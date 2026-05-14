Tibor Dávid: felfoghatatlan mennyiségű energiát pazarol el Magyarország, nagy árat fizethetünk érte

Tibor Dávid elnök-vezérigazgató a cég bemutatásával kezdte a befektetői napot. Elmondta, hogy a Masterplast Európa második legnagyobb üvegszövet- és harmadik legnagyobb tetőfólia-gyártója, ez pedig két olyan kulcspozíció, ahol a cég olyan kiegészítő termékeket értékesít, amelyek együtt tudnak mozogni az európai trendekkel. Ehhez jött a szerencsi üveggyapotgyár, amely már nyolc hónapja működik, de még felfutási szakaszban van. A teljes kapacitás eléréséhez 1-2 évre lehet szükség, az idei év pedig arról szól majd, hogy a gyár magasabb szintre jusson.

A 2023-tól kezdődően egy konszolidációs időszakon ment keresztül a vállalat, 2025 nyarától, a harmadik negyedévtől pedig már láthatók a munka eredményei.

A Masterplast még mindig viszonylag nyomott építőipari környezetben ért el jóval magasabb bevételi és EBITDA-szintet,

ugyanakkor még nincs azon a szinten, mint 2020-2021-ben.

Az első negyedévvel kapcsolatban Tibor Dávid elmondta, hogy az ukrajnai háború továbbra sem zárult le, bár az iráni konfliktus miatt kevesebb figyelem hárul rá, továbbra is jelentős esemény. A közel-keleti háború viszonylag váratlan fejlemény volt, amely a globális energia- és vegyipari ellátási rendszerek szétesését okozta. A vegyipari ellátási láncban és a végtermékek piacán – a bitumentől és aszfalttól kezdve a műanyagokig – drasztikus hatások jelentkeztek. Mindemellett több mint tíz év után először volt valódi tél Közép-Európában, emiatt januárban és februárban meglepően gyenge volt a normál kereskedelmi forgalom, mivel kültéri munkákat nem lehetett végezni. Március ugyanakkor rendkívül erős hónap volt, részben a télen elmaradt rendelések, részben az iráni konfliktus miatt előrehozott vásárlások és készletfeltöltések következtében. Az első negyedév így a Masterplast történetének harmadik legerősebb negyedéve lett, pedig szezonálisan nem ez a legerősebb időszak a cég számára.

Nádasi Róbert vezérigazgató-helyettes elmondta, hogy a tavalyi év második felétől erősödő forgalmi és eredményességi fordulat látható a cégnél, ezt tükrözte a ma reggel közzétett negyedéves gyorsjelentés is. A Masterplast részt vesz egy hitelesített energiamegtakarítási programban, amelyhez kapcsolódóan az üveggyapot- és tetőfólia-termékek forgalma erősen hozzájárult az első negyedév eredményességéhez.

A cél, hogy a vállalat 9-10 százalékos EBITDA-marzzsal működjön.

A készpénzállomány csökkent, ugyanakkor jelentős értékű készlet- és kinnlevőségi pozícióval rendelkezik a vállalat. Ezek még alacsony áron beszerzett termékek, amelyek jó eredményességet biztosíthatnak.

Tibor Dávid 2026-os kitekintést adva elmondta, hogy egyszerre vannak jelen az előrehozott vásárlások és az árrobbanások, ezért nagy kérdés, hogy mennyire lesz tartható az idei eredményességi szint. A Masterplast pozíciói ugyanakkor jobbak a versenytársakénál.

A végtermékek áremelkedése 5 és 75 százalék között mozog, a polisztirol ára például március 1. és május 1. között 75 százalékkal emelkedett. Az építkezések emiatt nem állnak le, mivel ezek viszonylag kis értékű tételek, ugyanakkor a felújítási programok elhalasztásra kerülhetnek. A Masterplast diverzifikált beszállítói lánccal dolgozik, többek között Kazahsztánból és Kínából is szerez be alapanyagokat.

Egy szűkülő piacon a második negyedévben is a versenytársaknál alacsonyabb árakon dolgozik a cég, miközben az alapanyagmix kedvezőbb önköltséget biztosít. Az egyik legfontosabb tényező a készletpozíció és a globális beszerzés. A szerencsi üveggyapotgyár kibocsátása és ezzel együtt eredményessége is javul, a vállalat várakozásai szerint pedig a jövő év elejére elérheti a megfelelő eredményességi szintet a gyár.

Az energiaár-robbanás újra és újra felhívja a figyelmet arra, hogy Európa mennyire sérülékeny. Az épületszigetelés nem atomfizika, és nem is igényel rendkívül nagy beruházást. Magyarországon az elpazarolt gáz mennyisége meghaladja az 1 milliárd köbmétert, amit szigeteléssel meg lehetne spórolni. Tibor Dávid szerint amikor Kapitány István azt mondja, hogy a legjobb energia a fel nem használt energia, az pozitív üzenet, remélhetőleg ezt a gyakorlatban is tettek követik majd.

A Hormuzi-szoros átjárhatóságának problémái a vegyiparban rengeteg szereplőt érintettek. Az ellátási láncokban jelentkező hatások késleltetve jelennek meg, a készletek kifutása után erősödhet a nyomás. Ha a konfliktus erősebben kitart a nyár folyamán, az veszélyes globális forgatókönyvet jelenthet, ha viszont rendeződik a helyzet, akkor 4-6 hónapon belül megtörténhet a regenerálódás.

A versenytársak vagy globális multinacionális nagyvállalatok, vagy kisebb helyi gyártók. A Masterplast a nagy multiknál gyorsabban és rugalmasabban tud reagálni, így annak ellenére, hogy a válság szűkíti a piacot, a vállalat arra számít, hogy versenyképessége erősödik. Az alapanyagkérdéseket sikerült megoldani, ami piaci előnyt hozhat a kedvező önköltségmix révén.

Tibor Dávid a kilátásokat részletezve a pozitívumok között említette, hogy reális esély nyílt az európai uniós források hazahozatalára. A RePowerEU program egyik legfontosabb eleme a klímavédelmi keret, amelyből az építőipar gyors ciklusú beruházásokkal könnyen részesülhet, ez pedig közvetlen keresletet teremthet a hőszigetelő anyagok iránt. A hazahozott EU-s forrásokból akár 1000 milliárd forint is juthat energiamegtakarítási projektekre, ami kedvezhet a szigetelőanyag-gyártóknak is. Emellett az EKR-programok megújítása a felújítási piacot támogathatja, ami a Masterplast számára releváns termékkeresletet generálhat.

A régióra kitekintve összességében az európai építőipar inkább stagnált vagy csökkent, ugyanakkor tavaly az európai alapkamatok csökkenésével újraindultak a felújítások és az építési projektek, így tavaly nyár óta javuló külső környezet látszik. Lengyelország a Masterplast második legfontosabb külpiaca, amely folyamatos növekedési lehetőséget biztosít. Sok jel mutat arra, hogy az ukrajnai háború lezárulhat a közeljövőben, az újjáépítés pedig hosszú távon jelentős potenciált jelenthet a vállalat számára, amely több mint húsz éve jelen van Ukrajnában.

A megemelkedett alapanyagárak magasabb finanszírozási igényt jelentenek, ugyanakkor a cash flow-fókuszú működés biztosítja a szükséges forrásokat, ami a megduplázódó alapanyagárak mellett is erősíti a beszerzési pozíciót. A vevői lojalitás is erősödött, ugyanakkor a Hungarocell-felújítási programot el kellett engedni, mert gazdaságilag ellehetetlenült, veszteségessé vált volna. A program keretében 500 épület szigetelése történik meg. Tibor Dávid bízik abban, hogy az EKR-piac megújulásával és az alapanyagárak normalizálódásával a program újraindulhat.

Ács Balázs alelnök a gyártási eredményekről beszélt. Az üveggyapotgyártás energiaintenzív tevékenység, ezért megújuló energia és tárolókapacitások bevonásával szeretnék hatékonyabbá tenni a gyártást. A moduláris technológia fejlesztése is lezajlott. Ez nem fogja leváltani a hagyományos építőipari technológiát, ugyanakkor a magas bérköltségek és az egyre kevésbé elérhető szakemberek miatt megfizethetőbb lakhatási megoldásokat kínálhat. A szerencsi üveggyapotgyár többszintes irodaépülete is ilyen technológiával készült, emellett családi házak és társasházak irányába is nyitna a Masterplast, cél 2026-ra a pozitív EBITDA elérése a moduláris gyártásból.

A Masterplast befektetői napjának meghívott vendégelőadója, Ürge-Vorsatz Diána elmondta, hogy egy évtizeden belül Európát a harmadik lényeges energiaválsága érinti. Ahelyett, hogy megvédtük volna magunkat, annyit csináltunk, hogy akkor nem orosz gázt veszünk, hanem máshonnan, pedig ebből a pénzből leszigetelhettük volna az épületeket is. Ma a fő érv nem is feltétlenül az éghajlatváltozás, hanem Európa versenyképességét térdre kényszeríti, hogy folyamatosan ki vagyunk téve olyan importoknak, amire nem feltétlenül lenne szükség.

Európa végső energiafelhasználásának fele a hűtés és a fűtés.

Tibor Dávid ezt követően a felvázolt 2026-2030-as stratégiában elmondta, hogy vannak még gyártási tartalékok, ezért a bővülő piacra rugalmasan tud reagálni a cég. Amit megtanult a Masterplast az elmúlt években, hogy egy lefagyott piacot, hogy lehet minimális veszteséggel átvészelni. Mindig könnyebb egy felfutó piacon hatékonynak lenni, mint egy felfutó piacon visszaépíteni a kapacitást – mondta el a cégvezető. A kompetencia javítása a legfontosabb dolgunk.

A kitörési pontok világosak és tiszták

– zárta előadását Tibor Dávid.

