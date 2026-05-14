Teljesen új mobilszolgáltatót indít Észak-Macedóniában a 4iG

Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója Szkopjéban folytatott tárgyalásokat Hristijan Mickoski észak-macedón miniszterelnökkel, valamint Aleksandar Nikoloski miniszterelnök-helyettessel a vállalatcsoport észak-macedóniai stratégiai beruházásairól és hosszú távú fejlesztési terveiről.

A 4iG közlése szerint a megbeszélések középpontjában

a vállalatcsoport észak-macedóniai távközlési beruházásainak előrehaladása állt,

különös tekintettel a One Macedonia márka bevezetésére és az ország harmadik mobilszolgáltatójának elindítását célzó zöldmezős beruházásra. A társaság egy új generációs, 5G standalone technológiára épülő mobilhálózat kiépítését készíti elő. A hálózatfejlesztés technológiai partnere az Ericsson. A beruházás célja a lakossági és vállalati ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások minőségének további javítása, valamint az ország digitális versenyképességének erősítése.

A felek áttekintették továbbá a védelmi ipari együttműködés lehetőségeit is, építve a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt., valamint az észak-macedón Védelmi Minisztérium és a Macedón Fegyveres Erők vezetése között korábban megalapozott szakmai együttműködésekre.

A tárgyalások során szó esett további digitális infrastruktúra- és energetikai beruházási lehetőségekről is, amelyek hozzájárulhatnak Észak-Macedónia hosszú távú gazdasági fejlődéséhez és regionális versenyképességének erősítéséhez.

A közlemény szerint Észak-Macedónia a 4iG egyik kiemelt stratégiai partnere a nyugat-balkáni térségben, ahol a vállalatcsoport további beruházásokkal és együttműködésekkel kívánja erősíteni jelenlétét a következő években.

Címlapkép forrása: 4iG