alacsony a részvény elemzői lefedettsége, és nem minden elemzőház hozza nyilvánosságra az alábbi mutatószámok kalkulálásához szükséges várakozásait.

Az elérhető számokból mindenestre az látszik, hogy a 2026-os profitvárakozások alapján a részvény 5,1-es előre tekintő P/E rátán forog, ami mind a logisztikai cégeket, mind pedig a biztosítókat tekintve relatív alacsonynak számít. A biztosító papírok között ez vonzóvá teheti a részvényt, tekintve, hogy vállalat várható profitnövekedése (8,8%) megegyezik a szektortársak átlagával (8,9%).

A logisztikai szektorban viszont már jócskán elmarad a vállalat várható eredménynövekedése az átlagtól (22,2%), azonban az árazási diszkont is jóval nagyobb (P/E 20,2x vs. 5,1x).

A logisztikai szektortársakkal való összehasonlításhoz EV/EBITDA mutató a legcélszerűbb, mivel a logisztikai cégek működési teljesítményét jobban összehasonlíthatóvá teszi azáltal, hogy kiszűri a tőkeszerkezet és részben a számviteli amortizáció torzító hatását. A Waberer's EV/EBITDA mutatója mindössze 3,6-os a 2026-os konszenzusos EBITDA-várakozások alapján, ami a legalacsonyabb a peer groupban. A profitnövekedés az EBITDA tekintetében átlagosnak mondható, évesítve 6 százalékot vár a piac, miközben a vizsgálat csoportban 6,2 százalékkal számolnak.

A biztosítási szegmenshez egy újabb árazási mutatót, a P/BV-t vesszük, mivel a biztosítóknál a saját tőke különösen fontos értékmérő, hiszen az eredménytermelő képesség és a tőkemegfelelés szorosan kapcsolódik a mérlegben lévő nettó eszközértékhez. A Waberer's 2026-os P/BV rátája mindössze 0,98-as, ami jelentősen elmarad a szektortársak 1,6-os átlagától. A 2026-ra várható sajáttőke arányos megtérülés (ROE) 22 százalékos értékkel a második legmagasabb érték a peer groupban.

Mit csinál az árfolyam?

A Waberer's részvénye alulteljesítő idén a magyar tőzsdén, idén eddig 11 százalékot esett, miközben a BUX 17,8 százalékos pluszban van. Az alulteljesítés egyrészt a jelentésben is felvázolt kockázatokkal (elszálló üzemanyagárak, stagnáló ipari termelés, erős forint), másrészben a Tisza-párt győzelmével hozható összefüggésbe, amely miatt nyomás alá kerültek a NER-hez köthető részvények, köztük a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Waberer's is.

Hosszabb távon nézve a Waberer's árfolyama éveken át szép emelkedő trendben haladt, idén viszont megváltozott a kép. A 2023 óta tartó emelkedésre húzott trendcsatornát letörte az árfolyam, majd nem sokkal később egy halálkereszt is feltűnt a grafikonon (az 50 napos mozgó felülről metszette a 200 napost), ami hosszabb távú eső trendre utaló jelzés - a kettő együtt nem sok jót vetít előre.

